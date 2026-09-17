Sute de pelerini din Toscana și din alte regiuni ale Italiei, alături de peste 40 de preoți din Italia și România, sunt așteptați sâmbătă, 19 septembrie, la Montecatini, în Toscana, pentru sfințirea bisericii ortodoxe „Sfânta Pelagia Martira”. Lăcașul a fost amenajat într-o fostă clădire comercială cumpărată de comunitatea românească din zonă, relatează Curierul Italiei, citat de G4Media.

Ceremonia de sfințire este programată pentru sâmbătă, 19 septembrie, la biserica „Sfânta Pelagia Martira” de pe via Volturno din Montecatini, un oraș din Toscana, în apropiere de Lucca.

La eveniment sunt așteptați sute de credincioși din mai multe localități ale regiunii, precum și peste 40 de preoți din Italia și România. Vor participa și trei ierarhi ortodocși: Siluan, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Preasfințitul Maxim Danubianus, episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Italia, și episcopul vicar al aceleiași eparhii.

Clădirea comercială a fost transformată în biserică

Povestea lăcașului de cult a început în urmă cu 13 ani, când părintele Matei Ioan Tulan a început să oficieze slujbe pentru comunitatea ortodoxă română din Montecatini.

- articolul continuă mai jos -

Primele slujbe au avut loc într-o capelă amenajată la subsolul bazilicii catolice „Santa Maria Assunta”, din Piazza del Popolo. Ulterior, comunitatea s-a mutat în clădirea care găzduiește astăzi biserica „Sfânta Pelagia Martira”.

Imobilul a fost inițial închiriat de comunitate și a fost cumpărat definitiv în 2016. Achiziția a fost posibilă prin contribuțiile credincioșilor și printr-o finanțare bancară.

Transformarea unei foste clădiri comerciale într-un lăcaș de cult ortodox a presupus lucrări realizate în timp, cu implicarea comunității locale.

„În treisprezece ani, ceea ce era o simplă clădire comercială a fost transformată într-o adevărată biserică ortodoxă, prin donațiile credincioșilor, munca voluntarilor și sprijinul primit din partea instituțiilor române și italiene, printre care Departamentul pentru Românii din Străinătate și Regiunea Toscana”, a declarat părintele Matei Ioan Tulan, citat de Curierul Italiei.

Sfințirea bisericii marchează astfel o etapă importantă pentru comunitatea ortodoxă română din zonă, după mai bine de un deceniu de slujbe și de eforturi pentru amenajarea și cumpărarea propriului lăcaș de cult.

Un lăcaș pentru comunitatea românească din Toscana

Biserica „Sfânta Pelagia Martira” deservește comunitatea ortodoxă română din Montecatini și din localitățile din împrejurimi. Evenimentul de sâmbătă este așteptat să reunească atât credincioși români stabiliți în Toscana, cât și pelerini veniți din alte zone ale Italiei.

Participarea numeroasă a preoților și a ierarhilor din România și Italia va marca oficial transformarea clădirii achiziționate de comunitate într-un lăcaș de cult ortodox.