Evenimentele culturale ar putea fi completate cu preparate și deserturi inspirate de personalitățile sau tradițiile locale, consideră Cosmin Dragomir. În podcastul „Disputandum” realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir a G4food, jurnalistul a propus folosirea deserturilor dedicate lui Brâncuși la manifestările organizate în jurul operei sculptorului.

Ideea a pornit de la cele trei deserturi create de Mihaela Ruxanda. Acestea ar putea apărea, de exemplu, în candy-barurile unor expoziții, evenimente muzeale sau întâlniri oficiale dedicate lui Constantin Brâncuși. Ruxanda spune însă că nu a fost contactată pentru asemenea colaborări.

„Răspunsul este scurt, rapid și dureros: nu”, spune pastry chef-ul. Ea povestește și o experiență anterioară. A creat un desert inspirat de un festival important din Craiova și l-a trimis organizatorilor, însă spune că nu a primit niciun răspuns.

Deserturile pot fi o tradiție locală

Ruxanda încearcă să lege produsele cofetăriei de evenimentele și identitatea orașului. În aceeași discuție, Cosmin Dragomir observă că Oltenia nu are neapărat un desert-emblemă comparabil cu alte preparate regionale. „Dacă nu ai o tradiție locală în cofetărie, poți să îți inventezi una”, spune jurnalistul. Ideea nu presupune inventarea unui fals trecut gastronomic, ci construirea unor produse contemporane legate de ingredientele, simbolurile și poveștile unei regiuni.

Ruxanda a creat deja, anterior, un desert inspirat de praz, iar la finalul podcastului este anunțată și o viitoare creație inspirată de țestul oltenesc.