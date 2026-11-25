Mălaiul, prunele uscate, smântâna, grișul cu lapte, caisele și nucile au devenit ingredientele unei trilogii de deserturi inspirate de Constantin Brâncuși. Pastry chef Mihaela Ruxanda spune că nu a dorit să copieze în prăjituri operele sculptorului, ci să construiască deserturi pornind de la gusturi și ingrediente familiare. Discuția a avut loc la podcastul „Disputandum” realizat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Ea spune despre proiect că a fost realizat în contextul Anului Brâncuși și pornește inclusiv de la legătura artistului cu Oltenia. Tocmai de aceea, unele dintre deserturi a denumiri inspirate din lucrările artistului.

Deserturi inspirate din lucrări de artă

Primul desert este inspirat de „Sărutul”. Compoziția include blat de mălai dulce cu prune uscate, mousse de smântână și o inserție de prune. „Am vrut să transformăm niște ingrediente simple. Te gândești la mălai, la prune, la smântână”, explică Ruxanda.

Al doilea desert se numește „Tăcere”. Aspectul exterior este deliberat discret, însă interiorul aduce mai multe texturi și gusturi. Ruxanda vorbește despre un blat cu scorțișoară, mousse de griș cu lapte și inserție de caisă. Gusturile sunt legate și de propriile amintiri din familie. „Am zis să mergem către gustul familial, către rădăcini”, spune pastry chef-ul.

Al treilea desert, „Miez”, este construit în jurul nucii. Conține mousse de nucă, inserție de nucă și cafea și un strat crocant realizat tot cu nuci. „În fiecare desert ai nevoie și de textură. Nu e vorba doar de dulce și de cremozitate”, explică Ruxanda.