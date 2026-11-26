Mii de hectare de culturi agricole din județul Covasna au rămas nerecoltate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Printre culturile afectate se numără porumbul, cartofii, sorgul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și cânepa, a declarat joi directorul Direcției Agricole Covasna, Kozma Bela.

După o perioadă de secetă în timpul verii, fermierii s-au confruntat cu precipitații prelungite, care au îngreunat lucrările agricole. Ulterior, temperaturile negative au surprins numeroase culturi în câmp.

Aproape 1.000 de hectare de cartofi ar putea rămâne nerecoltate

Una dintre cele mai dificile situații se înregistrează în cazul culturilor de cartofi. Aproximativ 900-950 de hectare nu au fost încă recoltate, iar perspectivele recuperării producției sunt reduse. „La cartofi avem, încă, în jur de 900-950 de hectare nerecoltate și nu știu, nu cred că se vor mai putea recolta (…) A fost prea uscat în august-septembrie, iar acum e prea ud și înghețat”, a afirmat Kozma Bela, într-o conferință de presă.

Producția medie de cartofi este estimată în prezent la 23-24 de tone la hectar, față de 25 de tone, cât se anticipase inițial.

Doar 40% din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr a fost recoltată

Dificultăți importante sunt înregistrate și în cazul altor culturi agricole. Potrivit directorului Direcției Agricole Covasna, situația recoltării se prezintă astfel:

– Porumb – aproximativ 70% din suprafață;

– Sorg – aproximativ 60%;

– Floarea-soarelui – 80%, până la sfârșitul lunii octombrie;

– Sfeclă de zahăr – 40%.

În acest an, în județul Covasna au fost cultivate 350 de hectare cu sorg, 2.450 de hectare cu floarea-soarelui, 865 de hectare cu sfeclă de zahăr și 6.900 de hectare cu cartofi de toamnă.

Un an agricol care se anunța foarte bun

Perspectivele producției agricole erau optimiste la începutul verii, când culturile prezentau o dezvoltare favorabilă. Evoluția ulterioară a condițiilor meteorologice a schimbat însă estimările specialiștilor. „Am pornit cu ideea că o să fie o producție foarte bună, prin iunie-iulie așa au arătat culturile în câmp, și așa am făcut și noi calculele, că o să fie un an foarte bun, dar până la urmă așa a ieșit”, a mai spus Kozma Bela.

Rezultate bune la grâu, cu producții de peste 10 tone la hectar în unele ferme

Spre deosebire de culturile recoltate toamna, cele de vară au înregistrat rezultate bune în județul Covasna. La grâu, producția medie a fost de 5,6 tone la hectar. Unele exploatații agricole au obținut chiar producții de peste 10 tone la hectar.

Directorul Direcției Agricole Covasna a precizat că rezultatele depind și de calitatea solului, fertilizare, experiența fermierilor și tehnologiile utilizate. Respectarea rotației culturilor reprezintă, de asemenea, unul dintre factorii care influențează nivelul producțiilor agricole.