Gigantul alimentar elvețian Nestlé testează utilizarea ceasurilor inteligente și a biosenzorilor pentru a dezvolta recomandări nutriționale personalizate. Tehnologia ar putea permite identificarea produselor alimentare potrivite fiecărui consumator, în funcție de datele colectate despre starea sa de sănătate, potrivit Mediafax.

Nestlé a început să utilizeze dispozitive electronice purtabile în cadrul studiilor clinice, pentru a urmări reacțiile organismului la anumite produse și pentru a evalua posibilitatea adaptării recomandărilor nutriționale la nevoile individuale.

Compania analizează și modul în care informațiile furnizate de aceste dispozitive ar putea fi folosite în scop comercial, prin recomandarea unor produse din propriul portofoliu, relatează vineri, 27 noiembrie, publicația de specialitate FoodNavigator.

Cum ar putea funcționa alimentația personalizată

Proiectul presupune utilizarea unor senzori care monitorizează continuu anumiți indicatori de sănătate. Datele colectate ar putea fi folosite pentru formularea unor recomandări nutriționale adaptate particularităților fiecărei persoane.

Într-un studiu clinic desfășurat recent în China, cercetătorii Nestlé au utilizat biosenzori purtabili pentru a evalua efectele extractului din frunze de dud asupra nivelului glicemiei.

Stefan Palzer, directorul de tehnologie al Nestlé, a declarat într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal că monitorizarea organismului permite evidențierea efectelor unui produs într-un mod simplu și accesibil. El a precizat însă că senzorii au nevoie de îmbunătățiri tehnologice.

Ceasurile inteligente, o nouă etapă în monitorizarea sănătății

Nestlé poartă discuții cu producătorii de tehnologie pentru dezvoltarea unor senzori capabili să măsoare neinvaziv glicemia și tensiunea arterială.

În prezent, ceasurile inteligente nu pot măsura cu suficientă precizie nivelul glicemiei. Compania nu a anunțat deocamdată când ar putea lansa un serviciu de recomandări alimentare bazat pe informațiile colectate prin intermediul acestor dispozitive.

Nestlé a inaugurat un centru dedicat tehnologiilor avansate

Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a grupului elvețian, care urmărește integrarea inteligenței artificiale, roboticii și senzorilor inteligenți în activitatea companiei.

Pe 20 noiembrie, Nestlé a inaugurat la Orbe, în vestul Elveției, un centru de cercetare și dezvoltare dedicat tehnologiilor avansate, denumit Deep Tech Center.

Specialiștii centrului vor dezvolta și testa tehnologii destinate personalizării alimentației, îmbunătățirii proceselor de producție și creării unor produse noi.

Centrul dispune de spații pentru realizarea prototipurilor și testarea tehnologiilor la scară pilot, înainte ca acestea să fie introduse în operațiunile grupului.

Protecția datelor medicale, una dintre provocări

Folosirea informațiilor despre sănătatea consumatorilor pentru formularea unor recomandări comerciale ridică întrebări legate de protecția datelor personale și de consimțământul utilizatorilor.

Printre provocările proiectului se numără precizia senzorilor, respectarea cerințelor legislative și interpretarea corectă a volumului mare de informații colectate.

Încrederea consumatorilor în astfel de tehnologii va depinde și de beneficiile concrete pe care le primesc în schimbul furnizării datelor despre propria sănătate, potrivit specialiștilor.