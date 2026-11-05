Creșterea prețurilor materiilor prime și a costurilor cu forța de muncă pune presiune pe producătorii din industria de cofetărie și patiserie. Alina Neamțu, proprietara cofetăriilor Palibo din Iași, a explicat, pentru G4Food, că soluția pentru menținerea competitivității este identificarea unor furnizori locali, stabilitatea echipei și adaptarea la bugetul consumatorilor. În același timp, clienții sunt tot mai atenți la ingrediente și caută produse naturale, locale și cu un conținut redus de zahăr.

Alina Neamțu consideră că fiecare schimbare legislativă sau comercială aduce atât dificultăți, cât și oportunități pentru antreprenori. În cazul afacerii sale, una dintre cele mai mari provocări este creșterea costurilor materiilor prime, multe dintre acestea provenind din import.

Pentru a limita impactul scumpirilor, compania încearcă să introducă în producție ingrediente de proveniență locală, care să înlocuiască, acolo unde este posibil, materiile prime importate.

„Găsim variante și soluții de a aduce în laboratorul propriu materii prime locale, cât mai locale, astfel încât să diminuăm costurile”, a explicat Alina Neamțu, pentru G4Food.

O altă componentă importantă pentru menținerea costurilor sub control este stabilitatea personalului. Antreprenoarea spune că a reușit să construiască o echipă sudată, cu fluctuație redusă de angajați, pe care o susține pe termen lung.

„Este foarte important cum îți clădești echipa, cum ți-o păstrezi și cum o susții, astfel încât să nu ai fluctuații de personal. Eu nu am fluctuații de personal de foarte mult timp”, a afirmat proprietara Palibo.

Prețurile sunt limitate și de puterea de cumpărare a clienților

Scumpirea ingredientelor nu se reflectă automat și integral în prețurile de la raft. În industria de cofetărie și patiserie, ajustările depind atât de costurile de producție, cât și de puterea de cumpărare a consumatorilor.

Alina Neamțu explică faptul că există diferențe importante între piețele locale, iar un preț acceptat într-un oraș poate fi considerat prea ridicat în altul.

„Dacă poate în București un ecler e 25 de lei și se pare absolut normal să fie costul acesta, în Iași un ecler la 15 lei este considerat high class”, a explicat antreprenoarea.

În aceste condiții, producătorii încearcă să păstreze aceeași calitate a ingredientelor fără să majoreze frecvent prețurile. Compromisul se reflectă însă în marjele de profit.

„De cele mai multe ori, se vede în buzunarul antreprenorului prin scăderea marjelor, prin scăderea profitului”, a spus Alina Neamțu.

Clienții caută produse locale și cu mai puțin zahăr

În ceea ce privește comportamentul de consum din 2026, proprietara Palibo observă o orientare către produse naturale, ingrediente locale și branduri care au o poveste bine definită.

Consumatorii vor în continuare produse de cofetărie care să le satisfacă pofta de dulce, însă devin mai atenți la compoziție și la calitatea ingredientelor.

Un segment aflat în creștere este cel al produselor cu mai puțin zahăr sau fără zahăr. De asemenea, cererea pentru produse adaptate persoanelor cu alergii și intoleranțe alimentare a determinat compania să dezvolte și să introducă în piață variante dedicate.

„Am observat și o schimbare micuță, cu pași foarte mici, în tendința de a cumpăra produse prietenoase cu sănătatea, adică produse care au zahăr mai puțin sau deloc. Și noi avem acest specific, ne-am diferențiat prin acest specific”, a declarat antreprenoarea.

Aceasta spune că publicul este tot mai atent la raportul dintre preț, gust și calitate și analizează mai atent produsele pentru care plătește.

Reziliența, condiția pentru supraviețuirea afacerilor

Întrebată care este principala calitate de care are nevoie un antreprenor în actualul context economic, Alina Neamțu a indicat reziliența și capacitatea de a găsi soluții alternative atunci când condițiile de piață se schimbă.

„Măsura succesului unui antreprenor în contextul actual este reziliența. Cu cât ești mai rezilient și cu cât găsești variante ocolitoare astfel încât să supraviețuiești, e o formulă de succes”, a concluzionat proprietara Palibo.

Declarațiile au fost făcute în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași.