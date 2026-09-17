La 93 de ani, face zilnic exerciții și merge 12.000 de pași / Ce mănâncă și cum își începe ziua: „Nu trebuie să fac mișcare. Am șansa să fac mișcare”

La 93 de ani, Jenny își începe fiecare dimineață cu mișcare. Nu petrece ore întregi la sală și nu urmează o rutină complicată. Face aproximativ 20 de minute de exerciții, după care își vede de zi: merge pe jos, grădinărește, gătește, face drumeții și ajunge, în unele zile, la 12.000 de pași. Iar alimentația ei este la fel de simplă: ouă, avocado, fructe, multe legume, pui și pește.

Potrivit Women’s Health UK, Jenny face zilnic aceleași patru exerciții, iar Theresa Moloney, nepoata ei în vârstă de 58 de ani și instructor de fitness în Canada, spune că aceasta rareori sare peste program, cu excepția perioadelor în care călătorește.

Cum arată rutina de dimineață a femeii de 93 de ani

Jenny se trezește în jurul orei 7:00. Primele 30 de minute sunt dedicate meditației, după care bea un pahar mare cu apă și face aproximativ 10 minute de stretching.

În jurul orei 7:40 începe exercițiile de forță. Întregul antrenament durează aproximativ 20 de minute și cuprinde doar patru exerciții:

urcări pe treaptă: două serii a câte 15 repetări;

abdomene: două serii a câte 15 repetări;

plank: două serii de câte 30 de secunde;

genuflexiuni cu spatele sprijinit de frigider: două serii a câte 25 de repetări.

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La urcările pe treaptă, Jenny urcă alternativ cu fiecare picior, împingând prin călcâi. Pentru genuflexiuni, își ține spatele sprijinit de frigider, cu picioarele ușor în față, și coboară într-o genuflexiune înainte de a reveni în poziția inițială.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Certified Nutritionist and Fitness Coach (@theresa_moloney)

„Nu trebuie să fac mișcare. Am șansa să fac mișcare”

Pentru Jenny, unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că nu percepe exercițiile ca pe o obligație.

„Nu mă gândesc niciodată la asta. Pur și simplu fac mișcare înainte de micul dejun, ca parte a zilei mele, pentru a putea continua să mă mișc. Mișcarea pur și simplu își are locul în ziua mea și nu este ceva pentru care trebuie să-mi fac timp. Nu trebuie să fac mișcare; am șansa să fac mișcare.”

Nepoata ei spune că nu își amintește o perioadă în care Jenny să nu fi fost activă. Potrivit acesteia, femeia nu a privit niciodată mișcarea ca pe un antrenament pe care trebuia să îl facă cu orice preț, ci ca pe o parte firească a vieții.

Ce mănâncă femeia de 93 de ani

Și alimentația lui Jenny este una simplă, bazată pe mese variate și alimente pe care le consumă în mod obișnuit.

La micul dejun poate mânca două ouă, avocado și o portocală. În alte dimineți, alege pâine de secară cu avocado și un ou sau terci de ovăz.

La prânz, meniul include o salată mare cu multe legume și felii de piept de pui.

Pentru gustare, poate avea ceai și o bucată mică de ciocolată.

Cina este, de asemenea, construită în jurul unor alimente simple: somon la cuptor, orez, morcovi sotați, broccoli, ceapă și ciuperci.

Nu își elimină complet micile plăceri. Dacă bea vin, este vorba despre mai puțin de un sfert de cană, de cel mult două ori pe săptămână. Uneori mănâncă și înghețată, în cantitate mai mică de jumătate de cană.

Potrivit nepoatei sale, Jenny nu mănâncă în exces, dar nici nu încearcă să transforme alimentația într-o listă strictă de interdicții.

„Totul ține de consecvență, hrănirea organismului și mișcare zilnică.”

Merge pe jos, grădinărește și face până la 12.000 de pași

După micul dejun, ziua lui Jenny continuă cu activități obișnuite. În jurul orei 11:00 merge la plimbare și, de multe ori, se întâlnește cu o prietenă pentru o cafea.

Este implicată și în activități de voluntariat și merge la club. Nu conduce, astfel că se deplasează pe jos sau cu transportul public.

Într-o zi obișnuită ajunge la 8.000-12.000 de pași. În plus, grădinărește, face drumeții și gătește. Uneori își permite și un scurt pui de somn după-amiaza.

„La 93 de ani, este încă incredibil de independentă”

Pentru Theresa Moloney, activitatea lui Jenny nu se rezumă la exercițiile pe care le face dimineața. Nepoata ei spune că femeia este în continuare activă și implicată în viața comunității.

„La 93 de ani, este în continuare incredibil de independentă, activă, sociabilă și implicată în comunitatea ei. Trăiește cu adevărat unii dintre cei mai frumoși ani ai vieții sale.”