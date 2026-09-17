Kikinda, oraș aflat în Banatul sârbesc, nu departe de frontiera cu România, se pregătește să devină, pentru patru zile, capitala dovleacului. Între 17 și 20 septembrie are loc cea de-a 41-a ediție a festivalului „Dani Ludaje – Zilele Dovleacului”.

Vedeta festivalului rămâne competiția dovlecilor giganți. Sâmbătă, 19 septembrie, cultivatorii își vor aduce exemplarele în centrul orașului, unde acestea vor fi măsurate și cântărite în fața publicului. Recordul festivalului este de 865,5 kilograme și a fost stabilit în 2023 de Tibor Kokai din Ungaria. La categoria celui mai lung dovleac, recordul este de 366 de centimetri, stabilit în 2025.

La concurs sunt așteptați să participe și cultivatori din România. Marea întrebare a ediției din acest an este dacă va apărea, în sfârșit, dovleacul de o tonă.

Mii de români la Kikinda

Festivalul nu este însă doar despre dovleci. În centrul Kikindei și în alte spații ale orașului vor fi târguri de producători și meșteșugari, demonstrații culinare, activități pentru copii, concerte și evenimente gastronomice.

„Kikinda este unul dintre cele mai bune exemple despre ce poate face un festival pentru un oraș pentru că transformă o poveste locală într-un motiv pentru care merită să treci granița. Pentru publicul din România există și bucuria de a descoperi, la numai câțiva kilometri de graniță, un Banat foarte familiar, cu fruștiuc, ceaune și grill-uri”, spune Romana Rista, diplomat culinar, cunoscută drept „Fata care gătește cu flori”.

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Importanța publicului român se vede și în cifre: la ediția din 2025, peste 19.000 de turiști din România au ajuns la Kikinda, dintr-un total de peste 70.000 de participanți.

Și anul acesta, punctul de trece a Frontierei de la Lunga –Nakovo, care în mod normal funcționează zece ore pe zi, va fi deschisă non-stop, pentru că numeroși români participă în fiecare an.

“Avem date de la punctele de trecere a frontierei, iar anul trecut la manifestarea Zilele Dovleacului au fost peste 19.000 de cetățeni români. Întrucât pentru noi România este o țară prietenă, țară vecină, cu oaspeți foarte dragi, avem un parteneriat cu Poliția de Frontieră, astfel că punctul de la Lunga va fi deschis permanent de vineri dimineața, până duminică la miezul nopții, pentru a asigura trecerea cât mai multor persoane”, a spus, pentru G4Food, Jamina Orasanin, directorul Organizației Turistice Kikinda.

Gusturi din ambele părți ale Banatului

Unul dintre punctele gastronomice ale festivalului este Banatski Frustuk, fruștiucul bănățean, programat sâmbătă și duminică. Gospodine și producători din satele din jurul Kikindei vor aduce preparate tradiționale, iar anul acesta vor participa și gospodine din Diniaș și Sânmartinul Sârbesc, din județul Timiș, și din Radimna, Caraș-Severin, care vor prezenta gusturi și tradiții de pe partea românească a Banatului.

Pe lângă plăcinta cu dovleac, vizitatorii pot descoperi produse locale precum uleiul de dovleac, berea cu dovleac, ajvar, kajmak, brânză de Sjenica sau duvan cvarci – o specialitate sârbească de carne de porc gătită îndelung și apoi presată, până când se desface în fibre fine.

Tot sâmbătă, la Staro Jezero, are loc „Ceaunul de Aur”, concurs internațional de gătit riblja čorba, tradiționala ciorbă de pește.

Patru zile de festival, cu intrare gratuită

Programul include și concerte. Joi cântă trupa Legende, vineri Goca Trzan, iar sâmbătă, după premierea dovlecilor, pe scenă urcă marea vedetă Dragana Mirkovici. Festivalul se încheie duminică seara cu Koncertmajstori.

Intrarea la Zilele Dovleacului și participarea la activitățile din program sunt gratuite. Pe durata festivalului, turiștii au acces gratuit și la principalele obiective culturale din Kikinda: Muzeul Național, unde poate fi văzută Kika, femela de mamut veche de aproximativ 500.000 de ani, Muzeul și Galeria Terra, Parcul de Sculptură Terra și Moara Suvača.

Și parcarea este gratuită în timpul festivalului. Pentru turiștii români, punctul de frontieră Lunga–Nakovo va funcționa non-stop în perioada 18–21 septembrie. Pot fi folosite și punctele Jimbolia–Srpska Crnja și Vălcani–Vrbica.