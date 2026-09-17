VIDEO | Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spune că ar mânca carne de la o oaie bolnavă și nevaccinată: „Nu afectează sănătatea”

17 sept. 2026, Articole / Reportaje
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Cuprins
  1. Florin Barbu cere reluarea exporturilor către țări terțe
  2. ANSVSA anunță vaccinarea a sute de mii de animale
  3. Barbu acuză existența unui „plan de a distruge agricultura”
  4. Restricțiile comerciale, în centrul conflictului dintre fermieri și autorități

Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că ar consuma carne provenită de la o oaie despre care știe că este bolnavă și nevaccinată, susținând că animalul este testat înainte de sacrificare. Declarația a fost făcută în contextul restricțiilor privind exporturile de ovine și caprine din România, conform G4Media, care citează Digi24.

Întrebat de un reporter dacă ar mânca o astfel de carne, Barbu a răspuns afirmativ.

„Da. Nu afectează sănătatea”, a spus fostul ministru al Agriculturii.

Reporterul l-a întrebat apoi dacă ar consuma carnea chiar și în condițiile în care știe că animalul este bolnav.

„Dacă nu afectează sănătatea”, a răspuns Barbu.

La întrebarea de unde știe că aceasta nu reprezintă un pericol, deputatul PSD a explicat că animalele sunt testate înainte de sacrificare.

„Pentru că e testată înainte să fie sacrificată în abator”, a afirmat Florin Barbu.

Florin Barbu cere reluarea exporturilor către țări terțe

Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor crescătorilor de ovine și caprine și al restricțiilor sanitare care afectează comerțul cu animale din România.

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Florin Barbu susține că România ar putea relua exporturile de animale vii către țări din afara Uniunii Europene și îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să își asume politic această decizie.

„Printr-o asumare politică, exportul de animale vii către țările terţe poate fi realizat”, a declarat Barbu.

Potrivit fostului ministru, decizia Comisiei Europene din 17 iunie nu ar prevedea sancțiuni pentru România în cazul în care exporturile către țări terțe ar fi continuat. El a susținut că aceasta este concluzia unei analize juridice pe care a invocat-o în cadrul conferinței de presă.

Barbu a calificat protestul fermierilor drept „corect” și „legitim” și a criticat modul în care autoritățile au gestionat situația din sectorul ovin.

El a afirmat, de asemenea, că România are protocoale tehnice și contracte comerciale cu țări terțe și că fermierii ar putea suporta pierderi din cauza contractelor care nu mai pot fi onorate.

ANSVSA anunță vaccinarea a sute de mii de animale

Situația sanitar-veterinară este legată de măsurile adoptate pentru combaterea variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare.

Potrivit ANSVSA, România a obținut din partea Comisiei Europene un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin. Un milion de doze sunt destinate imunizării împotriva variolei ovine și caprine, iar alte 300.000 de doze sunt pentru combaterea pestei micilor rumegătoare.

Planul de vaccinare prevede măsuri diferențiate în funcție de nivelul de risc. În județele Tulcea și Constanța este prevăzută vaccinarea împotriva ambelor boli, iar exportul de animale vii și carcase din aceste zone este condiționat de acceptul țării de destinație pentru animale provenite din teritorii în care se practică vaccinarea.

Barbu acuză existența unui „plan de a distruge agricultura”

În aceeași conferință de presă, Florin Barbu a afirmat că ar exista „un plan de a distruge agricultura” din România. Declarația reprezintă poziția politică a deputatului PSD și nu este prezentată ca un fapt stabilit independent.

Fostul ministru a criticat și afirmațiile ministrului interimar al Agriculturii, Dragoș Pîslaru, referitoare la modul în care ar putea fi gestionate fondurile europene destinate agriculturii după 2028.

Barbu a susținut că transferarea gestionării acestor fonduri către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar reprezenta, în opinia sa, „un dezastru” pentru fermieri.

Deputatul PSD a mai afirmat că exporturile de animale vii au ajuns, în perioada 2023-2025, la aproape 500 de milioane de euro și că blocarea sectorului zootehnic ar putea afecta și investițiile în unități de procesare. Aceste cifre și evaluări au fost prezentate de Barbu în cadrul conferinței de presă.

Restricțiile comerciale, în centrul conflictului dintre fermieri și autorități

Protestele crescătorilor de ovine au avut loc pe fondul restricțiilor comerciale și sanitare impuse în contextul focarelor de boli la ovine și caprine. În același timp, autoritățile veterinare susțin că măsurile de control, vaccinare, regionalizare și trasabilitate sunt necesare pentru gestionarea riscului sanitar-veterinar.

Declarația lui Florin Barbu privind consumul de carne de la o oaie bolnavă și nevaccinată a fost făcută în acest context și a atras atenția asupra diferenței dintre statutul sanitar al unui animal și siguranța produsului alimentar obținut în urma sacrificării sale.

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