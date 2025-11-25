Linte, o leguminoasă ieftină, versatilă și insuficient apreciată în România. Avantajele acestei legume sunt multiple: în comparație cu fasolea sau năutul se gătește mult mai rapid, nu necesită înmuiere, se potrivește bine cu o mulțime de ingrediente și, dacă știi să o prepari, este o adevărată delicatesă. În bucătăria mediteraneeană este nelipsită din meniul tradițional.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Iată o mică selecție de rețete cu linte pe care le puteți încerca.

Tocană clasică de linte numai bună pentru post

Se face cu sos de ceapă, usturoi, ca orice tocană și acceptă și variații cu cârnați sau afumătură. Aici puteți urmări toate indicațiile pas cu pas.

Linte cu legume, rețetă mediteraneeană clasică

Linte a la jardinera îi spun spaniolii și e un fel de ghiveci cu leguminoase. Nu rata ocazia să o prepari urmând rețeta.

Linte cu ce ai în frigider, rețetă antirisipă

Lintea împarte cu surorile sale leguminoase amabilitatea de a primi „oaspeți” în farfuriile în care este vedetă. Legume de toate felurile, cereale precum orezul, tuberculi precum cartoful, mezeluri precum cârnați sau condimente precum boiaua de ardei sunt cele mai uzuale opțiuni, dar catalogul poate fi extins și mai mult dacă ne uităm la alte tradiții gastronomice.

O oală de linte cu orez și legume, este de pildă exemplul perfect de antirisipă în bucătărie.

Supă de linte

Dacă ai vizitat vreodată Marocul sau ai trecut pe lângă o bucătărie unde fierbe o oală mare de harira, ai simțit cu siguranță acel parfum bogat de condimente, roșii și verdețuri care te învăluie ca o îmbrățișare caldă. În varianta tradițională, harira conține carne de miel sau vită, dar în egală măsură se poate prepara o versiune de supa vegetariană, cu linte și cartofi, hrănitoare și plină de savoare, perfectă pentru zilele când îți dorești ceva reconfortant și totuși sănătos.