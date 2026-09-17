Recolta de orez a Indiei ar putea înregistra cea mai mare scădere din ultimele două decenii / Seceta amenință producția

Producția de orez a Indiei este așteptată să scadă în acest an pentru prima dată în ultimul deceniu, iar declinul ar putea fi cel mai mare din ultimii aproape 20 de ani. Precipitațiile sub nivelul normal din perioada de maturare a plantelor amenință să reducă randamentele, au declarat pentru Reuters mai mulți reprezentanți ai sectorului, transmite Agerpres.

O scădere semnificativă a producției în India, cel mai mare producător și exportator de orez din lume, ar putea duce la creșterea prețurilor interne și ar face exporturile mai scumpe, într-un moment în care prețurile sunt deja în creștere în alte țări exportatoare, precum Thailanda și Vietnam.

Analiștii consideră însă că stocurile mari de orez acumulate de India după recoltele record din ultimii ani vor permite autorităților de la New Delhi să mențină exporturile la niveluri ridicate, în pofida producției mai mici din acest an.

„Randamentele vor fi mai mici din cauza precipitațiilor reduse. Estimăm că producția ar putea scădea cu aproximativ 10 milioane de tone”, a declarat B.V. Krishna Rao, președintele Asociației Exportatorilor de Orez.

O asemenea scădere ar însemna un declin de aproape 6,5% față de recolta record de 154 de milioane de tone înregistrată anul trecut și ar fi cea mai mare diminuare a producției după sezonul 2009-2010, când o secetă provocată de fenomenul meteorologic El Nino a afectat producția de orez a Indiei.

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Perioada prelungită de secetă din ultimele săptămâni a redus semnificativ potențialul de producție în statele din sudul și estul Indiei, a precizat Rao.

Datele furnizate de administrația națională de meteorologie arată că, de la 1 iunie, când a început sezonul musonic de patru luni, cantitatea de precipitații înregistrată în India a fost cu 15% mai mică decât în mod normal. În unele state cultivatoare de orez, deficitul de precipitații ajunge însă la 42%.

Suprafața cultivată cu orez de vară era de 42,68 milioane de hectare la 11 septembrie, cu aproape 4% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor guvernamentale.

Culturile de vară reprezintă peste 80% din producția totală de orez a Indiei, restul provenind din culturile de iarnă.

Este foarte probabil ca și suprafața cultivată cu orez de iarnă să scadă, întrucât rezervele de apă din lacurile de acumulare sunt sub nivelul normal, a declarat Nitin Gupta, director adjunct la traderul de produse agricole Olam Agri India.

Prețurile locale la orez au început deja să crească pe fondul estimărilor privind o producție mai mică, iar prețurile la export au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

„Anul acesta, fermierii care cultivă soiuri premium vor obține prețuri mai mari pe piața liberă. Această situație va duce, de asemenea, la scăderea vânzărilor către Guvern”, a declarat Rao.

Având în vedere stocurile uriașe de orez pe care le deține, India ar trebui să poată continua să exporte cerealele fără să impună restricții, a afirmat un trader de la New Delhi.

La 1 septembrie, rezervele de orez ale Indiei însumau o cantitate record de 59,6 milioane de tone, depășind cu mult ținta guvernamentală de 10,3 milioane de tone stabilită pentru 1 octombrie.