Oamenii din Evul Mediu aveau mult mai puține carii decât cei din prezent, dar asta nu înseamnă că aveau o dantură lipsită de probleme. Făina măcinată la piatră putea conține nisip fin, care uza dinții până la pulpă. În schimb, hrana tare și fibroasă, care necesita mult efort la mestecat, contribuia la dezvoltarea unor maxilare mai robuste.

Adrian Gheorghe, cercetător și realizator al proiectului CORPUS DRACULIANUM, explică de ce scheletele medievale oferă o imagine diferită asupra sănătății dentare și ce legătură ar putea exista între alimentația de atunci și înghesuirea dinților în prezent.

Mai puține carii, dar dinți uzați până la pulpă

„Dinții medievali aveau incomparabil mai puține carii decât ai noștri. Cariile explodează abia odată cu zahărul ieftin al modernității. Prețul plătit era însă altul. Făina măcinată la piatră conținea nisip fin, care șlefuia dentura până la pulpă. Scheletele medievale arată dinți tociți și abcese, însă nu carii”, explică Adrian Gheorghe.

Absența zahărului rafinat din alimentația obișnuită îi ferea pe oamenii din Evul Mediu de o parte dintre problemele dentare frecvente astăzi. Dar modul în care erau măcinate cerealele avea propriile consecințe. Particulele fine ajungeau în făină și, odată consumate, contribuiau la uzura progresivă a dinților.

De ce erau maxilarele mai robuste și dinții mai drepți

Mai mult, efectul pe care textura alimentelor îl avea asupra dezvoltării aparatului masticator era extrem de vizibil. Hrana era mai tare și mai fibroasă, iar mestecarea presupunea un efort considerabil, încă din copilărie, astfel că oamenii din evul mediu aveam maxilarele mai robuste.

„Și încă un efect de invidiat astăzi. Hrana tare și fibroasă necesită mestecat serios, iar maxilarele solicitate din copilărie creșteau robuste. Craniile medievale ne arată dinții drepți și măselele de minte toate la locul lor. Înghesuiala denturii moderne este, în bună parte, un lux al mâncării moi”, spune Adrian Gheorghe.