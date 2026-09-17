O pensionară a vrut să cumpere o prăjitură și a plătit 1.700 de euro / Ce a făcut din greșeală la terminalul de plată

O ieșire la patiserie pentru a-și cumpăra prăjitura preferată s-a transformat într-o experiență costisitoare pentru o pensionară din Elveția. Femeia a plătit cu cardul, însă a lăsat din greșeală un bacșiș de 1.612 franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 1.700 de euro, transmite MEDIAFAX.

Pensionara a intrat într-o patiserie din apropierea gării principale din Winterthur, iar abia câteva săptămâni mai târziu s-a descoperit că suma neobișnuit de mare fusese retrasă din contul ei.

Potrivit publicației Beobachter, femeia a introdus din greșeală suma de 1.612 franci în momentul plății cu cardul, iar banii au fost înregistrați drept bacșiș.

Patiseria presupune că eroarea s-a produs în timpul introducerii datelor pe terminal. După achitarea consumației, clientul poate introduce manual valoarea bacșișului pe dispozitiv.

Un purtător de cuvânt al patiseriei consideră că pensionara ar fi putut confunda acest pas cu introducerea codului PIN.

A crezut că introduce PIN-ul și a lăsat un bacșiș de 1.700 de euro

„Bănuim că femeia a crezut că trebuie să-și introducă codul PIN”, a declarat un purtător de cuvânt al patiseriei.

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Nimeni nu a observat suma neobișnuit de mare în momentul efectuării plății.

Greșeala a fost descoperită abia mai târziu, când un angajat al unei organizații care oferă servicii de consiliere persoanelor în vârstă a verificat extrasele bancare ale pensionarei. Atunci a fost observată tranzacția neobișnuit de mare asociată patiseriei.

Femeia a contactat banca, însă i s-a spus să rezolve situația direct cu comerciantul.

„Directoarea sucursalei a fost extrem de amabilă și m-a asigurat că va verifica imediat ce s-a întâmplat”, a declarat pensionara.

Banii nu au fost găsiți imediat în sistem

Situația nu a fost rezolvată pe loc. Angajații patiseriei nu au reușit inițial să găsească tranzacția contestată în sistemul lor, astfel că recuperarea banilor a durat ceva timp.

În cele din urmă, cazul a fost clarificat, iar pensionara a primit rambursarea integrală a sumei de 1.612 franci elvețieni.

Experiența a determinat-o să fie mai precaută atunci când folosește terminalele de plată.

„Uneori mă simt puțin copleșită de plățile cu cardul, se poate întâmpla oricui”, a spus femeia.

De acum înainte, pensionara spune că își va plăti deserturile preferate cu numerar.