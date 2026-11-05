Un robot de bucătărie Silvercrest cu bol de cinci litri a intrat în campania Black Deals organizată de Lidl. Aparatul costă 169 de lei cu Lidl Plus, față de 259 de lei fără aplicație, ceea ce înseamnă o economie de 90 de lei. Retailerul afișează o reducere de 34%. Oferta este valabilă până duminică, 8 noiembrie, în limita stocului disponibil.

Modelul SKM 350 G1 este destinat în principal celor care pregătesc aluaturi, creme sau compoziții pentru prăjituri și vor să renunțe la amestecarea și frământarea manuală.

Aparatul are o putere de 350 W și un bol detașabil din inox, cu o capacitate de cinci litri. Este un model 3 în 1, conceput pentru amestecare, batere și frământare. Așadar, nu trebuie confundat cu roboții multifuncționali care gătesc, toacă sau prepară alimente la temperaturi controlate. Modelul dispune de reglarea vitezei pe treptele 1-8 și de o funcție turbo suplimentară. Are și un afișaj digital care indică timpul de funcționare.

Face treabă în locul tău

Sistemul de amestecare este planetar, ceea ce înseamnă că accesoriul se rotește în timp ce se deplasează în jurul bolului. Mișcarea ajută la preluarea compoziției dintr-o suprafață mai mare a vasului.

În pachet sunt incluse cârligul pentru frământat, telul pentru batere și paleta pentru amestecare, precum și un capac de protecție împotriva stropirii, prevăzut cu deschidere pentru adăugarea ingredientelor.

Poate frământa aluat pentru două pâini

Cei cinci litri ai bolului nu reprezintă doar o cifră de prezentare. Potrivit specificațiilor Lidl pentru același model SKM 350 G1, în vas pot fi pregătite până la 1,6 kilograme de aluat dospit. Cantitatea este indicată de producător ca fiind suficientă pentru aproximativ două pâini standard. Pentru aluaturile mai moi, folosite la checuri sau alte produse de patiserie, capacitatea indicată este de până la 1,2 kilograme. Lidl oferă ca reper o cantitate suficientă pentru aproximativ 16 brioșe.

Aparatul cântărește aproximativ 3,1 kilograme și măsoară 36,4 x 22,45 x 31,6 centimetri. Cablul are o lungime de 95 de centimetri. Accesoriile detașabile indicate de Lidl pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Vine și cu 10 rețete

Robotul are cârligul pentru aluat și paleta de amestecare prevăzute cu un strat antiaderent ILAG. Pagina Lidl România indică, de asemenea, o garanție de trei ani pentru produs. Manualul conține și zece rețete, potrivit informațiilor publicate de retailer pentru modelul SKM 350 G1. Aparatul poate fi folosit, de exemplu, pentru aluaturi de pâine, pizza sau cozonac, dar și pentru frișcă, albușuri, creme și diferite compoziții pentru prăjituri.

Robotul face parte din campania Lidl Black Deals din această săptămână. Prețul de 169 de lei este disponibil cu Lidl Plus. Fără aplicație, produsul costă 259 de lei, potrivit ofertei publicate de retailer. Diferența este de 90 de lei, iar Lidl prezintă promoția drept o reducere de 34%.

Campania actuală se desfășoară în perioada 2-8 noiembrie. Robotul este listat ca disponibil în magazine în același interval, însă retailerul precizează că ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Prin urmare, ultima zi anunțată pentru cumpărarea aparatului la prețul promoțional este duminică, 8 noiembrie.