VIDEO | Sindromul ovarelor polichistice la adolescente. Narcisa Covataru, nutriționist dietetician: „Adolescenta este obosită de dimineața până aproape seara”

Menstruațiile care lipsesc cu lunile, pilozitatea excesivă, acneea progresivă și rezistentă la tratament, creșterea bruscă în greutate sau depunerea țesutului adipos în zona abdominală pot ridica suspiciuni în cazul sindromului ovarelor polichistice. Există însă și semne mai puțin evidente, precum oboseala constantă și tulburările de somn, care pot fi puse cu ușurință pe seama adolescenței.

Într-un nou episod al podcastului „Fântâna de Sănătate”, de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, Dr. Narcisa Covataru, nutriționist dietetician, explică la ce ar trebui să fie atenți părinții și de ce unele modificări apărute în adolescență merită discutate cu un specialist.

Primele semne pot apărea la scurt timp după prima menstruație

Recunoașterea sindromului ovarelor polichistice poate fi mai dificilă în adolescență, tocmai pentru că organismul trece printr-o perioadă de schimbări importante. Menstruațiile sunt adesea neregulate în primii ani, iar aspectul ovarelor poate varia în funcție de momentul în care este făcută ecografia.

Narcisa Covataru atrage atenția că primele semne care pot ridica suspiciuni trebuie privite în context și fără ca fiecare particularitate a adolescenței să fie transformată automat într-o problemă medicală.

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„Primele semne, fără să patologizăm, practic, perioada adolescenței, ar fi după perioada de 1-2 ani când deja s-a instalat prima menstruație. Avem menstruații absente, avem 2-3 luni, poate chiar 6 luni cu menstruații absente. Există o dezvoltare excesivă a hirsutismului, apar fire de păr în zone nedorite”, explică specialistul.

La acestea se pot adăuga modificări ale pielii și ale greutății.

„Acnea este și ea progresivă, ci este rezistentă la tratament de foarte multe ori. Adolescenta ia în greutate, apar vergeturi așa brusc și dezvoltarea începe să fie bruscă și ea, dar mai ales depunerea țesutului adipos în zona abdominală. Acestea ar fi primele semne”, spune medicul.

Oboseala constantă, un semn pe care familia îl poate trece cu vederea

Există însă și simptome care nu par, la prima vedere, să aibă legătură cu o problemă metabolică sau hormonală. Unul dintre ele este oboseala persistentă, însoțită de dificultăți de somn.

„Alte semne pe care le văd foarte frecvent în cabinet și care nu sunt, din păcate, asociate de către familie, că ar fi, practic, și o boală în sfera asta ginecologică, este oboseala constantă. Adolescenta este obosită de dimineața până aproape seara, seara nu mai poate să doarmă. E hiperactivă seara, iar ziua este obosită”, spune Narcisa Covataru.

„Este atât de ușor să confundăm” aceste semne cu adolescența

Tocmai pentru că adolescența vine cu schimbări de comportament, de program și de somn, diferența dintre ceea ce ține de vârstă și ceea ce ar putea necesita o evaluare medicală nu este întotdeauna ușor de făcut.

În cadrul discuției, Tania Fântână atrage atenția asupra acestei confuzii frecvente: părinții pot găsi explicații aparent firești pentru fiecare dintre simptome, de la programul încărcat până la comportamentul specific adolescenților.

Narcisa Covataru spune că, în cazul problemelor de somn, această explicație nu ar trebui acceptată automat.

„De cele mai multe ori mămicile vin în cabinet și, bineînțeles, dau cumva vina pe adolescentă pentru că doarme mai târziu. Într-adevăr este o perioadă așa mai cu risc, să spunem, dar trebuie să vedem dacă nu cumva este totuși o problemă medicală”, explică ea.

Când somnul de la ore târzii ar trebui să atragă atenția

Specialistul face diferența între tendința adolescentului de a merge mai târziu la culcare și situațiile în care ora de adormire devine extrem de târzie și afectează funcționarea de peste zi.

„Faptul că ea nu poate să adoarmă mai devreme. Nu este normal să adormim după ora 12, după ora 2, la 4 dimineața”, spune Narcisa Covataru.

Potrivit acesteia, consecințele se pot vedea inclusiv în timpul zilei, când adolescentul ajunge să fie obosit și să aibă dificultăți de concentrare.

„Dar sunt anamneze pe care atunci când le fac mă întreb cum reușesc acei copii să se mai concentreze practic și la ore, pentru că ei nu dorm în fond”, explică specialistul.

De ce diagnosticul este mai dificil de pus în adolescență

Narcisa Covataru explică faptul că, în primii ani după apariția menstruației, există particularități fiziologice care pot face evaluarea mai dificilă.

„La adolescente, în primii ani, este mai dificil de pus acest diagnostic, deoarece în primii ani menstruația este neregulată. Și există o etapă în care toate adolescentele practic au mai mulți foliculi și se văd aceste chestii. Și depinde și de perioada menstruală în care este făcută ecografia”, spune aceasta.

De aceea, un singur semn nu ar trebui privit izolat. Specialistul subliniază că evaluarea trebuie făcută în contextul particular al adolescentei, iar suspiciunea medicală nu este echivalentă cu un diagnostic pus acasă.

Prevenția și evaluarea pot începe mai devreme

În opinia medicului, atenția asupra alimentației și a stării metabolice nu ar trebui să apară abia atunci când simptomele devin evidente.

„După cum am spus, acest screening, această prevenție se face mult mai devreme, nu neapărat atunci când deja nu mai avem menstruație”, explică ea.

În cabinet, evaluarea poate include și analiza alimentației și a necesarului nutrițional, dar și o analiză corporală.

„Căutăm să identificăm, practic, acest dezechilibru între nutrienți, să vedem dacă copilul totuși se alimentează corespunzător”, spune specialistul.

Narcisa Covataru acordă o atenție deosebită și distribuției țesutului adipos și compoziției corporale.

„Este foarte, foarte importantă analiza corporală pe care o facem în cabinet. De ce? Pentru că înainte de dozerile serice, înainte de analizele de sânge pe care noi le recomandăm, vedem concret acolo dacă adipozitatea este dispusă și unde anume este dispusă ea, dacă avem un nivel foarte mare de grăsime viscerală. Deci musculatura, cât de bine dezvoltată e, densitatea osoasă. Și ținem practic cont de toți acești parametri. Nu este doar o dietă și atât. Și nu se adresează practic doar acestui scop, acestui diagnostic. Cumva cuprinde și alte arii, pentru că corpul nu funcționează așa izolat pe segmente”, explică Narcisa Covataru.