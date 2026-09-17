Prețurile laptelui praf degresat au urcat în Europa la cel mai ridicat nivel din 2022, în pofida creșterii producției. Evoluția susține veniturile procesatorilor, dar nu înseamnă automat și prețuri mai mari plătite fermierilor, conform publicației Agrarheute.

Prețul laptelui praf degresat de calitate alimentară a ajuns, la 10 septembrie 2026, la 3.205 euro pe tonă, potrivit unei analize realizate de DCA Market Intelligence. Cotația este cu 9,6% mai mare decât în urmă cu o lună și cu 44,4% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Este cel mai ridicat nivel din 2022, potrivit analiștilor DCA.

Și laptele praf degresat destinat industriei furajere s-a scumpit puternic. Prețul de referință DCA a ajuns la 3.225 de euro pe tonă, cu 41,1% peste nivelul de anul trecut. Pentru prima dată din martie, cotația laptelui praf pentru furaje a depășit-o pe cea a produsului destinat industriei alimentare.

Producția europeană a crescut cu aproape 12%

Creșterea prețurilor este cu atât mai relevantă cu cât oferta de lapte praf degresat s-a majorat în același timp.

În primul semestru din 2026, Uniunea Europeană a produs aproximativ 865.000 de tone de lapte praf degresat, cu 11,7% mai mult decât în perioada similară din 2025.

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În Germania, producția a crescut cu 15,7%, până la 218.020 tone. Majorări importante au fost înregistrate și în Polonia și Irlanda.

Până acum, piața a reușit să absoarbă cantitățile suplimentare.

Exporturile și cererea pentru proteine susțin prețurile

Exporturile de lapte praf degresat al UE către țări din afara blocului comunitar au crescut cu 10,6% în primele cinci luni ale anului, până la 367.628 de tone.

Pentru luna iunie, DCA Market Intelligence indică o creștere de 16,3% a exporturilor față de aceeași lună din 2025.

Potrivit analiștilor, stocurile s-au dovedit mai reduse decât anticipau unii participanți la piață, în pofida creșterii producției.

La susținerea prețurilor au contribuit mai mulți factori: scăderea sezonieră a livrărilor de lapte, reducerea capacităților de procesare după închiderea unor fabrici din nord-vestul Europei, cererea constantă pentru produse bogate în proteine, precum și achizițiile pentru refacerea stocurilor.

Și produsele din zer s-au scumpit

Creșterile de preț nu se limitează la laptele praf degresat.

Zerul praf dulce destinat industriei alimentare a ajuns la 1.880 de euro pe tonă, cu 79% peste nivelul de anul trecut.

Zerul praf destinat furajării s-a scumpit cu 94,4%, până la 1.750 de euro pe tonă.

Laptele praf integral a avut o evoluție mai slabă. Prețul a ajuns la 3.750 de euro pe tonă, în creștere față de luna precedentă, dar cu 1,3% sub nivelul din urmă cu un an.

Prețul laptelui plătit fermierilor nu crește automat

Pentru crescătorii de vaci de lapte, scumpirea laptelui praf degresat este un semnal favorabil, dar nu reprezintă o garanție că procesatorii vor majora imediat prețul plătit la fermă.

„În ciuda nivelurilor relativ ridicate ale prețurilor de referință pentru laptele praf degresat, acestea nu ar trebui analizate izolat atunci când evaluăm impactul asupra fermierilor”, explică Santiago Morales Hilarion, analist al pieței laptelui la DCA Market Intelligence, citat de agrarheute.

Pentru procesatori contează valoarea totală obținută din transformarea laptelui, nu doar prețul unei singure categorii de produse.

Pe lângă valoarea proteinelor, reflectată în special de prețul laptelui praf degresat, procesatorii urmăresc și valoarea grăsimii. Veniturile sunt calculate din mai multe fluxuri de produse, printre care brânzeturile, untul, smântâna, laptele praf degresat și laptele praf integral.

Combinația dintre laptele praf degresat și smântână a devenit mai profitabilă

În ultima perioadă, prețurile ridicate ale laptelui praf degresat au fost însoțite de o revenire a prețurilor la smântână.

Potrivit calculelor DCA, combinația dintre laptele praf degresat și smântână a crescut semnificativ ca valoare pentru procesatori.

În săptămâna calendaristică 36, această variantă de valorificare a laptelui a fost cea mai profitabilă, cu o valoare de 49,69 euro pentru 100 kg de lapte.

În săptămâna următoare, după scăderea prețurilor la smântână, valoarea a coborât la 48,06 euro pentru 100 kg de lapte.

Pentru fermieri, problema este dacă această îmbunătățire a valorii laptelui se va menține.

„Aceste creșteri s-ar putea reflecta într-o majorare a prețurilor laptelui la fermă doar dacă se mențin pe o perioadă mai lungă”, afirmă Santiago Morales Hilarion.

Potrivit analistului, evoluția prețurilor internaționale și situația ofertei vor fi decisive.

Laptele praf funcționează ca un „tampon” pentru piață

Laptele praf degresat are și un rol important în gestionarea surplusului de lapte.

În cele șase mari țări producătoare din UE, Germania, Franța, Polonia, Irlanda, Italia și Țările de Jos, producția de lapte a crescut cu 4,2% între ianuarie și iunie.

O parte importantă din laptele suplimentar a fost direcționată către producția de brânzeturi. Creșteri importante au fost înregistrate însă și în producția de lapte praf degresat și unt.

Cele două produse pot fi depozitate o perioadă mai lungă, ceea ce le permite procesatorilor să valorifice mai flexibil cantitățile suplimentare de lapte.

UE pierde avantajul de preț față de SUA și Noua Zeelandă

Creșterea puternică a prețurilor la laptele praf degresat începe însă să reducă avantajul competitiv al producătorilor europeni pe piața internațională.

La ultima evaluare DCA, prețul european de referință, de 3.205 euro pe tonă, era ușor peste cotația de 3.186 de euro pe tonă de pe platforma internațională Global Dairy Trade și peste cotația disponibilă pentru SUA, de 3.176 de euro pe tonă.

Astfel, produsul european a devenit mai scump pe piața mondială decât la începutul anului.

Presiunea concurențială ar putea fi totuși limitată de modul în care sunt împărțite piețele de export.

Potrivit DCA, 60,5% din exporturile de lapte praf degresat ale SUA sunt destinate Mexicului, în timp ce 37,2% din exporturile Noii Zeelande merg către China.

UE are o distribuție geografică mai diversificată, cu piețe importante în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.

Evoluția prețurilor europene va depinde, între altele, de capacitatea Mexicului de a continua să absoarbă volume importante din SUA și de menținerea cererii Chinei pentru produsele din Noua Zeelandă.

Pentru fermierii europeni, creșterea prețului laptelui praf degresat îmbunătățește perspectivele de valorificare a laptelui, însă efectul asupra prețului plătit la fermă depinde de evoluția simultană a prețurilor la grăsimi și proteine, precum și de cererea internațională și de echilibrul dintre ofertă și cerere.