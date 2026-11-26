Gândit inițial doar ca o unitate de cazare în care să se gătească exclusiv pentru oaspeții peste noapte, Conacul Bârlă din zona Podului lui Dumnezeu (județul Mehedinți) a ajuns să fie căutat în primul rând pentru mâncare. Povestea locului, în care unul dintre muncitorii de pe șantier, oprit inițial ca fochist, a devenit omul de bază din bucătărie, a fost prezentată într-un reportaj publicat pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase.

În materialul intitulat „La Podul lui Dumnezeu, mâncarea spune povestea locului | Portret Gastronomic Local”, proprietara conacului povestește cum a pornit proiectul fără nicio experiență anterioară în ospitalitate și cum meniul inspirat din bucătăria bunicilor a schimbat complet destinația locului.

„Am scris «Am deschis», atât. A doua zi au venit oameni și s-au pus la masă”

Proprietara își amintește că și-a dorit un nume care să nu sune comun și un stil de conac boieresc, însă deschiderea a venit cu emoții mari, mai ales că nu mai lucrase niciodată în domeniu.

„Conacul Bârlă a venit natural. În primul rând, mă gândeam la o denumire care să nu sune comun, pentru că știam că locul ăsta nu va fi comun și nu voiam să fie pensiunea X, să fie conac. Aveam emoții să deschid. Dacă a fost greu când am construit, mi se părea când mă apropiam de deschidere că va fi extraordinar de greu să deschid o activitate unde nu aveam deloc experiență și nu știam cu ce se mănâncă.”

„Voiam să anunțăm, dar nu știam cum, și am chemat niște prieteni într-o seară la masă aici, pe terasă, și am făcut o poză, am pus-o pe Facebook — doar ce făcusem profilul conacului — și am scris: «Am deschis», atât. Și a doua zi au venit oameni și s-au pus la masă. Dar vreau să vă spun că locul ăsta nu a fost făcut inițial în ideea de a servi oameni din afară, de a fi restaurant care se adresa oamenilor care nu erau cazați, ci doar noi gândeam că vom servi oamenii care se vor caza și gătim la bucătărie doar pentru ei. Și când a venit prima familie și s-a pus la masă fără să fie cazată, ne-am blocat. Nu știam ce să facem. A mers, au curs lucrurile natural până la urmă. Acum cred că restaurantul bate cazarea, datorită meniului.”

Cum a ajuns fochistul de pe șantier să gătească în bucătăria conacului

Una dintre cele mai neobișnuite povești din spatele bucătăriei îl are în centru pe Petre, unul dintre oamenii care au lucrat la ridicarea clădirii și pe care proprietara a refuzat să îl lase să plece după terminarea lucrărilor.

„Petre e la conac dinainte de a fi conac, pentru că Petre a fost unul din oamenii care au ajutat la construcția conacului și, când s-a terminat, pe el nu l-am mai lăsat să plece. L-am oprit aici inițial fochist și o perioadă m-am certat cu soțul meu pe el, că avea nevoie de el înapoi la firmă, și eu ziceam: «Petre rămâne la conac». Și apoi, ușor-ușor, l-am rugat să ne ajute în bucătărie.”

„El, fiind fochist, rămânea noaptea la conac și îl rugam ca noaptea să ajute fetele, să curețe cartofi, să curețe legume, să facă curățenie mai bine în bucătărie peste noapte. Apoi au venit zilele aglomerate: «Hai să ne ajuți și în bucătărie!». Și foarte repede am observat că se descurca mai bine decât ele și a rămas. Foarte, foarte repede a evoluat și a fost receptiv la tot ce l-am rugat eu și la tot ce l-au învățat alți oameni care au mai ajuns la conac să ne mai învețe și pe noi. S-a învățat împreună, pentru că nici eu nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Spuneam doar că gustul ăsta nu-i ok, mai trebuie făcut ceva, dar nu neapărat că-mi dădeam seama ce trebuie făcut.”

„Ca și cu mămăliga, ca și cu pastrama, totul trebuie răbdare”

La rândul său, Petre spune că în bucătărie contează cel mai mult plăcerea și răbdarea, în timp ce pregătește pastrama de oaie trasă la tigaie și mămăliga aromatizată cu usturoi și pătrunjel:

„Treaba e să-ți placă. Că orice lucru, dacă nu îl faci cu plăcere, n-o să iasă niciodată nimic bun. Ca și cu mămăliga: dacă nu-ți place s-o faci, n-are cum să iasă bine. Ca și cu pastrama, totul trebuie răbdare și pricepere, că fără pricepere, un pic de experiență, n-ai cum s-o faci. Da, cu răbdare. Cel mai mult, totul trebuie răbdare la mâncare.”

Ce se pune în farfurie: ciorbă din foi de ceapă cu brânză, pastramă de oaie și ciulama de ciuperci

Meniul Conacului Bârlă a fost construit pornind de la preparatele simple din copilăria proprietarei: ciorbă din foi de ceapă verde cu brânză, plăcintă cu brânză, cârnați de casă și mălaiul sau turta din făină de porumb, nelipsită din ofertă.

„Am pus în meniu în principal bucate de care eu mi-am adus aminte că le mâncam în copilărie. Cum era ciorba de ceapă verde, de foi de ceapă cu brânză, plăcintă cu brânză, mălaiul sau turta din făină de porumb pe care o avem permanent în meniu, cârnații de casă — produse simple, dar cu un gust extraordinar de bun.”

„Noi nu inventăm ceva. Noi pur și simplu încercăm să le aducem la viață așa cum erau ele de mult și mai ales atunci când avem oaspeți care își aduc și ei aminte de anumite preparate, că «vai, nu le-am mai gustat din copilărie, fix așa era la bunica». Sunt rețete, sunt gusturi care vor pieri dacă nu ne implicăm mai mult și nu le facem cunoscute.”