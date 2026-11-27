Mihai Bârsan, fondatorul proiectului „Destinația Anului”, spune că turismul românesc se confruntă cu probleme structurale, de la lipsa unei strategii naționale de promovare și a unui management coerent al destinațiilor până la prețurile ridicate și scăderea puterii de cumpărare. Într-un interviu acordat podcastului „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, acesta a vorbit despre motivele pentru care România pierde turiști, despre concurența cu Bulgaria și despre potențialul gastronomiei de a deveni un instrument de promovare a țării.

Potrivit lui Mihai Bârsan, una dintre cele mai mari probleme ale turismului românesc este lipsa de coordonare la nivel național. Deși există destinații care au reușit să se organizeze și să atragă turiști, România nu are o structură suficient de puternică pentru a coordona promovarea turistică și pentru a construi o imagine coerentă în străinătate.

„Principala problemă este că nu ai un lider bun. Promovarea României din punct de vedere turistic nu are un lider care să se ocupe de imaginea țării”, a explicat acesta.

Bârsan consideră că înființarea unei organizații naționale de management al destinației (OMD) ar putea reprezenta un pas important, după modelul altor țări europene. O astfel de structură ar putea coordona promovarea României și ar facilita colaborarea dintre actorii din industrie.

România are un grad de ocupare de 27%, față de peste 50% în Grecia și Bulgaria

Fondatorul „Destinația Anului” consideră că problemele turismului intern nu pot fi explicate exclusiv prin eliminarea sau reducerea voucherelor de vacanță. În opinia sa, scăderea puterii de cumpărare și creșterea costurilor au afectat întreaga piață.

Acesta a invocat un grad de ocupare de aproximativ 27% pentru România, comparativ cu 57% în Bulgaria și peste 50% în Grecia, cifre prezentate în cadrul discuției.

„Noi ar trebui să ne dublăm gradul de ocupare. Orice hotel sau restaurant se gândește ce prețuri ar putea să practice dacă și-ar dubla gradul de ocupare”, a spus Mihai Bârsan.

El consideră că operatorii din turism trebuie să găsească soluții pentru a-și justifica prețurile sau pentru a reduce costurile, în loc să transfere automat toate scumpirile către clienți.

În ceea ce privește concurența cu destinațiile externe, Bârsan spune că România are șanse mai mari să concureze cu Bulgaria decât cu Grecia, însă nici competiția bazată exclusiv pe preț nu reprezintă o soluție sustenabilă.

„Nu prea ai cum să fii competitiv ca litoral cu Grecia. Cu Bulgaria mai putem fi mai competitivi”, a afirmat acesta, explicând că Bulgaria beneficiază de o infrastructură turistică mai bine dezvoltată și de un litoral mai extins.

McDonald’s și KFC, exemple de modele de business care funcționează în criză

În opinia lui Mihai Bârsan, companiile care reușesc să crească într-o perioadă economică dificilă sunt cele care au o ofertă clară și înțeleg foarte bine ce așteaptă clienții.

Acesta a dat ca exemple McDonald’s și KFC, unde consumatorii știu la ce să se aștepte în raport cu prețul plătit.

„Ai o ecuație de valoare-preț foarte clară, foarte precisă, nu există surprize și asta este foarte atractiv pentru o foarte mare parte dintre oameni”, a explicat el.

Un alt model este cel al restaurantelor care oferă experiențe premium, servicii personalizate și o legătură cu o comunitate. Bârsan a menționat în acest context și grupul VESTI, ca exemplu de business care propune o experiență diferită, pentru care un anumit segment de clienți este dispus să plătească mai mult.

În opinia sa, nu există un singur model de succes în industria ospitalității. Standardizarea, experiențele personalizate și formulele intermediare pot funcționa, cu condiția ca operatorii să își cunoască publicul.

„Cel mai important lucru pentru a supraviețui sau chiar a prospera într-un mediu de genul ăsta este să îți înțelegi efectiv clienții, să vorbești cu ei, să înțelegi pe ce lume te afli și ce îi mână pe ei”, a spus fondatorul „Destinația Anului”.

Gastronomia, un argument pentru care turiștii aleg o destinație

Unul dintre subiectele importante ale interviului a fost potențialul gastronomiei românești de a contribui la promovarea turistică a țării.

Potrivit lui Mihai Bârsan, 4 din 10 turiști europeni menționează gastronomia ca motiv pentru alegerea unei destinații. În România, proporția este de aproximativ 2 din 10, ceea ce arată că turismul gastronomic are încă spațiu de dezvoltare.

„Gastronomia are un rol foarte important. Experiența unui loc se face cu toate simțurile, și cu simțul gustului, și al mirosului, și al stomacului”, a explicat acesta.

Bârsan consideră că România are suficiente preparate și produse locale care ar putea deveni repere de identitate gastronomică, însă promovarea lor este fragmentată.

În cercetarea realizată de echipa „Destinația Anului”, preparatele tradiționale sunt principalele lucruri pe care românii le-ar recomanda unui străin despre România. Sarmalele ocupă primul loc în preferințele celor intervievați.

El a amintit și potențialul unor preparate regionale, precum ciorba rădăuțeană sau „pleșcoii”, care ar putea fi promovate ca elemente distinctive ale unor comunități și regiuni.

„Putem să promovăm pleșcoii și rădăuțeana și rețete locale și putem să creăm o mai mare coeziune. Și poți să faci asta la nivel național și internațional”, a afirmat Mihai Bârsan.

Acesta a subliniat că restaurantele cu specific tradițional din România tind să ofere meniuri asemănătoare, indiferent de regiune, deși există un potențial important de diferențiere prin rețete locale și produse specifice.

În opinia sa, promovarea gastronomică ar trebui construită de jos în sus, pornind de la producători, restaurante și comunități locale, apoi extinsă la nivel regional, național și internațional.

Peste 60% dintre români nu își permit o vacanță

Datele prezentate de Mihai Bârsan în cadrul interviului arată și o problemă socială importantă: vacanța rămâne un lux pentru o mare parte a populației.

„Sunt mai mult de 60% care nu își permit o vacanță”, a declarat acesta.

Pentru cei care reușesc să plece, principala motivație este relaxarea. Cei mai mulți români își doresc vacanțe liniștite, în natură, în care să se deconecteze de problemele cotidiene.

Aventura și experiențele gastronomice sunt importante pentru anumite segmente de turiști, însă nu reprezintă principala motivație pentru majoritatea celor care călătoresc în România.

Bârsan consideră că ar trebui regândite și mecanismele prin care oamenii cu venituri mai mici pot avea acces la vacanțe.

„Voucherele nu ar trebui să fie date ca să ajute business-urile, ci ca să îi ajute pe oamenii care nu pot să își permită o vacanță”, a explicat el.

Delta Dunării și Brașov, destinațiile pe care românii le-ar recomanda străinilor

În cercetarea prezentată în podcast, Delta Dunării ocupă primul loc în topul destinațiilor pe care românii le-ar recomanda unor prieteni sau colegi din străinătate. Brașovul se află pe locul al doilea, cele două destinații fiind foarte apropiate.

Bucureștiul se află mult mai jos în acest clasament, o situație pe care Mihai Bârsan o consideră problematică, în condițiile în care Capitala este principala poartă de intrare în România.

Acesta a criticat starea infrastructurii de acces, inclusiv aeroportul Otopeni și punctele de frontieră, argumentând că primele impresii despre o țară sunt influențate și de felul în care arată aeroporturile, gările și vămile.

„Aeroporturi, vămi, gări sunt porți de intrare care îți dau tonul despre toată experiența turistică”, a spus el.

În opinia sa, aceste puncte de acces ar trebui tratate ca parte a strategiei de promovare a țării, nu doar ca infrastructură administrativă sau de transport.

Mihai Bârsan este fondatorul proiectului „Destinația Anului”, inițiat în timpul pandemiei pentru a încuraja românii să descopere și să aprecieze mai mult destinațiile turistice din țară. Proiectul include o competiție cu mai multe categorii și o componentă permanentă de promovare a destinațiilor românești.