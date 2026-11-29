Scandalul privind termenul de valabilitate al cărnii de porc a atins un punct vulnerabil pentru românii supuși deja creșterii prețurilor de la o zi la alta.

Ori, când se aduce în discuție subiectul cărnii de porc, alimentul sfânt al mesei tradiționale de Crăciun, cu doar câteva saptămâni înaintea sărbătorii, subiectul ia o cu totul altă amploare.

Așa se explică faptul că MADR a ieșit duminică, cu un comunicat menit a pune punct tuturor pronosticurilor negative privind carnea de porc și a liniști spiritele.

La rândul său, ministrul Florin Barbu a ținut să-i liniștească pe români că, sub nicio formă nu vor rămâne fără carne de porc:

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă.

Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toți să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină. Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, a spus ministrul Agriculturii.

Astfel, MADR anunță că ”respinge ferm scenariile alarmiste lansate în spațiul public cu privire la o așa-zisă „incertitudine” în aprovizionarea cu carne de porc”.

Totodată, ministerul de resort face următoarele precizări esențiale pentru informare a consumatorilor și a operatorilor economici:

​Facem ordine în etichetare și în respectarea lanțului termic

”Ordinul comun MADR – ANSVSA – ANPC (nr. 316/1.023/711/2026) nu blochează aprovizionarea pieței cu carne de porc, ci scoate din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme, care erau vândute în mod înșelător drept marfă proaspătă. Actul normativ stabilește o regulă elementară de bun-simț comercial și sanitar-veterinar: produsul comercializat la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să fie realmente proaspăt, adică să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte.

​Carnea provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă se va vinde exclusiv în starea în care a fost livrată – adică congelată (cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise clar pe etichetă) – sau va merge către unitățile de procesare. Ordinul interzice expres reintroducerea cărnii anterior congelate în circuitul de vânzare refrigerată, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare.

​2. Lanțul scurt din România livrează la raft în 24–48 de ore de la sacrificare

Afirmația potrivit căreia termenul de 8 zile de la sacrificare ar lăsa consumatorului doar una sau două zile pentru preparare ignoră realitatea tehnologică a abatoarelor și a fluxurilor logistice interne. Pe circuitul național (fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore. Prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6–7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor.

​3. Lanțul scurt de aprovizionare este deja funcțional și aliniat politicilor europene

Majoritatea lanțurilor de retail modern au dezvoltat deja programe proprii menite să promoveze lanțul scurt de aprovizionare și trasabilitatea cărnii autohtone, demersuri aflate în deplină concordanță cu măsurile și strategiile Uniunii Europene de susținere a filierelor scurte agroalimentare. Aceste fluxuri funcționează zilnic și demonstrează că aprovizionarea rapidă de la abator la raft este pe deplin realizabilă.

​4. Combaterea risipei alimentare și stoparea practicilor de „reîmprospătare”

Reglementarea răspunde direct necesității de a elimina practicile prin care loturi de carne cu vechime ridicată sau congelată erau decongelate, reambalate și reetichetate în unitățile de tranșare, prelungindu-li-se artificial termenul de valabilitate.

Totodată, un termen clar de 8 zile de la sacrificare descurajează blocarea depozitelor cu marfă refrigerată adusă de la mii de kilometri și determină comercianții să își calibreze comenzi predictibile, pe fluxuri scurte, reducând astfel risipa alimentară și garantând calitatea organoleptică și siguranța microbiologică a produsului”, precizează MADR.

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