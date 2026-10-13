Un mălai grunjos, galben ca untul de țară, a ajuns întâi în farfurie și abia apoi în magazin. Publicul l-a gustat ca mămăligă, alături de cârnați din topor, la Treasures of the East, festivalul organizat în perioada 2–4 octombrie 2026, la Ramada Plaza Craiova. Evenimentul a fost la a doua ediție (programul festivalului, în G4Food). Pe 5 octombrie, produsul Cooperativei Agricole Biruința Olteniei a intrat în vânzare online și a strâns circa 700 de comenzi în prima zi.

Mălaiul din marile magazine trece de obicei printr-o etapă numită degerminare. Procesatorii scot germenele bobului, partea bogată în grăsimi, pentru ca punga să reziste luni întregi pe raft. Cooperativa din Dobrun, județul Olt, a mers pe drumul invers: păstrează germenele, macină doar la comandă și ambalează în hârtie.

Porumbul sticlos, materia primă pentru mălai de mămăligă

Totul pornește din câmp, de la o varietate pe care multe ferme au abandonat-o. Porumbul sticlos are boabe tari și lucioase, ca niște mărgele de chihlimbar, cu miezul dur și translucid de unde îi vine numele. La moară, el se sparge în granule care își țin forma în oală. De aici vin textura fermă a mămăligii și culoarea ei intensă.

Hibrizii de tip „dinte de cal” dau producții mai mari, așa că agricultorii i-au preferat de-a lungul deceniilor. Alexandru Ignat, președintele cooperativei, explică alegerea prin gust: „Cu mălaiul am pornit de la un gust pe care îl cunoaștem bine: mămăliga de acasă, cu textură și aromă de porumb. Am ales să cultivăm porumb sticlos și să obținem un mălai grunjos, în care păstrăm germenele bobului.” Porumbul crește pe terenurile membrilor, deci cooperativa controlează tot drumul, de la sămânță la sac.

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Un mălai cu germene, măcinat pe comandă

Germenele concentrează uleiurile, vitaminele și o parte din aroma bobului. Tot el face produsul mai perisabil, pentru că grăsimile se oxidează în timp. Ignat a construit tot sistemul de lucru în jurul acestei limite: „Măcinăm fix pe comandă, nu mai mult, pentru ca mălaiul să ajungă proaspăt la oameni și să nu stea mult pe rafturile magazinelor, unde uleiurile din germenele porumbului pot râncezi.”

Ambalajul urmează aceeași logică. Cooperativa folosește pachete de hârtie biodegradabilă în locul pungilor vidate din plastic. Acasă, regula este simplă: un borcan bine închis, un loc răcoros și o pungă consumată în câteva săptămâni. Granulele mari cer și ceva mai multă răbdare la fiert, iar răsplata vine în aromă.

De la moara de piatră la mălai

Cooperativa a pornit în 2018, cu cinci membri fondatori, și lucrează aproximativ 300 de hectare. Primul ei produs a fost făina, obținută din soiuri românești de grâu, măcinate la piatră la circa 35°C (povestea morii, în G4Food). Gama include acum făină albă tip 650, făină integrală de grâu, făină integrală de secară și tărâțe.

Investiția totală, susținută din fonduri europene, a ajuns la 2,2 milioane de euro și a acoperit moara, o fabrică de peleți și utilaje. Ignat leagă proiectul de munca din câmp: „Știm câtă muncă este în spatele fiecărei recolte și ne-am dorit să putem valorifica mai bine ceea ce producem. De aici a pornit investiția în moară: să transformăm cerealele cultivate de noi în produse pe care să le ducem direct pe mesele oamenilor.” Mălaiul este, așadar, a doua cultură a cooperativei care ajunge direct la consumator.

Ce spun cifrele despre mălai

Cererea a depășit rapid oferta. La câteva zile după lansare, pagina produsului afișa mesajul „Stoc epuizat” pentru pachetul de 3 kg, vândut cu 35 de lei. Datele financiare indică aceeași direcție: în 2025, cooperativa a raportat o cifră de afaceri de 1.702.138 lei, cu 8,36% peste anul anterior, potrivit Termene.ro, iar echipa a crescut de la doi la trei angajați.

Creșterea vine pe fondul unor ani agricoli grei. Ignat a vorbit despre o secetă cu doar 190 mm de precipitații, la o medie multianuală de 350–400 mm. Pentru cooperativă, mălaiul înseamnă încă o cale de a valorifica direct recolta proprie: „Între timp, am construit o gamă de făinuri, am crescut echipa și am câștigat clienți care revin. Pentru noi, asta înseamnă că începem să construim ceva care poate fi dus mai departe”.