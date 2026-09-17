Cele mai bune destinații pentru gurmanzi în 2026 / Tripadvisor a făcut clasamentul tururilor culinare

Nu mai este suficient ca o destinație să arate bine în fotografii. Pentru tot mai mulți călători, mâncarea face parte din experiența de a descoperi un loc, iar uneori poate fi chiar motivul pentru care aleg o anumită călătorie.

Tripadvisor a publicat clasamentul celor mai bune tururi culinare și experiențe dedicate vinului și berii din 2026. Clasamentele fac parte din Travellers’ Choice Awards 2026 și au fost realizate pe baza recenziilor și evaluărilor primite de la călători în ultimele 12 luni.

„Mâncarea este în centrul modului în care experimentăm o destinație, iar aceste premii recunosc restaurantele și experiențele culinare pe care călătorii le consideră printre cele mai bune”, a declarat Laurel Greatrix, directorul de comunicare al Tripadvisor Group, potrivit EuroNews.

Reykjavik, în fruntea clasamentului tururilor culinare

Pe primul loc în clasamentul global al tururilor culinare se află Reykjavik Food Walk – Local Foodie Adventure, o experiență gastronomică desfășurată în Reykjavik, Islanda.

Turul durează aproximativ trei ore și include opriri în aproximativ șase locuri locale, de la rulote cu mâncare până la restaurante de lux. Participanții au ocazia să descopere preparate din bucătăria islandeză și să guste, printre altele, hot-doguri islandeze, brânzeturi și înghețată.

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Top 10 tururi culinare din lume

Reykjavik Food Walk – Local Foodie Adventure – Reykjavik, Islanda

Undiscovered Lisbon Food & Wine Tour by Eating Europe – Lisabona, Portugalia

Amsterdam Food and Cultural Tour with 10 Tastings – Amsterdam, Țările de Jos

From Split: Krka Waterfalls, Food & Wine Tasting Tour – Split, Croația

Rome Twilight Trastevere Food Tour by Eating Europe – Roma, Italia

Hungry Osaka Street Food Tour: 15 Tastings & 3 Drinks with a Local – Osaka, Japonia

From Barcelona: Half-Day Montserrat, Tapas & Wine Tour – Barcelona, Spania

Greek Food Walking Tour in Athens – Atena, Grecia

Devour Paris Ultimate Food Tour – Paris, Franța

Lima Ultimate Peruvian Food Tour – Lima, Peru.

Europa are o prezență puternică în clasament, cu experiențe din Islanda, Portugalia, Țările de Jos, Croația, Italia, Spania, Grecia și Franța. Printre experiențele evidențiate de Tripadvisor se numără turul culinar și de vinuri din Lisabona, turul gastronomic din Atena și turul puburilor istorice din Praga.

Toscana, pe locul al doilea în clasamentul tururilor de vin și bere

În clasamentul dedicat tururilor de vin și bere, primul loc este ocupat de un tur care explorează regiunile viticole Paarl, Franschhoek și Stellenbosch din Africa de Sud și include vizite la trei crame.

Pe locul al doilea se află Small-Group Wine Safaris: Tuscany Wine Tasting Tour from Florence, o experiență organizată din Florența, dedicată vinurilor din Toscana.

Turul durează o jumătate de zi și îi duce pe participanți la mai multe domenii viticole. Pe lângă vin, sunt incluse degustări de ulei de măsline, brânzeturi și mezeluri, precum și un prânz sau o cină tradițională toscană.

Top 10 tururi de vin și bere din lume

Wine Tour: Paarl, Franschhoek & Stellenbosch incl 3 wineries – Cape Town, Africa de Sud

Small-Group Wine Safaris: Tuscany Wine Tasting Tour from Florence – Florența, Italia

Douro Valley Small Group Tour: 2 Wineries, Lunch & River Cruise – Porto/Lisabona, Portugalia

Maipo Valley Wine Tour with 4 vineyards from Santiago – Santiago, Chile

Prague Historic Pub Tour with Drinks Included – Praga, Cehia

Tour and Wine Tasting in Mykonian Land – Mykonos, Grecia

Siena, San Gimignano and Chianti Wines Day Tour from Florence – Florența, Italia

Toledo Tour & Vineyard Experience with Wine Tasting from Madrid – Madrid, Spania

Santorini Wine Stories: Sunset Tour with Tasting & Dinner – Santorini, Grecia

Royal Historic Pubs Walking Guided Tour in London – Londra, Marea Britanie.

Tripadvisor: experiențele culinare pot deveni motivul unei călătorii

Potrivit reprezentantei Tripadvisor, experiențele gastronomice pot depăși statutul de simplă activitate inclusă într-o vacanță și pot deveni chiar un motiv pentru alegerea unei călătorii.

„De la cursuri de gătit cu localnici la tururi gastronomice extraordinare și restaurante, acestea sunt genul de experiențe care pot deveni punctul culminant al unei călătorii – sau chiar un motiv pentru a face o călătorie”, a declarat Laurel Greatrix.

Travellers’ Choice Awards 2026 au inclus și clasamente dedicate restaurantelor din întreaga lume, în categorii precum restaurante de fine dining, locuri mai puțin cunoscute și restaurante cu preparate pe bază de plante.

Tripadvisor a introdus, totodată, o categorie dedicată restaurantelor care sunt în trend în această perioadă. Printre acestea se află Dishoom din Londra, Banh Mi Huynh Hoa din Ho Chi Minh City și Cremeria Santo Stefano din Bologna.

Clasamentele includ astfel experiențe culinare foarte diferite, de la plimbări gastronomice și degustări de vin până la tururi ale puburilor istorice și experiențe culinare alături de localnici.