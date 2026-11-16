Aceste supe nu au zeamă deoarece pâinea uscată așezată pe fundul cratiței o absoarbe pe toată. Deasupra au multe legume și, opțional, puțină carne. Sunt supele mallorquine, una dintre emblemele bucătăriei din Insula spaniolă Mallorca, însă nu sunt la fel de cunoscute în Spania continentală.

În realitate, chiar dacă se numesc supe, sunt un fel de tocănițe pentru că nu au deloc zeamă. Este vorba de fapt despre o mâncare gătită cu legume din belșug, uneori și cu puțină carne, peste care se adaugă ulterior felii foarte subțiri de pâine integrală țărănească. Pâinea absoarbe tot lichidul, motiv pentru care acest preparat mai este cunoscut și sub numele de „supe uscate”.

Cum se prepară supele uscate

La fel ca în cazul multor rețete tradiționale, nu există o singură metodă de preparare. Cea mai răspândită variantă este cu carne și mezeluri de porc, precum coaste, butifarra (cârnat spaniol) sau puțin mușchiuleț. Totuși, baza acestui preparat este predominant vegetală, cu ceapă, usturoi, roșii, varză și conopidă, iar toamna se adaugă și ciuperci.

Așa-numitele „supe de vară” sunt întotdeauna vegetariene. Se pregătesc folosind legume proaspete din grădină și sunt un fel de mâncare foarte hrănitor. În zonele de coastă se prepară și varianta cu pește. Toate au o bază de usturoi și ceapă, roșii pasate, varză, eventual ciuperci. Dacă aveți în casă ardei gras, dovlecel sau conopidă, le puteți adăuga fără probleme, ideea este să profitați de legumele de sezon pe care le aveți la îndemână. În cazul în care doriți să includeți și puțină carne, cel mai bine este să o rumeniți la început, să o scoateți deoparte și să o puneți înapoi în vas odată cu supa.

Pâinea din supă e specifică zonei

Pâinea folosită în mod tradițional se cumpără de obicei gata ambalată la pungă, fiind tăiată în felii foarte subțiri, uscate și întotdeauna integrale. Dacă nu găsiți acest tip de pâine, destul de greu de procurat în afara insulei, puteți tăia în felii subțiri o pâine integrală rustică și să le lăsați să se usuce. Rezultatul va fi foarte asemănător. De asemenea, în mod obișnuit, acest preparat se gătește într-un vas de lut, care în Mallorca se numește greixonera. Dacă nu aveți un vas de lut, orice cratiță obișnuită va funcționa la fel de bine.