Planta mediteraneeană care miroase a curry. N-are nicio legătură cu condimentul, dar se folosește pentru aromatizarea alimentelor. Era floarea preferată în casa pictorului Dali

17 sept. 2026, Călătorii Culinare
Planta mediteraneeană care miroase a curry. N-are nicio legătură cu condimentul, dar se folosește pentru aromatizarea alimentelor. Era floarea preferată în casa pictorului Dali
Imortele: Foto: menorca info
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Helichrysum italicum, cunoscută sub numele de imortelă sau simfoc, este o plantă sălbatică emblematică pentru zona mediteraneană. În România o găsim în variantă uscată, în buchetele de „imortele” care pot fi păstrate ani de zile, uscate și cu funcții decorative. Deși o simplă atingere a frunzelor eliberează un parfum intens ce amintește de amestecul indian de condimente curry, planta nu are nicio legătură botanică cu acesta.

Parfum de curry, dar gust amar

Immortela crește spontan pe terenurile uscate, însorite și pe stâncile de pe litoralul mediteranean. Spre deosebire de parfumul său atrăgător, gustul plantei este marcat de o amărăciune puternică, motiv pentru care este considerată un ingredient dificil în gastronomie, dar totuși este folosită sub formă de extract pentru aromatizare.

Nu se consumă ca atare, din cauza amărăciunii, frunzele și florile galbene nu se mănâncă direct. Dar există infuzii și extracte. Sub această formă se folosește în cantități foarte mici pentru aromatizarea sosurilor, supelor, uleiurilor sau fripturilor de carne și pește.

Din ea se prepară și ape florale. Prin destilare în alambic se obține un hidrolat care captează parfumul de curry fără a reține gustul amar. Acesta poate fi folosit atât în bucătărie, cât și în cosmetică, având efecte benefice asupra pielii.

Utilizări culinare și valoare culturală

Iolanda Bustos, chef specializată în gastronomia cu plante sălbatice, utilizează imortela pentru aromatizarea băuturilor tradiționale (cum ar fi vermutul sau lichiorul), scrie La Vanguardia. De asemenea, floarea este folosită ca ingredient în beri artizanale ecologice, combinându-se excelent în rețete culinare precum puiul gătit în bere.

Planta își păstrează aspectul proaspăt și culoarea galbenă intensă luni de zile chiar și după ce este tăiată, caracteristică de la care își trage numele de „imortelă”. Din punct de vedere istoric, aceste flori au avut numeroși admirațori, fiind, printre altele, florile preferate ale Galei Dalí, soția celebrului pictor.

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