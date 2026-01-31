Există un mic secret legat de făina industrială pe care cine nu este familiarizat cu domeniul, adică cei mai mulți dintre noi, nu îl cunosc: coaja bobului, adică tărâțele, împreună cu germenele, sunt separate de partea de amidon în procesul de măcinare. Germenele, care este un concentrat de micronutrienți (vitamina E, vitamine din grupul B, săruri minerale) este dat la o parte pentru ca făina să nu râncezească și să aibă un termen de valabilitate mai lung.

Despre germenele de grâu și moara de piatră

Ulterior, o parte din tărâță, mai puțin stratul exterior al bobului, este reintegrată alături de făina rafinată și astfel se produce ceea ce cumpărăm sub denumirea de făină integrală. Însă reintegrarea nu cuprinde și germenele, el se recuperează ulterior și se folosește de către industrie în alte produse, dar nu se mai regăsește în făină.

Este exact ceea ce nu face Cooperativa Biruința Olteniei, și asta dintr-o rațiune tehnică, pentru care a optat din dorința de a oferi produse calitativ superioare: folosește pentru măcinat o moară cu piatră, care macină la o viteză mult mai redusă față de morile industriale și nu încălzește bobul și nu-l aduce în situația de a se altera. Motiv pentru care nu este necesară eliminarea lui. Iar asta nu e decât unul din plusurile unei mori de piatră.

Astfel, făina produsă are termene de valabilitate mai reduse dar o calitate nutrițională mai ridicată. Însă, firește, un randament mai mic se traduce, inevitabil, prin costuri de producție mai mari. Morile de piatră macină mai bine dar macină lent și, deci, mai puțin.

Cooperativa Biruința Olteniei s-a înființat în 2018 cu obiectivul bine definit de a propune pe piață făină mai bună, mai hrănitoare, mai de calitate, mai respectuoasă cu cel care o consumă.

Într-o discuție G4Food cu Alexandru Ignat, președinte al Cooperativei și unul dintre fondatorii ei, cu un master în Agronomie, am încercat să lămurim cum a pornit și cum poate funcționa viabil o cooperativă agricolă dar și ce înseamnă ea pentru comunitate, ce presupune sistemul minimum tillage și prin ce se deosebesc făinurile care ies din moara de piatră a cooperativei.

G4Food: Înainte de a vorbi despre produse, prima întrebare firească este legată de organizarea activității antreprenoriale ca și cooperativă. De ce această alegere și ce avantaje aduce ea? Știm bine că până nu demult reticența era mare legată de ideea de cooperative, dată fiind moștenirea trecutului.

Alexandru Ignat: În primul rând, fermierii mici și medii au nevoie de asociere pentru a reuși să răzbească în scenariul actual al agriculturii românești, care devine din ce în ce mai dificil atât climatic, cât și politic. Principalul atu al cooperativei a fost faptul că ne-a permis accesarea de fonduri europene pe măsura 4.1, lucru definitoriu pentru viitorul nostru.

Aici vorbim de utilaje complexe și complete pentru activitatea noastră, cât și hale de producție plus echipamente de morărit, pentru a realiza produse finite cu plus valoare. Avem aspirații de cooperativă democrată, având ca model de bază cooperativele franceze sau engleze, care funcționează foarte bine și au tradiție în spate, fiind vechi de minim 100 de ani.

Un sistem complet integrat, de la producerea semințelor la livrarea finală a făinii

G4Food: Câți membri are cooperativa și cum este împărțită activitatea între producție, morărit și partea de comercializare?

Alexandru Ignat: Cooperativa noastră are 5 membri fondatori, care au drept de vot, și 25 membri mici, fără drept de vot, care beneficiază de bunurile cooperativei. Avem totul foarte bine integrat, de la cultivarea cerealelor necesare în activitatea de morărit, grâu și secară, moara propriu-zisă, vânzarea făinii, cât și procesarea comenzilor și livrarea lor în toată România. Încercăm să automatizăm totul pentru a diminua timpii de așteptare, astfel încât clienții să primească rapid produsele comandate. Măcinăm exclusiv cerealele produse pe terenurile cooperativei, după principii foarte bine stabilite.

G4Food: Inclusiv numele cooperativei este interesant și destul de neobișnuit. Care e povestea lui?

Alexandru Ignat: Numele cooperativei este unul autentic, românesc și foarte sugestiv, Biruința Olteniei, deoarece avem nevoie să biruim contextul actual al agriculturii, unde toate inputurile sunt scumpe, iar producțiile au fost mici din cauza incidentelor climatice. Mai mult, este o sursă de inspirație și motivație pentru noi, intern. Avem un nume tradițional, lumea rezonează foarte bine cu cooperativa noastră, deoarece venim cu principii solide, de care antreprenorii români au cam uitat.

G4Food: Ne puteți explica primii pași ai afacerii? Cum ați pornit și care au fost pașii pentru a ajunge să controlați întregul sistem de producție, de la sămânță până la ambalarea făinii? La ce tip de finanțări ați apelat?

Alexandru Ignat: Am pornit treptat, primul pas a fost achiziționarea utilajelor și cultivarea corespunzătoare a terenurilor nou arendate. Pentru a duce solul la potențial optim, durează în general 3-5 ani, perioadă în care producțiile sunt de multe ori mai slabe, deoarece am făcut trecerea de la agricultura convențională la minimum tillage.

La baza succesului nostru stă know-how-ul tehnologului fermei, care este expert în cultivarea cerealelor. Astfel, cum pentru sushi veriga cea mai importantă este orezul, pentru noi, veriga cea mai importantă este grâul. Ne producem singuri inclusiv sămânța din care rezultă culturile care ne dau cerealele pentru procesare, asta înseamnă cu adevărat să controlezi totul. Practic, nu plecăm de la 0, ci de la -1, lucru pe care puțini fermieri îl pot realiza.

G4Food: Ce suprafață de teren administrează cooperativa? De ce ați optat să aplicați sistemul minimum tillage? Ce soiuri de grâu cultivați și de ce le-ați ales?

Cooperativa a optat să cultive soiuri românești, cu o productivitate cu 30% mai mică dar superioare

Alexandru Ignat: Cooperativa administrează 300 ha, terenul pus la dispoziție de membrii ei, unde aplicăm tehnologii regenerative pentru sol, lucrări minim invazive, pentru conservarea sau chiar îmbunătățirea calității solului. Atât grija pentru mediu/sol, cât și seceta ne-au împins către lucrări minime ale solului. Ultimii ani au fost foarte nefavorabili din punct de vedere climatic, seceta a atins un nivel istoric, doar 190mm de apă față de 350-400mm cât ar fi media multianuală.

Astfel, ne pregătim de ce este mai rău, chiar dacă în acest an agricol a plouat/nins mai mult decât ne-am așteptat. Cultivăm exclusiv soiuri românești, deoarece ne conferă o făină de calitate superioară, atât ca specificații (proteină, gluten, forță, W), cât și organoleptic. Această calitate superioară vine cu producții diminuate cu 30% comparativ cu soiurile străine de producție, dar este un minus asumat, de care nu ne facem griji. Nu există “mult și bun”, există “puțin și foarte bun”, în cazul nostru.

„Măcinarea lentă păstrează nutrienții nealterați, compleți, în formă pură”

G4Food: Unul dintre elementele centrale îl reprezintă moara de piatră. Ce diferențe sunt între o moară industrială și moara de piatră?

Alexandru Ignat: Moara cu pietre are câteva avantaje extraordinare de care clienții noștri sunt foarte mulțumiți. Principalul criteriu este măcinarea lentă, care păstrează nutrienții nealterați, compleți, în formă pură. Datorită măcinării lente, temperatura se păstrează la pragul de 35 grade Celsius, asta înseamnă că enzimele naturale și microorganismele benefice sunt prezente în produsul finit.

Este cea mai ușoară formă de procesare. Beneficiile pentru sănătate sunt multiple, pâinea realizată cu făina noastră îmbunătățește tranzitul intestinal și ajută microbiomul, având enzime naturale. Când rezolvăm problemele de la nivelul intestinului, reușim să rezolvăm multe alte probleme ale omului modern, cum ar fi inflamația și ce derivă din ea.

G4Food: Care este piața de desfacere, cum și cui vindeți produsele? De ce ar alege un client produsele Cooperativei Biruința Olteniei?

Alexandru Ignat: La momentul de față vindem exclusiv pe piața din România, deși mulți clienți comandă și își iau făină cu ei în țări precum Austria, Elveția, Anglia și Grecia. Vindem online, cu livrare în toată țara, iar piața este în continuă creștere deoarece lumea s-a săturat de făina ultra-procesată de la raft sau produsele de panificație pline de E-uri.

Clienții aleg făina noastră deoarece este curată, fără nimic adăugat, iar circuitul nostru este complet, de la sămânța de pus în pământ, pe care o producem singuri, la recoltat, măcinat și expediat. Trasabilitatea este totală și foarte simplă. Suntem printre puținii care putem oferi acest lucru, iar calitatea și seriozitatea stau pe primul loc, calități rar întâlnite la noi, românii.

G4Food: Și, pentru că o astfel de afacere are întotdeauna și un impact asupra comunității, cum a schimbat prezența cooperativei realitatea locală?

Alexandru Ignat: Într-adevăr, afacerea este benefică pentru zona noastră, deoarece a crescut numărul de angajați și toți provin din localitate sau din imediata apropiere. Reușim să angajăm și să avem în continuare nevoie de oameni într-o perioadă extrem de dificilă pentru businessul românesc.

Ne bucurăm că oamenii apreciază produsele noastre și sunt dornici să ne recomande familiei și prietenilor. Acest lucru duce la vânzări mai mari, la creșterea numărului de angajați, la cotizații către primărie și la îmbunătățirea vieții oamenilor din zonă. Mai mult, oferim posibilitatea membrilor cooperatori să-și valorifice produsele agricole mult mai bine, având acces la tehnologii moderne de cultură.