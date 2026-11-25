Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, și-au extins investițiile din sectorul agricol prin preluarea integrală a companiei Ulei Bio, o firmă înființată în urmă cu șapte ani în județul Vaslui. Odată cu schimbarea acționariatului, compania și-a modificat și domeniul principal de activitate, de la producția de uleiuri vegetale la închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, notează Profit.ro.

Potrivit sursei citate, tranzacția a fost realizată prin PIF Industrial, vehiculul de investiții prin care frații Pavăl își dezvoltă portofoliul de proprietăți agricole.

Compania Ulei Bio are sediul în comuna Vetrișoara, județul Vaslui, și a fost înființată în urmă cu șapte ani. Firma nu a raportat activitate până în prezent, iar obiectul său principal de activitate era producția de uleiuri vegetale brute sau rafinate, precum cele din floarea-soarelui, rapiță sau soia. După preluarea de către grupul Pavăl, activitatea principală a fost schimbată în închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Frații Pavăl au o strategie diferită de cea a unui operator agricol tradițional

Achiziția se înscrie în strategia de investiții agricole a fraților Pavăl, care vizează în principal cumpărarea de terenuri și proprietăți agricole, urmată de închirierea acestora către fermieri specializați. Cei doi nu urmăresc să administreze direct exploatațiile agricole, ci să colaboreze cu parteneri care se ocupă de producție.

Prin PIF Industrial, frații Pavăl dețin aproximativ 10.000 de hectare în mai multe regiuni agricole ale României, exploatate de parteneri care cultivă atât culturi comerciale de bază, cât și culturi de nișă.

„Credem cu tărie în potențialul agricol al României și în viitorul său promițător, recunoscând agricultura ca un sector esențial atât la nivel național, cât și internațional”, au transmis reprezentanții grupului, potrivit Profit.ro.

În ultimii ani, PIF Industrial a cumpărat terenuri agricole în județul Vaslui, inclusiv prin intermediul companiei Moldova Farming. Recent, frații Pavăl au ieșit însă din acționariatul conglomeratului agricol Moldova Farming, după aproape zece ani de la intrarea în afacere. Tranzacția a reprezentat primul lor exit dintr-o investiție în care au intrat în calitate de investitori.

Investițiile fraților Pavăl depășesc sectorul agricol

Frații Dragoș și Adrian Pavăl au construit Dedeman, cel mai mare retailer românesc de bricolaj, iar în ultimii ani au direcționat o parte importantă din câștiguri către investiții în alte sectoare.

Imobiliarele au atras cele mai mari plasamente, estimate la aproximativ un miliard de euro. Printre achizițiile importante se numără portofoliul de birouri al CA Immo, cumpărat în 2022 pentru 377 de milioane de euro, complexul The Bridge din București, The Office din Cluj-Napoca și clădirea Dacia One din Capitală.

Investitorii și-au extins portofoliul și în afara României, prin achiziția unor proprietăți hoteliere precum Grand Hotel Gardone din Italia și Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția.

În România, investițiile lor acoperă domenii precum industria, energia, construcțiile, viticultura, sănătatea, transporturile și tehnologia. Frații Pavăl au participații în companii precum Cemacon, Promateris, Alro, Electrica, Transelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Purcari Wineries și Simtel.

Totodată, grupul și-a extins recent planurile de investiții prin tranzacția privind achiziția magazinelor Carrefour din România.