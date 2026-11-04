Industria HoReCa traversează o criză care se adâncește de la an la an, iar restaurantele sunt nevoite să recurgă la promoții și reduceri pentru a-și păstra clienții. Alex Bodea, fondatorul Crevețeria din Iași, spune, într-un interviu acordat G4Food, că, deși numărul clienților nu a scăzut dramatic în cazul restaurantului său, valoarea bonului mediu s-a redus cu aproape 50%. Antreprenorul avertizează că, în lipsa unei redresări, unele restaurante ar putea ajunge să funcționeze doar în weekend sau exclusiv la cină.

Alex Bodea spune că principala provocare pentru restaurante în toamna anului 2026 este reducerea cheltuielilor făcute de consumatori pentru ieșirile în oraș. Într-un context în care familiile își prioritizează cheltuielile esențiale, restaurantele și cafenelele ajung printre primele categorii la care clienții renunță.

„Nu ieși la un restaurant pentru că îți este foame, ieși pentru experiența pe care ți-o oferă acel restaurant. În aceste momente, oamenii sunt foarte atenți la bugetul familiei și majoritatea taie din plăcerile vieții. În momentul în care bugetul nu îți mai ajunge, tai prima oară din plăcerile vieții”, a explicat antreprenorul.

Acesta spune că, în cazul localurilor sale, numărul oaspeților nu a înregistrat o scădere dramatică, însă comportamentul de consum s-a schimbat semnificativ. Valoarea bonului mediu a ajuns la aproximativ jumătate din nivelul anterior.

Pentru a atrage clienți, restaurantul a intensificat promovarea în social media și a introdus promoții și reduceri. Strategia presupune însă și un compromis în privința costurilor, deoarece restaurantul oferă preparate cu un food cost mai ridicat pentru a putea susține ofertele comerciale.

„Am avut nevoie de o promovare foarte agresivă în social media, dar a scăzut foarte mult cota sau valoarea bonului mediu. Valoarea bonului mediu a scăzut până aproape de 50%. (…) Reușim să atragem oaspeți prin anumite promoții, prin anumite reduceri. Doar așa, din păcate, mai putem supraviețui, mai ales în timpul săptămânii”, a declarat Alex Bodea.

Antreprenorul consideră că promovarea în mediul online poate produce rezultate rapide, inclusiv prin atragerea clienților chiar din ziua următoare lansării unei promoții. De aceea, a ales să concentreze eforturile de comunicare pe canalele care pot genera cel mai rapid trafic în restaurant.

Restaurantele ar putea ajunge să funcționeze doar în weekend

Alex Bodea se teme că presiunea economică ar putea determina tot mai multe restaurante să își reducă programul de funcționare. Un scenariu posibil ar fi deschiderea exclusiv în weekend sau doar pentru serviciul de cină în timpul săptămânii.

„Mi-e frică să nu ajungem la vremurile în care restaurantele să se deschidă doar pe weekend sau doar la cină și în weekend. Probabil că o să ajungem ca în anumite țări unde sunt restaurante care se deschid doar pentru cină, în timpul săptămânii, și doar în weekend au program normal”, a spus fondatorul Crevețeria.

În opinia sa, HoReCa se confruntă cu o criză prelungită, începută în perioada pandemiei și accentuată de fiecare nouă perioadă de dificultăți economice. Problema este că industria nu a avut suficient timp pentru a recupera pierderile acumulate.

„Este într-o criză permanentă. Ideea este cu cât se adâncește criza de la an la an. Dacă ai o scădere consolidată, fără o creștere, scăderea aia, exact ca în momentul în care se colmatează o țeavă de evacuare, scădere peste scădere, peste scădere, la un moment dat se înfundă țeava”, a explicat antreprenorul.

Acesta consideră că, după mai mulți ani de contracție, unele afaceri ar putea ajunge în punctul în care nu vor mai avea resurse pentru a absorbi o nouă scădere a consumului.

„Din 2019 până în 2026, noi suntem într-o permacrisis, într-o scădere continuă. (…) S-ar putea să ajungem la un punct în care nu mai avem unde să scădem și va trebui să ne orientăm către alte industrii”, a avertizat Alex Bodea.

După 20 de ani în HoReCa, antreprenorul ia în calcul revenirea la inginerie

Fondatorul Crevețeria spune că rămâne în industria restaurantelor pentru că este domeniul în care lucrează de aproximativ 20 de ani și pe care îl cunoaște cel mai bine. Totuși, dacă situația economică o va impune, nu exclude să se întoarcă la profesia pentru care s-a pregătit.

„Asta îmi place, asta am făcut, fac asta de 20 de ani. Nu m-aș vedea momentan într-un alt domeniu, dar dacă situația o cere, poate o să revin la funcția pe care o am, sunt inginer, o să merg pe partea de inginerie, poate mă angajez într-o industrie. Ideea este că trebuie să-mi hrănesc familia”, a declarat antreprenorul.

Alex Bodea a făcut aceste declarații în urma unei discuții despre dificultățile cu care se confruntă antreprenorii din industria HoReCa, organizată la Iași de Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA).

Caravana HORA este susținută de Philip Morris România, companie care susține respectarea strictă a legislației privind interzicerea vânzării produselor din tutun și a produselor cu nicotină către persoanele sub 18 ani.