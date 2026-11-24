În Evul Mediu, pregătirea hranei pentru iarnă însemna uscarea fructelor, murarea verzei și conservarea peștelui cu sare. Într-o perioadă în care nu existau frigidere, oamenii se bazau pe metode care le permiteau să păstreze alimentele luni întregi. Merele, prunele și cireșele erau uscate la soare sau pe loșniță, iar varza murată, moarea și borșul aveau un rol important în alimentația din sezonul rece.

În episodul „Ce mâncau și ce beau românii în Evul Mediu?”, publicat de CORPUS DRACULIANUM, pe YouTube, sunt prezentate câteva dintre aceste practici, dar și felul în care alimentele conservate contribuiau la dieta oamenilor în lunile de iarnă.

Mere, prune și cireșe uscate pentru iarnă

Fructele erau o resursă importantă, iar relatările călătorilor străini vorbesc despre abundența pomilor roditori din Țările Române. O parte din recoltă era păstrată pentru lunile în care nu mai puteau fi culese fructe proaspete.

„Fructe din belșug, călătorii vorbesc despre adevărate păduri de pomi roditori. Mere, prune, cireșe, uscate la soare ori pe loșniță, pentru iarnă”, explică Dr. Adrian Gheorghe, istoric, medievist și cercetător în istoria otomană, unul dintre coordonatorii proiectului CORPUS DRACULIANUM.

Mierea era principalul îndulcitor al epocii și apare în documente încă din primele perioade ale istoriei medievale. Zahărul exista, însă era un produs de import, scump, care ajungea mai ales pe mesele celor înstăriți.

Varza murată, moarea și borșul asigurau vitamina C în sezonul rece

Printre alimentele care îi ajutau pe oameni să treacă peste iarnă se numărau varza murată, moarea, borșul și fructele uscate. Pe lângă faptul că puteau fi păstrate, acestea ofereau și nutrienți importanți într-o perioadă în care legumele și fructele proaspete nu erau disponibile în aceeași măsură.

„Varza murată, moarea și borșul, fructele uscate păstrau destulă vitamina C cât să treacă omul iarna cu bine”, afirmă vorbitorul.

Acesta face și o comparație cu o practică devenită cunoscută câteva secole mai târziu, în timpul expedițiilor maritime. „Aceeași varză acră cu care, secole mai târziu, vestitul căpitan Cook își ferea echipajele de scorbut pe oceane.”

Fermentația alimentelor și bacteriile lactice

Conservarea nu însemna doar prelungirea duratei de păstrare a alimentelor. Unele dintre produsele obținute prin fermentație aveau și un rol important în alimentație.

„Mai mult, varza murată, borșul și braga erau pline de bacterii lactice, ceea ce numim astăzi probiotice. Împreună cu muntele de fibre din turte, legume și verdețuri, ele hrăneau o floră intestinală de o diversitate pe care intestinul modern, crescut cu alimente rafinate, doar o visează”, explică vorbitorul.

Braga, o băutură obținută din mei, făcea și ea parte din alimentația vremii.

Peștele era conservat în sare și transportat prin țară

Peștele era o resursă importantă, în special în apropierea Dunării și a zonelor cu bălți și iazuri. Documentele domnești din secolele al XIV-lea și al XV-lea menționează frecvent bălțile și iazurile, iar peștele sărat putea fi transportat și în regiuni mai îndepărtate.

„Peștele era avuție domnească și mănăstirească. Dunărea gemea de morun, nisetru și crap, iar bălțile apar constant printre daniile domnești încă din secolele XIV-XV. Peștele sărat circula apoi cu căruța prin toată țara”.

Sarea era esențială și pentru păstrarea altor alimente. În lipsa gheții și a refrigerării, sărarea și afumarea erau metode importante de conservare.

Conservarea însemna cantități mari de sare

Metodele de păstrare a alimentelor aveau însă și un cost. Consumul ridicat de sare era o consecință a conservării prin sărare, iar alimentele afumate și sărate sunt asociate în prezent cu riscuri pentru sănătate.

„Fără gheață, conservarea însemna sare cu tona”, spune realizatorul podcastului, care amintește apoi că medicina modernă leagă consumul alimentelor conservate prin sărare și afumare de cancerul gastric.