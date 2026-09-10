Treasures of the East revine la Craiova cu degustări și brunch de Ziua Gastronomiei (P)

Concurs de vinuri, expoziție cu degustare și vânzare, workshopuri dedicate vinului, berii și brânzeturilor și un brunch de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România: acestea sunt reperele celei de-a doua ediții „Treasures of the East”, care se desfășoară în perioada 2–4 octombrie 2026, la Ramada Plaza Craiova. Sâmbătă, 3 octombrie, între orele 11:00 și 17:00, publicul are acces gratuit la expoziția de la parterul hotelului, iar duminică, 4 octombrie, festivalul se încheie cu o întâlnire în jurul gastronomiei și vinului românesc.

Acces gratuit la expoziție: sâmbătă, 3 octombrie 2026, orele 11:00–17:00, la parterul Ramada Plaza Craiova. Workshopurile și brunchul au acces separat, pe bază de bilete achiziționate în avans, în limita locurilor disponibile.

„Treasures of the East” este o întâlnire a profesioniștilor din domeniul vinului, gastronomiei, ospitalității și turismului cu publicul interesat să descopere vinuri, gusturi și oportunități de turism în regiunea Dunării de Jos.

Evenimentul urmărește să pună bazele unui festival regional de vinuri și să dezvolte colaborarea cu profesioniști din Ungaria, Serbia, Macedonia de Nord, Georgia, Bulgaria și Republica Moldova. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să construiască o voce comună pentru promovarea vinurilor și produselor Europei de Est.

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Vineri 2 octombrie 2026

Concursul Wines of the East

Prima zi a festivalului este dedicată concursului de vinuri „Wines of the East”, la care pot fi înscrise vinuri din România și din alte țări ale Europei de Est. Vinurile sunt evaluate de un juriu de specialitate, iar rezultatele vor fi anunțate după încheierea festivalului. Concursul nu este deschis publicului larg.

Georgian Night by Brot & Wein la Enoteca Social

Programul din Craiova include și o seară la Enoteca Social: vineri, 2 octombrie 2026, începând cu ora 18:30, este programat evenimentul „Georgian Night by Brot & Wein”. Locurile la acest eveniment sunt limitate, iar participarea presupune achiziționarea biletelor în avans.

Sâmbătă 3 octombrie 2026

Expoziție cu acces gratuit și workshopuri

Sâmbătă este ziua principală a festivalului dedicată publicului. Iubitorii de vin și gastronomie sunt invitați să descopere expoziția de la parterul Ramada Plaza Craiova, unde pot degusta vinuri și produse disponibile la mesele expozanților. De la standurile cu vânzare, vizitatorii pot cumpăra produse locale, vinuri și alte produse pe care să le ia acasă. Produsele cumpărate se achită separat.

În cadrul expoziției va fi prezent Standul Olteniei, cu produse realizate de producători locali din regiune. Alături de acesta, Standul Economie Rurală va reuni produse de la producători din întreaga țară, oferind vizitatorilor ocazia să descopere diversitatea produselor locale românești.

Pe lângă expoziție, programul zilei include deschiderea oficială, întâlniri cu specialiști și trei workshopuri dedicate vinului, berii și brânzeturilor:

11:00 — deschiderea oficială, conferința de presă și conferința dedicată publicului;

— deschiderea oficială, conferința de presă și conferința dedicată publicului; 10:30–12:00 — workshopul „Rasova Wine Experience”, cu Valentin Ceafalău . Bilete pentru workshop;

— workshopul „Rasova Wine Experience”, cu . Bilete pentru workshop; 12:30–14:30 — workshopul „Introducere în lumea berii”, cu Liviu Gheorghe . Bilete pentru workshop;

— workshopul „Introducere în lumea berii”, cu . Bilete pentru workshop; 15:00–17:00 — workshopul „Into Cheese”, cu Gina Crăciun. Bilete pentru workshop.

Locurile la workshopuri sunt limitate, iar participarea presupune achiziționarea biletelor în avans, prin linkurile fiecărui eveniment.

Duminică 4 octombrie 2026

Brunch de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România

Ultima zi a festivalului coincide cu Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România. Între orele 13:00 și 16:00, la Restaurantul Ellipse – Ramada Plaza Craiova, sărbătoarea aduce la aceeași masă publicul și oaspeții din străinătate prezenți la festival, în cadrul unui brunch dedicat gusturilor românești.

Preparatele sunt realizate de echipa de bucătari a Ramada Plaza Craiova și asociate cu vinuri din podgoria de pe malul stâng al Oltului. Brunchul este asigurat de Domeniile Sâmburești și AQUA Carpatica.

Pentru cei care vor să marcheze Ziua Gastronomiei la brunchul de închidere a festivalului, participarea se face în limita locurilor disponibile, pe baza biletelor achiziționate în avans.

Începând din 2019, Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului din România este sărbătorită în prima duminică a lunii octombrie. Instituirea acestei zile prin lege a avut la bază inițiativa lui Cezar Ioan – Vinul.ro, Cosmin Dragomir – Gastroart și chef Nico Lontras. Mai multe informații despre inițiativă.

Organizatori și parteneri

Festivalul „Treasures of the East” este organizat de platforma We Are Romania. You Are Welcome, alături de Craiova, Capitală Gastronomică Est-Europeană și Ramada Plaza Craiova, în parteneriat cu Corteva Agriscience și cu sprijinul IPPU – Prime Label.

Partener de hidratare: AQUA Carpatica. Sponsor: TM Inox.

Parteneri media: Vinul.ro, Cosmin Dragomir, Gastroart, Winesday.ro, Winesday App, Economie Rurală, G4Food, Horeca.ro, Trends by HRB, Horeca Insight, Asociația Bloggerilor Olteni – ASBO și Winelover România.

Despre We Are Romania. You Are Welcome

Platforma de gândire și acțiune pentru promovarea României „We Are Romania. You Are Welcome” a fost fondată în 2024, printr-un proiect al Asociației „Curaj Înainte”, cu scopul de a contribui la dezvoltarea imaginii și ofertei turistice a României, pornind de la specificul culinar influențat istoric de intersecția a trei mari imperii și de numeroase grupuri etnice și culturale.