VIDEO | AgriTrade Summit București | Mesajul Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen: „Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară”

05 nov. 2026, Video
FOTO: Luxemburger Wort
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Cuprins
  1. „Speranța Europei se află în fermele și zonele sale rurale”
  2. Investiții în infrastructură, inovare și sprijin direct prin Pactul Rural
  3. Cercetare aplicată și soluții concrete direct în ferme

Peste 1.300 de fermieri, traderi, procesatori, investitori și factori de decizie care modelează sectorul agricol din regiunea Mării Negre s-au reunit la București în cadrul AgriTrade Summit. Comisarul European pentru Agricultură, Christophe Hansen s-a adresat direct participanților printr-un mesaj transmis conferinței, subliniind rolul strategic pe care îl joacă producătorii agricoli în securitatea alimentară a continentului.

Oficialul european a recunoscut presiunile uriașe și fără precedent care au apăsat pe umerii fermierilor în ultimii ani, de la criza energetică și volatilitatea economică, până la instabilitatea climatică.

„Speranța Europei se află în fermele și zonele sale rurale”

În debutul discursului, Comisarul European a transmis un mesaj direct de susținere pentru fermierii și producătorii români aflați în sală:

„Acești ultimi ani au fost ani ai adevărului. Pandemia, costurile la energie, incertitudinea economică și un climat care nu ne mai dă răgaz. De fiecare dată, aceste provocări i-au pus pe fermierii noștri în prima linie. Și totuși, sunteți aici, tot fermieri, care aveți grijă de terenul și de animalele voastre, care produceți în condiții extreme. Continuați să hrăniți România și Europa, prezența voastră aici astăzi și voința voastră de a merge mai departe este dovada că speranța Europei se află în fermele, pădurile și zonele sale rurale.”

Investiții în infrastructură, inovare și sprijin direct prin Pactul Rural

Oficialul european a punctat că o agricultură competitivă nu poate funcționa izolat de dezvoltarea comunităților locale, anunțând o strategie dedicată locuirii și sprijinului pentru infrastructura din mediu rural.

„Nu va exista o agricultură puternică fără orașe și comunități bine echipate. Competitivitatea noastră colectivă, prosperitatea și securitatea noastră depind de utilizarea deplină a potențialului fiecărei părți a Europei. […] Pregătim o strategie privind dreptul la locuire, pentru ca fiecare persoană dintr-o zonă rurală să își poată construi o viață în propriul mod și să aibă acces la infrastructura necesară.”

De asemenea, Comisarul a explicat modul în care noile planuri de parteneriat regional și național vor distribui fondurile europene și a cerut o implicare directă a fermierilor la masa deciziilor:

„În propunerea noastră pentru viitorul Pactului rural, am propus ca 10% din fiecare plan să meargă către zonele rurale, pe lângă sprijinul financiar direct. […] Fermierii și comunitățile rurale trebuie să stea la masă alături de autoritățile naționale și locale.”

Cercetare aplicată și soluții concrete direct în ferme

Totodată, oficialul european a menționat că direcția strategică adoptată în toamna acestui an vizează aducerea rezultatelor din cercetare și inovație mai aproape de nevoile reale de pe teren.

„În septembrie, am adoptat o nouă abordare strategică pentru cercetare și inovare, cu unicul obiectiv de a transforma cercetarea în soluții și oportunități reale care, de fapt, funcționează în ferma dumneavoastră și oferă rezultate mai rapide și concrete.”

În finalul intervenției de la AgriTrade Summit, Comisarul European a reiterat încrederea în potențialul noii generații de antreprenori din agribusiness:

„Noi putem oferi un cadru, dar dumneavoastră sunteți cei care aveți talentele, spiritul antreprenorial și o generație puternică de tineri fermieri pregătiți să răspundă acestor provocări. Ceea ce este necesar acum este un plan construit de dumneavoastră și pentru nevoile dumneavoastră.”

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

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