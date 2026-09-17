Cum speli corect legumele ca să îndepărtezi murdăria și pesticidele / Greșeala pe care o fac mulți când le pun în apă

Spălatul legumelor înainte de consum pare unul dintre cele mai banale gesturi din bucătărie. Le trecem rapid pe sub jetul de apă și mergem mai departe. Totuși, câteva detalii pot face diferența atunci când vrem să îndepărtăm murdăria, bacteriile și o parte dintre reziduurile de la suprafața legumelor și să reducem riscul de contaminare.

Mai mult, există un obicei pe care mulți îl consideră o metodă de curățare mai eficientă, dar care nu este recomandat pentru majoritatea legumelor: înmuierea îndelungată în apă.

Jessica Gavin, specialistă în știința alimentelor, a explicat pentru EatingWell cum ar trebui curățate legumele în funcție de tipul lor și ce greșeli ar trebui evitate.

De ce este important să spălăm legumele

Legumele pot intra în contact cu bacterii precum Salmonella, Listeria și E. coli încă din timpul cultivării, prin sol sau apă. Contaminarea poate apărea însă și după recoltare, în timpul transportului, depozitării sau pregătirii alimentelor.

Problema este cu atât mai importantă în cazul legumelor consumate crude sau gătite foarte puțin.

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„Contaminarea poate apărea și după recoltare, în timpul depozitării sau al pregătirii. Consumul de produse proaspete, crude sau gătite ușor presupune un risc mai mare de îmbolnăvire alimentară, deoarece bacteriile prezente nu sunt întotdeauna distruse prin gătire”, explică Jessica Gavin.

Asta nu înseamnă că trebuie să transformăm bucătăria într-un laborator. Pentru cele mai multe legume, metoda de bază este foarte simplă: clătirea sub jet de apă curentă.

Primul pas: mâinile curate

Înainte de a spăla legumele, trebuie să ne spălăm mâinile cu apă caldă și săpun timp de aproximativ 20 de secunde.

Altfel, există riscul ca bacteriile de pe mâini să ajungă din nou pe legumele pe care tocmai încercăm să le curățăm.

Contează și ustensilele folosite. Pentru a evita contaminarea încrucișată, este recomandată folosirea unor tocătoare diferite pentru legumele gata de consum și pentru carnea crudă.

„Scopul este să evităm introducerea contaminanților din exterior prin intermediul mâinilor, tocătoarelor și cuțitelor. Începerea procesului cu ustensile curate este esențială”, spune Gavin.

Cum speli corect legumele

Pentru majoritatea legumelor, acestea trebuie clătite sub apă rece, curentă. Jetul de apă ajută la îndepărtarea murdăriei, a bacteriilor și a unor reziduuri care pot rămâne pe suprafața legumelor.

Nu este nevoie să folosim săpun sau produse speciale pentru spălarea legumelor.

„Pentru majoritatea legumelor, o clătire sub jet de apă este suficientă”, spune specialista.

Salata și legumele cu frunze

În cazul salatei, spanacului și al altor legume cu frunze, frunzele mari trebuie separate și clătite bine sub apă rece.

Pentru îndepărtarea particulelor de pământ, acestea pot fi puse pentru scurt timp într-un bol cu apă rece și mișcate ușor. Apa trebuie apoi aruncată, iar procedura poate fi repetată dacă este necesar.

La final, frunzele pot fi uscate într-o centrifugă pentru salată sau cu un prosop de bucătărie curat.

Cartofii și morcovii

Legumele rădăcinoase, precum cartofii și morcovii, trebuie clătite sub jet de apă și frecate pentru îndepărtarea murdăriei vizibile.

Un detaliu important este momentul în care le curățăm de coajă: mai întâi se spală, apoi se curăță.

Astfel, reducem riscul ca eventualii contaminanți de pe suprafață să fie transferați în interior în timpul curățării.

Castraveții și dovleceii

Castraveții și dovleceii au nevoie, de asemenea, de o clătire temeinică și de frecare sub apă rece, în special atunci când sunt consumați cruzi.

Același lucru este valabil și pentru legumele cu coajă tare, cum sunt dovleceii de iarnă. După clătire, acestea trebuie uscate.

De ce nu este recomandată înmuierea îndelungată

Dacă ai obiceiul să pui legumele într-un bol mare cu apă și să le lași acolo pentru a le „curăța mai bine”, metoda nu este recomandată pentru majoritatea legumelor.

Potrivit lui Gavin, înmuierea poate duce la reintroducerea contaminanților pe suprafața legumelor.

Excepția o reprezintă legumele cu frunze, care pot fi scufundate pentru scurt timp în apă rece pentru a desprinde pământul. Apa trebuie însă aruncată după aceea, iar frunzele trebuie clătite și uscate.

Nu spăla legumele cu săpun

Un alt obicei de evitat este folosirea săpunului sau a soluțiilor comerciale pentru curățarea fructelor și legumelor.

Legumele sunt poroase și pot absorbi aceste produse. În plus, potrivit specialistului citat de EatingWell, siguranța și eficiența acestor soluții nu au fost suficient testate.

Pentru cele mai multe legume, apa curentă rămâne alegerea de bază.

Apa cu oțet poate fi utilă în anumite situații

Apa cu oțet a devenit populară pe rețelele sociale, mai ales pentru curățarea fructelor de pădure. Potrivit lui Gavin, acidul acetic din oțet poate afecta dezvoltarea anumitor bacterii și fungi de la suprafața alimentelor.

Pentru unele legume, o baie scurtă într-o soluție diluată de oțet poate fi utilă dacă acestea urmează să fie păstrate.

Castraveții sunt unul dintre exemplele oferite de specialistă.

„Pentru alimente precum castraveții, care pot găzdui bacterii sau mucegai, o baie rapidă în oțet poate fi utilă dacă intenționați să îi păstrați. Asigurați-vă doar că îi clătiți bine după aceea pentru a îndepărta gustul de oțet”, explică Gavin.

Pentru majoritatea legumelor, însă, nu este nevoie de acest pas suplimentar.

Legumele din piață trebuie spălate la fel ca cele din supermarket

Faptul că legumele provin de la piață, de la un producător local sau din propria grădină nu înseamnă că pot fi consumate direct.

Dimpotrivă, legumele provenite din piețe sau grădini pot avea mai mult pământ vizibil pe suprafață, pentru că trec prin mai puține etape de curățare înainte de a ajunge la consumator.

Nici legumele cumpărate din supermarket nu trebuie considerate automat curate doar pentru că au trecut printr-un proces comercial de spălare.

„Chiar dacă legumele cumpărate din magazin sunt spălate comercial, ele pot avea în continuare bacterii pe suprafață. O clătire rapidă sub jet de apă ajută să ne asigurăm că legumele sunt curate și sigure, indiferent de locul din care provin”, spune specialistul.

Cum reduci riscul de contaminare în bucătărie

Spălarea legumelor este doar o parte din proces. Pentru a evita contaminarea încrucișată, trebuie să fim atenți și la ceea ce se întâmplă înainte și după aceea.

Mâinile trebuie spălate înainte de manipularea alimentelor, cuțitele și tocătoarele trebuie să fie curate, iar legumele nu trebuie puse pe suprafețe pe care a fost pregătită carnea crudă fără ca acestea să fie spălate corespunzător.

Pentru legumele consumate crude, aceste măsuri sunt cu atât mai importante.