Când ești în criză de timp și vrei o gustare, un aperitiv sau un pachețel preparat rapid, dar nutritiv și gustos, aceste rulouri din castraveți umplute cu pește se prepară din doar câteva ingrediente și în câteva minute.
Ingrediente pentru rulourile de castraveți
- 1 castravete lung
- 50 de g de ton în conservă
- 1 lingură de maioneză
- 1 lingură de boabe de porumb
- 2 felii de somon afumat sau marinat
- 2 linguri de brânză cremă
- Sare, piper
- Opțional: sos picant, pastă de wasabi.
Preparare pas cu pas
- Se taie felii subțiri și lungi de castravete cu o mandolină sau un cuțit cu lamă fină.
- Se prepară un amestec din tocul din conserva (după ce s-a scurs uleiul), maioneză, porumb, sare, piper și dacă doriți puțin gust picant, un sos picant sau ceva chilli.
- Se îmtinde amestecul pe felii de castravete care sunt apoi rulate și prinse cu o scobitoare.
- Pe alte felii se unge brânza cremă deasupra se pun felii de somon de dimensiunea castravetelui și se rulează în același fel. Se fixează fiecare rulou cu scobitoare.
- Puteți pune și puțină pastă de wasabi în brânză sau deasupra pentru un gust asiatic picant.
- În loc de scobitori obișnuite există ăn magazine diferite modele de bețișoare decorate din plastic, lemn, bambus, pentru un aspect mai frumos, dacă pregătiți aperitivul pentru o masă festivă.
Poftă bună!
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