Cojile de ardei copți ajung fulgi aromați pentru gătit, merele nestropite se usucă pe ață în săculeți din tul, iar oțetul fermentează în borcane pe care nu ai voie să le miști până nu cade „mama oțetului” la fund. În Țara Chioarului, din Maramureș, Nazarica Berciu pregătește singură aproape tot ce pune pe masă, fără conservanți din supermarket, iar trucurile ei vechi de păstrare a mâncării au strâns mii de urmăritori pe internet.

Nazarica Berciu spune că a învățat această grijă pentru mâncare de la oamenii în vârstă alături de care a crescut. Povestea ei a fost prezentată în emisiunea „Asta-i România”, de la Kanal D. Gospodina din Maramureș a devenit creatoare de conținut și împărtășește online rețete, tehnici de conservare și obiceiuri gospodărești pe care nu vrea să le lase să se piardă.

„Încercăm să ne facem ce avem nevoie în casă”. Obiceiul de a pregăti cămara pentru iarnă

În Țara Chioarului, în Maramureș, gospodăria a însemnat multă vreme muncă de-a lungul întregului an. Oamenii creșteau animale, lucrau pământul și pregăteau din timp alimentele care urmau să le ajungă în lunile reci. Nazarica Berciu spune că a crescut într-o lume în care pregătirea conservelor și păstrarea roadelor nu erau activități speciale, ci parte din normalitatea vieții de zi cu zi.

„Viața a decurs cumva simplu. Am fost învățați să facem de toate de tineri. Noi am prins valul acela de schimbare a regimului, când oamenii și-au primit pământul înapoi și am muncit din plin pământul. Am crescut animale mult mai multe decât acum. Am făcut de toate. Am venit din familii în care mamele noastre erau obișnuite să facă conserve pentru iarnă, să pregătească totul în casă și cumva era normalitatea”, povestește Nazarica.

Pentru ea, a avea cămara plină nu înseamnă doar să adune provizii, ci și să păstreze o formă de independență. Încearcă să pregătească din timp ingredientele pe care le va folosi la gătit, astfel încât să nu fie nevoită să meargă la magazin de fiecare dată când are nevoie de ceva.

„Am avut ocazia să cunosc oameni bătrâni de demult, valoroși, care știau multe lucruri, care trăiau cu ce aveau în gospodărie, care își produceau singuri lucrurile. Mi s-a părut că sunt niște valori care se pierd și că merită date mai departe. Încercăm să ne facem ce avem nevoie în casă. E cumva și o pasiune pentru mine să conserv, să păstrez pentru iarnă, să fac cumpărături în cămară, în beci, în congelator, ca să nu mă duc la magazin când am nevoie să gătesc”, explică gospodina.

Oțetul de mere făcut acasă are nevoie, înainte de toate, de răbdare

Printre produsele pe care Nazarica le pregătește singură se numără și oțetul de mere. Procesul nu este complicat, dar cere timp și atenție. Ea folosește mere, apă și puțin zahăr pentru a ajuta fermentația, iar după strecurare lasă lichidul să se transforme treptat în oțet.

„Acesta este oțetul nostru de mere. Eu cred că este pus de prin august. Am ținut merele 13-14 zile în apă. Am pus mere până aici și apă cât să le acopere. Atât. Am pus și niște zahăr, ca să ajute fermentația, apoi le-am strecurat. După ce le-am strecurat, le-am pus în borcan”, povestește ea, arătând recipientul în care se formează oțetul.

La început, lichidul poate rămâne tulbure, mai ales dacă sunt folosite anumite soiuri de mere. În timp, spune Nazarica, se formează un strat depus la bază și o pojghiță la suprafață, pe care gospodinele o cunosc drept „ciuperca oțetului” sau „mama oțetului”.

„Era un lichid un pic tulbure, pentru că erau niște mere de vară, mai făinoase, și s-a tulburat. L-am lăsat și, încet-încet, s-a decantat aici un strat. Noi îi zicem drojdii, partea groasă din lichid. Deasupra a fost o spumă și am lăsat borcanul așa, fiindcă după ce începe să se formeze pojghița aceasta, numită ciuperca oțetului sau mama oțetului, nu mai este voie să îl miști. Ea stă acolo și maturează oțetul.”

Gospodina spune că oțetul este gata atunci când această pojghiță se lasă la fundul recipientului. Experiența a făcut-o să înțeleagă mai bine și sensul unui proverb pe care îl știa de multă vreme.

„La oțetul de casă toată treaba este să ai răbdare, că există și un proverb: «Încetul cu încetul se face oțetul». Și, făcând oțet, am înțeles mai bine sensul proverbului, că trebuie răbdare.”

Cojile de ardei copți se transformă în fulgi aromați, în loc să ajungă la gunoi

Una dintre preocupările constante ale Nazaricăi este să folosească cât mai mult din ingredientele pe care le are la îndemână. În timpul reportajului, ea pregătește un sos consistent de legume, pe care îl pune în borcane și îl folosește ulterior în diferite mâncăruri, inclusiv ca bază pentru paste.

În ceaun ajung ardei capia copți și congelați, dar și dovlecei din grădină, pe care gospodina îi pregătește în prealabil la cuptor. Îi sărează puțin pentru a elimina excesul de apă, îi coace, apoi îi scurge din nou. Astfel, dovleceii devin mai concentrați și dau sosului de roșii o consistență cremoasă și o dulceață aparte.

„Aici avem ardei capia copți. I-am copt înainte și sunt și aceștia congelați. Obișnuiesc să-mi pregătesc lucrurile când fac cantități mai mari de conserve, pe parcurs, în funcție de ce avem. Uneori mai și cumpărăm de la producători ce nu avem noi. Și sunt pregătiți doar să-i tocăm mărunt și să-i punem în sos”, explică Nazarica.

Despre dovlecei spune că a descoperit o metodă prin care le poate concentra gustul înainte de a-i adăuga în preparat:

„I-am curățat parțial. Am lăsat și mici urme de coajă intenționat. I-am copt la cuptor. I-am sărat puțin, ca să scot excesul de apă. După aceea i-am copt și iar i-am scurs, ca să mai iasă din lichidul acela și să rămână doar dovlecelul concentrat. Dă o cremozitate și o dulceață grozave în sosul acesta de roșii. Am descoperit că sunt tare buni și îmi place să-i folosesc.”

Dar unul dintre cele mai interesante trucuri ale sale are legătură cu ceea ce, de obicei, ajunge la gunoi: cojile ardeilor copți. Nazarica le usucă și le mărunțește, transformându-le în fulgi aromați pe care îi folosește apoi în mâncare.

„Cojile ardeilor copți la cuptor, ce nu a fost ars, le-am uscat și le-am mărunțit. Am făcut o pudră, mai precis niște fulgi de ardei din coajă de ardei, foarte, foarte aromați. Îmi place să nu irosesc, să nu arunc ce se poate, ce este comestibil. Îmi place să folosesc”, spune ea.

Obiceiul are legătură cu felul în care a crescut și cu oamenii de la care a învățat să privească altfel mâncarea. Nazarica povestește că nu și-a cunoscut bunicii, dar a fost apropiată de bunicii prietenilor ei, care au influențat-o prin felul lor de a trăi.

„Cred că mi se trage asta din copilărie. Am fost prietenă cu mulți vârstnici. Eu nu am avut bunici, nu mai trăiau când m-am născut. Dar bunicii prietenilor mei erau și bunicii mei și am crescut cu asta. E păcat să arunci mâncarea, e păcat să prăpădești mâncarea și mi-a rămas asta în minte: tot ce se poate consuma este valoros.”

Pentru ea, diferența dintre a cumpăra un condiment din magazin și a-l pregăti acasă nu ține doar de economie. Contează și satisfacția de a ști ce a folosit și cum a obținut produsul.

„Nu că nu ar fi simplu să cumpăr câțiva fulgi de boia din magazin, dar îmi place mie să știu că am făcut-o, să știu din ce am făcut-o. Este bucuria și plăcerea mea să fac și să folosesc asta. Pur și simplu, cojile le-am uscat, am ales ce a fost ars și le-am mărunțit nu de tot, să rămână fulgi. Sunt grozave la gătit.”

Merele uscate natural se păstrează pentru iarnă. Cum le pregătește gospodina din Maramureș

În grădina Nazaricăi cresc legume, pomi fructiferi și chiar frăguțe care continuă să se coacă până târziu în toamnă. Merele sunt culese și pregătite pentru a fi păstrate cât mai mult timp, fie sub formă de compot, fie uscate natural.

„Voi mai face câteva șiruri de mere uscate. Sunt tare bune iarna. Ori le ronțăim așa, pe post de deserturi, de gustărici, ori facem compot din ele și sunt o sursă de vitamine. Sunt merele noastre, nestropite, naturale, și atunci încercăm să păstrăm din ele cât mai mult se poate, ca să ne bucurăm de ele și în vremurile în care nu rezistă atât de mult dacă nu sunt tratate”, spune Nazarica.

Metoda pe care o folosește presupune tăierea merelor în felii și înșirarea lor pe ață. Gospodina păstrează inclusiv denumirile vechi ale unor obiecte folosite în gospodărie, precum „indre” pentru ac și „spămă” pentru ață.

„M-am apucat să pregătesc merele. Le tai felii și vă voi arăta cum fac. Unele au mici defecte, dar o să le curăț și o să le pregătesc și le voi înșira pe ață. Am aici indre și spămă. Așa se zicea mai demult la ac și ață. Acul era indre, iar ața era spămă.”

Feliile trebuie tăiate și înșirate într-un anumit fel, astfel încât să nu se lipească între ele și să se poată usca uniform. După ce termină un șir, Nazarica îl agață într-un loc în care circulă aerul și ajunge soarele. Pentru a proteja fructele de insecte, folosește mici săculeți din tul.

„Când înșir merele, fac feliuțele cam de un centimetru și jumătate și le înțep în mijloc. Le pun cu coaja către miez. Nu le pun oricum, pentru că atunci nu au o suprafață mare de contact ca să se lipească și să se acrească. Am făcut un șir de mere pentru uscat. Le agăț undeva unde bate aerul și este și soare. Mi-am făcut niște protecții pentru fructele puse la uscat, ca un mic săculeț din tul. Îl trag peste ele și le agăț de un umeraș, ca să nu ajungă muștele și viespile.”

Nazarica spune că îi place să usuce atât fructe, cât și legume, pentru că aroma lor devine mai intensă.

„Legumele și fructele uscate natural au un gust mult mai intens și o aromă mult mai intensă decât fructul în sine. Mie de aceea îmi place să usuc și legume, și de toate, fiindcă sunt mult mai aromate.”

„Este o adevărată terapie”. De ce continuă să pregătească acasă conserve și condimente

Pregătirea alimentelor în casă presupune timp, efort și costuri. Nazarica nu ascunde acest lucru, dar spune că satisfacția de a pune pe masă produse pregătite din roadele propriei grădini este mai importantă decât dificultățile procesului.

„Merită să faci în casă? Material, nu, pentru că sunt costuri, este muncă, este efort. Dar sufletește și din punctul de vedere al mâncatului sănătos, cu siguranță merită să pui pe masa celor dragi ceva ce este sănătos”, spune ea.

Gospodina povestește că evită să folosească produse cu conservanți și preferă să își pregătească propriile condimente, sosuri și dulcețuri.

„Eu nu gătesc de foarte mult timp cu clasicul, sau cum s-or mai numi, produse cu conservanți. Nu folosesc. Îmi macin plante, îmi macin tot felul de legume și îmi fac propriile condimente. Fac sosuri de casă, fac gemuri, dulcețuri, fac în casă. Pentru mine merită. Este bucuria de a face pentru cei dragi ceva sănătos, în mare parte din ce am cultivat noi.”

Dincolo de utilitatea practică, toate aceste activități au devenit o plăcere personală. Chiar dacă uneori munca se adună și nu toate lucrurile ies ușor, Nazarica spune că pregătirea alimentelor îi aduce o stare de bine.

„Este plăcerea mea cât pot să fac asta. Este cumva o adevărată terapie. Pentru mine este o bucurie să le fac, chiar dacă nu este ușor întotdeauna. Nu toate lucrurile se fac ușor, iar uneori munca se adună, dar bucuria este și mai mare atunci când ai alături oamenii dragi.”

Cum a ajuns gospodina din Maramureș să împărtășească online rețetele și secretele ei

Prezența Nazaricăi pe internet a început, de fapt, din dorința de a face cunoscută munca fiicei sale. Corina se ocupă de plisatul manual, iar primele postări au avut legătură cu acest meșteșug. Ulterior, cele două au început să publice și imagini din gospodărie, cu rețete, conserve și alte activități de zi cu zi.

„Dacă mă gândesc la origini, este destul de greu să-mi aduc aminte, dar noi postăm pe internet de mult. Are cumva legătură și cu preocupările noastre, cu croitoria, cu fiica mea care plisează. De acolo am început postările, ca să facem cunoscută munca ei, care este rară și veche, plisatul manual”, povestește Nazarica.

La început, Corina edita videoclipurile, iar mama ei apărea mai ales prin imaginile din grădină și din gospodărie. Treptat, Nazarica a început să vorbească direct în fața camerei și să le arate celor interesați cum pregătește diferite produse.

„Apoi am mai pus din gospodărie lucruri pe care le-am avut, iar Corina edita videoclipurile și se ocupa de ele. Mi se părea că este foarte greu să pună doar imagini din grădină peste care să transpună ceea ce povestesc eu și așa am ajuns să mă prezint așa cum sunt, să mă arăt publicului, celor interesați, și să povestesc ce știu. Am văzut că lumea apreciază, mi-am adus aminte multe lucruri din copilărie și am văzut că este o sete de cunoaștere. Și eu am dorința de a da mai departe lucruri care mi se pare că se pierd.”

Nazarica spune că nu și-a propus să dea lecții și nici nu se consideră o persoană care știe mai mult decât celelalte gospodine. Preferă să se arate așa cum este, inclusiv atunci când o rețetă nu îi iese exact cum și-ar fi dorit.

„Îmi spun experiența, nu o fac ca să dau lecții cuiva sau pentru că simt că sunt foarte deșteaptă, că nu mă simt deloc așa. Sunt o femeie ca multe altele, dar poate alte femei, alte gospodine nu au curajul să se expună. Nu mi se pare că fac nimic special. Sunt o femeie obișnuită.”

Pentru Nazarica Berciu, rețetele, tehnicile de conservare și obiceiurile gospodărești nu sunt doar amintiri dintr-o altă vreme. Sunt lucruri care pot fi folosite și astăzi și pe care merită să le cunoască și generațiile mai tinere.

„Viața modernă are și ea frumusețea ei, dar simplitatea zici că este mai specială. Așa mi se pare mie”, spune gospodina.