Mesele domnitorilor și ale boierilor din Evul Mediu erau cu totul diferite de cele ale oamenilor de rând. Pe lângă vânat, păsări de curte și pește din bălțile domnești, pe mesele celor înstăriți ajungeau mirodenii și fructe aduse de negustorii brașoveni și levantini: piper, șofran, scorțișoară, lămâi, portocale, măsline și smochine. Ospețele puteau dura ore întregi, iar vinul domnitorului era gustat înainte de a ajunge la el, de către paharnic.

„La celălalt capăt al societății, masa domnească și cea boierească arătau cu totul altfel. Vânat, păsări de curte, pești din bălțile domnești, mirodenii aduse de negustorii brașoveni și levantini, piper, șofran, scorțișoară, lămâi, portocale, măsline, smochine, tot ce putea căra drumul Levantului și pe care socotelile Brașovului ni le arată trecând muntele încă din vremea lui Neagoe Basarab”, povestește istoricul Adrian Gheorghe, în episodul dedicat alimentației din Evul Mediu, publicat pe canalul CORPUS DRACULIANUM.

Nu se cunosc însă rețetele după care erau pregătite aceste produse. Istoricul atrage atenția că documentele păstrate nu oferă detalii despre felul în care erau gătite alimentele și nici despre meniurile de la curțile domnești.

„Însă despre rețete concrete nu avem niciun indiciu. Ospețele durau ore în șir, cu zeci de feluri, cu urări nesfârșite și cu muzică cultă de curte.”

Paharnicul gusta vinul înaintea domnitorului

La curtea domnească exista și o funcție legată direct de siguranța celui care conducea: paharnicul era cel care gusta vinul înainte ca domnitorul să-l bea. Rolul său nu era lipsit de riscuri, după cum arată și un episod păstrat în cronicile moldovenești.

Adrian Gheorghe amintește cazul vornicului Costea Bucioc, otrăvit la masă în vremea lui Gașpar Grațiani. Acesta a scăpat după ce un prieten medic i-a administrat la timp un vomitiv.

„Cronistica moldoveană ne-a păstrat ceva mai târziu cazul vornicului Costea Bucioc, otrăvit la masă în vremea lui Gașpar Grațiani și scăpat doar pentru că un prieten doctor i-a administrat la timp un vomitiv. Slujbă sigură, paharnicii ăștia”, spune istoricul.