Harghita: Ferme și producători locali își deschid porțile pentru vizitatori, la Open Farm Weekend

17 sept. 2026, Articole / Reportaje
Harghita: Ferme și producători locali își deschid porțile pentru vizitatori, la Open Farm Weekend
Foto Dreamstime
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Mai multe ferme, gospodării și producători locali din Harghita își deschid gratuit porțile pentru vizitatori, în perioada 25-27 septembrie. Inițiativa, lansată de Visit Harghita, își propune să aducă publicul mai aproape de viața rurală, de gusturile locale și de agricultura sustenabilă.

„Pe parcursul weekendului, participanții vor avea ocazia să descopere activitatea de zi cu zi a fermelor, să întâlnească producătorii locali și să afle cum sunt realizate ingredientele locale și produsele artizanale, în timp ce îi așteaptă programe și experiențe speciale. (…) Programele pentru familii, degustările, interacțiunea cu animalele, demonstrațiile și atmosfera autentică de la țară vor face acest eveniment unic de neuitat”, a informat Visit Harghita.

Open Farm este un program creat în contextul pregătirilor pentru anul 2027, când Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei. Acesta se adresează exploatațiilor agricole, fermelor, întreprinderilor agricole și unităților de procesare alimentară care promovează valorile locale și pot fi vizitate în mod organizat și în condiții de siguranță.

Potrivit Visit Harghita, scopul programului este de a crea un punct de întâlnire între producătorii locali și vizitatori, transmite Agerpres.

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„Unitățile își deschid porțile pentru public pe bază de programare prealabilă. Vizitatorii au posibilitatea să cunoască direct producătorii locali, să descopere activitatea lor zilnică și să afle, din sursă directă, cum sunt realizate materiile prime și produsele din regiune. Inițiativa garantează o experiență de calitate și asigură condiții adecvate din punct de vedere infrastructural, igienic și al siguranței”, se arată pe site-ul Visit Harghita.

Pe lângă posibilitatea generală de vizitare pe bază de programare, unitățile sunt partenere ale evenimentului Open Farm Weekend, organizat de două ori pe an. Cu această ocazie, fiecare unitate pregătește programe speciale pentru public, iar intrarea este liberă.

Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), Szabó Károly, a declarat pentru AGERPRES că meritul pentru acest program aparține în primul rând oamenilor din spatele acestor locuri, care își spun poveștile vizitatorilor și îi apropie de viața rurală.

„Suntem foarte mândri de cele 33 de ferme, gospodării, centre de vizitare și ateliere experimentale care au fost incluse în circuitul turistic al județului Harghita, în cadrul programului Open Farm. Inițiativa este unică la nivel național și face parte din programele lansate de Visit Harghita pentru pregătirea județului pentru anul 2027, când Harghita deține titlul de «Regiune Gastronomică a Europei». Fără oamenii din spatele acestor locuri, fără pasiunea, munca și deschiderea lor de a-și împărtăși activitatea cu vizitatorii, acest proiect nu ar fi fost posibil. Noi am creat cadrul și am pus aceste locuri în legătură cu lumea turismului, dar, în realitate, meritul este al celor care își împărtășesc poveștile și aduc vizitatorii mai aproape de viața rurală”, a declarat Szabó Károly pentru AGERPRES.

Prima ediție a Open Farm Weekend, care a avut loc în perioada 29 mai-1 iunie, s-a bucurat de un succes deosebit în rândul publicului. Aproape 900 de persoane au vizitat fermele și unitățile de procesare alimentară care și-au deschis porțile pentru oaspeți.

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