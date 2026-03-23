Cardiologii recomandă patru gustări simple care pot susține sănătatea inimii. În timp ce mulți oameni obișnuiesc să recurgă la gustări bogate în zahăr sau să sară peste mesele de după-amiază, medicii specialiști avertizează că aceste obiceiuri pot afecta sănătatea inimii, transmite Mediafax.

Cardiologii recomandă gustări echilibrate, bazate pe combinații de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, potrivit publicației Eating Well. Acestea pot contribui la menținerea unui nivel optim al colesterolului, la controlul greutății și la instalarea senzației de sațietate pentru mai mult timp.

Nuci nesărate

Migdalele și nucile sunt printre cele mai recomandate opțiuni pentru sănătatea inimii, datorită conținutului de grăsimi nesaturate, fibre și compuși vegetali cu efect antiinflamator. Potrivit medicilor, acestea pot susține menținerea unui profil sănătos al colesterolului și pot înlocui gustările ultraprocesate.

„Sunt o gustare gustoasă și crocantă pe care o recomand frecvent”, susține cardiologul Kunal Lal, referindu-se la migdale.

Acesta subliniază că migdalele sunt bogate în grăsimi mononesaturate și fibre, contribuind la sănătatea cardiovasculară.

Legume crude

Legumele crude, precum morcovii, castraveții sau ardeii, combinate cu hummus, reprezintă o gustare bogată în fibre și proteine vegetale. Această combinație ajută la reducerea colesterolului LDL („rău”) și oferă senzație de sațietate.

„Legumele sunt ideale pentru gustări, cum ar fi țelina sau morcovii cu hummus”, susține medicul Johanna Contreras.

Specialiștii recomandă un aport de minimum 3 grame de fibre într-o gustare pentru efecte benefice asupra sănătății inimii.

Fructe de pădure

Fructele, în special fructele de pădure, sunt bogate în antioxidanți, vitamine și fibre, contribuind la protecția vaselor de sânge și la reducerea inflamației. Afinele sunt frecvent evidențiate pentru efectele lor asupra tensiunii arteriale și elasticității vasculare.

În plus, medicul Kunal Lal vorbește despre mango: „Este plin de fibre, potasiu și antioxidanți precum vitamina C, nutrienți care susțin sănătatea inimii.”

Pentru o gustare echilibrată, fructele pot fi asociate cu iaurt, nuci sau semințe, pentru a evita creșterile bruște ale glicemiei.

Pâine sau biscuiți integrali cu avocado

Produsele din cereale integrale oferă carbohidrați cu absorbție lentă și ajută la menținerea unui nivel stabil al energiei. Combinate cu avocado, acestea devin o gustare benefică pentru sistemul cardiovascular.

„Avocado este bogat în grăsimi mononesaturate, fibre alimentare și potasiu”, spune medicul Kunal Lal .

Potrivit acesteia, fibrele ajută la reducerea colesterolului, iar potasiul contribuie la reglarea tensiunii arteriale. Se recomandă alegerea produselor integrale și cu un conținut redus de sare.

Cardiologii subliniază că o gustare sănătoasă ar trebui să includă o combinație de fibre, proteine și grăsimi sănătoase. De asemenea, este indicată limitarea consumului de alimente bogate în grăsimi saturate și zaharuri adăugate.

După cum precizează specialiștii, alimente precum „carnea roșie, mezelurile, dulciurile precum înghețata și produsele de patiserie, precum și produsele lactate integrale ar trebui consumate cu moderație”.