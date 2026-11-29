Colesterolul mărit este unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Din fericire, alimentația joacă un rol important în menținerea valorilor sale în limite sănătoase. Un cardiolog recomandă patru alimente accesibile, care, potrivit eatingwell.com, pot fi incluse cu ușurință în meniul zilnic și care contribuie la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Potrivit medicului cardiolog Jeremy London, fibrele și grăsimile sănătoase sunt două dintre elementele esențiale ale unei alimentații benefice pentru inimă. Într-o postare publicată pe Instagram, specialistul a prezentat patru alimente care pot ajuta organismul să elimine colesterolul LDL din sânge.

Iată ce alimente îți pot proteja inima

1.Ovăzul, un aliat important în reducerea colesterolului

Ovăzul este unul dintre cele mai bune alimente pentru persoanele care vor să își mențină colesterolul sub control. Beneficiile sale se datorează în special beta-glucanului, un tip de fibră solubilă care formează un gel în tractul digestiv și favorizează eliminarea acizilor biliari.

Pentru a produce alți acizi biliari, ficatul folosește colesterolul din sânge, ceea ce poate contribui la scăderea nivelului LDL.

O cană de terci de ovăz preparat conține aproximativ 4 grame de fibre. Potrivit cardiologului, consumul a aproximativ două căni zilnic ar putea reduce colesterolul rău cu până la 7%.

Poți include ovăzul la micul dejun, sub formă de terci, overnight oats sau smoothie-uri cu fructe proaspete. Alege variante simple, fără zahăr adăugat.

2.Fasolea și lintea, surse excelente de fibre vegetale

Fasolea și lintea sunt bogate în proteine vegetale și fibre, două elemente importante pentru sănătatea cardiovasculară.

O jumătate de cană de fasole sau linte gătită furnizează aproximativ 8 grame de fibre. Acestea acționează într-un mod asemănător fibrelor din ovăz, contribuind la eliminarea acizilor biliari și la reglarea colesterolului.

Cardiologul Jeremy London menționează că un consum zilnic de aproximativ trei sferturi de cană de leguminoase ar putea reduce colesterolul LDL cu circa 5%.

În plus, fasolea și lintea oferă sațietate și pot contribui la reducerea inflamației.

Le poți adăuga în supe, ciorbe, salate și tocănițe sau le poți folosi pentru a înlocui o parte din carnea consumată în mod obișnuit.

3.Nucile, în special cele românești

Nucile sunt o sursă importantă de grăsimi sănătoase, inclusiv acizi grași Omega-3. Potrivit cardiologului, consumul lor poate stimula ficatul să producă mai mulți receptori care captează colesterolul LDL din sânge.

Atunci când grăsimile nesaturate înlocuiesc grăsimile saturate din alimentație, organismul poate elimina mai eficient colesterolul rău.

Nucile sunt ușor de introdus în meniul zilnic. Le poți consuma ca gustare, le poți adăuga în iaurt, salate sau preparate pentru micul dejun.

Alege variante crude sau fără sare și păstrează porțiile moderate, deoarece nucile au un aport caloric ridicat.

4.Uleiul de măsline extravirgin, benefic pentru inimă

Uleiul de măsline extravirgin este unul dintre ingredientele de bază ale dietei mediteraneene și reprezintă o sursă importantă de grăsimi mononesaturate și antioxidanți.

Deși nu reduce în mod direct și semnificativ colesterolul din sânge, poate contribui la protejarea sistemului cardiovascular.

Cardiologul Jeremy London amintește de studiul PREDIMED, care a evidențiat o reducere de aproximativ 30% a riscului de evenimente cardiovasculare majore în cazul persoanelor care au urmat o dietă mediteraneeană suplimentată cu ulei de măsline extravirgin.

Îl poți folosi în salate, peste legume sau în diferite preparate, înlocuind alte surse de grăsimi saturate. Pentru o calitate mai bună, alege ulei extravirgin păstrat în sticle închise la culoare, care îl protejează de lumină.

Ce trebuie să reții pentru menținerea colesterolului în limite normale

Cele patru alimente pot contribui la sănătatea inimii, însă cardiologul atrage atenția că niciun aliment nu poate înlocui efectele medicamentelor prescrise pentru reducerea colesterolului.

O alimentație echilibrată, activitatea fizică regulată și monitorizarea analizelor de sânge sunt esențiale pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

Dacă ai colesterolul mărit, discută cu medicul despre cea mai potrivită strategie de tratament și nu întrerupe medicația prescrisă fără recomandarea acestuia.

Ovăzul, fasolea, lintea, nucile și uleiul de măsline extravirgin sunt alegeri simple pe care le poți include în dieta zilnică pentru a susține sănătatea inimii și pentru a contribui la menținerea colesterolului sub control.