De Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, în gospodăriile românești se păstrează mai multe obiceiuri culinare vechi. Printre ele se numără și prepararea turtucăi de Andrei, o turtă simplă, din aluat dospit, care era legată de unul dintre cele mai cunoscute ritualuri populare pentru aflarea ursitului.

Turtuca se pregătea, în mod tradițional, în ajunul sărbătorii, în special de fetele nemăritate. Aluatul era făcut din ingrediente la îndemână, făină de grâu, apă, drojdie și sare, iar turtele erau coapte pe plită, pe grătar sau prăjite în ulei.

Obiceiul avea și o semnificație aparte. Fetele pregăteau o turtucă foarte sărată, pe care o mâncau înainte de culcare, fără să bea apă. Potrivit credinței populare, bărbatul care apărea în vis și le oferea apă urma să fie ursitul lor, cel care avea să le ceară de soție, conform Gustos.ro.

Astăzi, rețeta poate fi pregătită ca un preparat tradițional pentru masa de Sfântul Andrei, fără a respecta neapărat ritualul vechi.

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Rețetă de turtucă de Sfântul Andrei

Turtuca este o turtă rotundă și subțire, cu ingrediente puține și un mod de preparare asemănător pâinii de casă. Pentru un gust cât mai apropiat de cel tradițional, turtele pot fi coapte pe plită sau pe un grătar încins.

Ingrediente:

500 g făină de grâu

250 ml apă călduță

25 g drojdie proaspătă

1 linguriță de sare

Ulei, dacă alegi varianta prăjită

Mod de preparare:

Dizolvă drojdia în apa călduță și amestecă până când se omogenizează.

Pune făina într-un castron încăpător și fă o adâncitură în mijloc. Toarnă amestecul de apă și drojdie, apoi încorporează puțină făină.

Lasă compoziția să stea aproximativ 30 de minute, pentru ca drojdia să înceapă să lucreze.

Adaugă sarea și frământă până obții un aluat omogen, elastic și suficient de ferm, care nu se lipește de mâini.

Acoperă vasul și lasă aluatul la dospit încă 40-50 de minute, până când își dublează volumul.

Împarte aluatul în șase bucăți egale și modelează turte rotunde, subțiri.

Coace fiecare turtucă pe o plită sau pe un grătar încins, întorcând-o pe ambele părți până când se rumenește. Dacă preferi, o poți prăji într-o tigaie cu ulei încins.

Pentru o variantă cât mai apropiată de preparatul de odinioară, coacerea pe plită este cea recomandată. Turtele se pot servi calde sau reci, ca parte a unei mese tradiționale.

Turtuca și covașa, preparate legate de tradițiile de Sfântul Andrei

Turtuca nu era singurul preparat asociat cu sărbătoarea de Sfântul Andrei. În unele zone ale țării se pregătea și covașa, o băutură tradițională obținută din mălai, făină de grâu, borș și apă. După fermentare și fierbere, aceasta avea un gust dulce-acrișor, asemănător cu cel al brăgii.

Potrivit credințelor populare, covașa era împărțită vecinilor pentru ca animalele din gospodărie să aibă lapte și pentru protecția casei. Alături de usturoiul pus la uși și ferestre, preparatele făceau parte din ritualurile nopții de Sântandrei, considerată în folclor una dintre nopțile cu cele mai multe credințe și superstiții.