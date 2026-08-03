Rafturile cu cereale pentru micul dejun sunt pline de produse care promit un început de zi sănătos, bogate în fibre, vitamine și minerale. Totuși, în spatele mesajelor de marketing, multe dintre acestea conțin cantități mari de zahăr, sare și ingrediente ultraprocesate, arată o analiză publicată de The Telegraph.

Specialiștii atrag atenția că nu toate cerealele sunt la fel. Există variante care oferă fibre, carbohidrați cu eliberare lentă și proteine suficiente pentru un mic dejun echilibrat, dar și produse care seamănă mai degrabă cu un desert decât cu o masă nutritivă.

Un alt aspect discutat este fortificarea cerealelor cu vitamine și minerale. Deși unele adaosuri, precum vitamina D, pot fi utile în anumite perioade ale anului, profesorul Marion Nestle, specialist în nutriție la Universitatea din New York, avertizează că suplimentarea excesivă nu aduce neapărat beneficii și poate ridica semne de întrebare privind consumul prea mare al unor micronutrienți.

Ovăzul și grâul integral, cele mai bune alegeri

Analiza plasează fulgii de ovăz printre cele mai sănătoase opțiuni. Aceștia conțin foarte puțin zahăr, sunt bogați în fibre și proteine și sunt minim procesați. În plus, ovăzul furnizează carbohidrați complecși, care oferă energie treptat și contribuie la menținerea senzației de sațietate.

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O altă alegere recomandată este grâul integral simplu, precum cerealele de tip Shredded Wheat. Acestea au un conținut ridicat de fibre și proteine, aproape deloc zahăr și sunt realizate dintr-un singur ingredient, fără adaosuri inutile.

Și müsli-ul fără zahăr adăugat, preparat din fulgi de ovăz, nuci și fructe uscate, poate reprezenta o opțiune bună, însă porțiile trebuie controlate, deoarece fructele uscate cresc aportul de zaharuri naturale și calorii.

Cerealele cu zahăr și arome, printre cele mai puțin recomandate

La polul opus se află cerealele destinate în special copiilor, cu cacao, caramel sau miere. Acestea au, în general, un conținut ridicat de zahăr și puține fibre, iar multe includ arome, ulei de palmier, coloranți sau extract de malț de orz, ingredient asociat produselor ultraprocesate.

Printre cele mai puțin avantajoase din punct de vedere nutrițional se numără cerealele cu ciocolată, variantele glazurate și produsele cu adaos de caramel sau siropuri, care pot conține peste 10 grame de zahăr la o porție.

Nici fulgii de porumb clasici nu impresionează din punct de vedere nutritiv. Deși au puțin zahăr, aceștia sunt săraci în fibre și proteine și oferă o senzație de sațietate redusă.

Cum alegi cerealele potrivite

Nutriționiștii recomandă să fie verificată eticheta produsului înainte de cumpărare. Cele mai bune variante sunt cele care au:

un conținut ridicat de fibre;

cât mai puțin zahăr adăugat;

un aport bun de proteine;

o listă scurtă de ingrediente, fără arome și aditivi inutili.

Pentru un mic dejun mai echilibrat, cerealele pot fi combinate cu iaurt simplu, lapte, fructe proaspete, semințe sau nuci, ceea ce crește aportul de proteine și grăsimi sănătoase și prelungește senzația de sațietate.