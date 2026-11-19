Organizația de Management al Destinației (OMD) Turistice „Eco Delta” Tulcea a lansat proiectul „Visit Tulcea”, la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea, chiar de Ziua Dobrogei.

Autoritățile locale și operatorii din turism vor să atragă turiști și în extrasezon, pentru că acest pământ încărcat de istorie multiculturală, are o mulțime de atracții, care, de obicei, rămân în umbra Deltei Dunării: de la cetăți, mănăstiri, gastronomie și până la tradiții locale.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat, interesați de promovarea și dezvoltarea destinației.

Raluca Cacencu, președintele OMD „Eco Delta” Tulcea, consideră că regiunea are suficiente atracții pentru vizite pe tot parcursul anului. „ Când spui județul Tulcea, toată lumea spune Delta Dunării. Suntem mai mult decât atât. Avem Munții Măcinului, avem cetăți, avem vestigii istorice, avem sate cu tradiții vii, avem multiculturalitate.

„Trebuie să ne ducem spre turiști pentru a îi aduce aici”

„Tulcea este o destinație care poate fi vizitată 12 luni pe an, pentru că nu oferim doar Deltă, oferim istorii, oferim credințe. Avem mănăstiri vechi, avem oameni care încă spun istoria acestor meleaguri”, a declarat Raluca Cacencu.

Lavinia Vizauer, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, a subliniat concurența puternică din industria turismului. Ea a spus că existența unor obiective istorice valoroase nu garantează neapărat și atragere turiștilor.

„Turismul este o piață competitivă și consider că la momentul actual nu mai este suficient doar să spunem că avem oportunități precum Deltă, cetăți, gastronomie sau oameni de valoare. Ci trebuie să mergem mai departe, să ne ducem spre turiști pentru a îi aduce aici”, a afirmat Lavinia Vizauer.

Tradițiile, gastronomia și brandurile locale consacrate!

La lansarea proiectului au mai participat și primarii Eugen Ion, din Jurilovca, și Silviu Rahău, din Crișan, ambii fiind membri fondatori ai OMD „Eco Delta” Tulcea. Totodată, participanții au putut lua parte la ateliere de cusut și împletit coronițe de flori.

În plus, evenimentul a inclus și o prezentare de produse locale, de la două branduri de renume din județul Tulcea: Delta Mar, dar și de la Fabrica de lapte Tu.