Ce să mâncăm pentru a fi mai feriți de viroze? Dr. Daciana Toma: “Varza murată, și alte câteva alimente, nu trebuie să lipsească din meniu”

05 nov. 2026, Nutriție
Ce să mâncăm pentru a fi mai feriți de viroze? Dr. Daciana Toma: “Varza murată, și alte câteva alimente, nu trebuie să lipsească din meniu”
Colaj foto: G4Food
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Există alimente care sunt foarte eficiente, în general, dar în mod special în sezonul rece, pentru susținerea sistemului imunitar. Nu este vorba despre alimente-minune, care ne protejează complet de răceli, ci despre o alimentație variată, care îi oferă organismului vitaminele, mineralele, proteinele și antioxidanții necesari pentru a funcționa normal.

“În sezonul rece, merită să acordăm atenție în special vitaminei C, vitaminei D, zincului, proteinelor și fibrelor, care susțin diferite mecanisme de apărare ale organismului”, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Cele mai utile alimente pentru imunitate, în sezonul rece

  1. Citrice, kiwi, ardei și broccoli

Portocalele, mandarinele, grepfrutul, kiwi și ardeiul gras sunt surse excelente de vitamina C. Aceasta contribuie la funcționarea celulelor imunitare, protejează celulele împotriva stresului oxidativ și ajută la formarea colagenului, important pentru piele și mucoase. Ideal ar fi să mănânci, zilnic, una-două porții de fructe și legume crude sau gătite ușor, pentru a-ți susține imunitatea”, recomandă dr. Daciana Toma.

  1. Pește gras și ouă

Somonul, sardinele, macroul și gălbenușul de ou pot contribui la aportul de vitamina D. Aceasta reglează activitatea sistemului imunitar și are un rol important și pentru sănătatea oaselor.

“De ce se recomandă, în mod special, iarna? Pentru că expunerea mai redusă la soare poate limita producția de vitamina D în piele”, explică medicul.

  1. Semințe de dovleac, leguminoase și carne

Zincul este un mineral care participă la dezvoltarea și funcționarea celulelor imunitare și la vindecarea țesuturilor. Îl găsești în carne, fructe de mare, lactate, semințe de dovleac, năut, fasole și linte.

“Ideal ar fi să adaugi semințe în salate sau iaurt și să incluzi leguminoase măcar în câteva mese pe săptămână, dacă nu zilnic”, mai spune dr. Daciana Toma.

  1. Iaurt natural și chefir

Alimentele fermentate, precum chefirul și iaurtul natural, pot conține culturi vii care contribuie la echilibrul microbiotei intestinale.

“Intestinul este implicat într- o parte importantă a mecanismelor de apărare ale organismului. Prin urmare, dacă mănânci iaurt sau chefir, alege variante simple, fără mult zahăr adăugat. Efectele diferă în funcție de culturile bacteriene și de produs; nu toate iaurturile au efect probiotic demonstrate, dar nici rău nu fac”, explică dr. Toma.

  1. Morcovi, dovleac, cartofi dulci și spanac

Betacarotenul din legumele portocalii și verzi este transformat de organism în vitamina A. Aceasta contribuie la menținerea sănătății pielii și a mucoaselor, care reprezintă o barieră împotriva agenților patogeni.

Poți  consuma legume portocalii și verzi în supe-cremă, tocănițe, la cuptor sau în garnituri. Morcovii și dovleacul sunt opțiuni foarte bune pentru meniul de sezon, alături de cartofii dulci și spanac.

  1. Nuci, migdale și semințe

Nucile, migdalele și semințele furnizează vitamina E, grăsimi nesaturate și alți nutrienți care susțin funcționarea normală a celulelor. Unele furnizează și zinc, magneziu sau seleniu.

Dacă nu ai alergii, poți mânca o mână mică de oleaginoase pe zi, ceea ce înseamnă cam aproximativ 25–30 g.

  1. Varză, inclusiv varză murată

“Varza proaspătă este o sursă bună de vitamina C și fibre. Varza murată nepasteurizată poate conține și microorganisme vii, dar cantitatea variază, iar produsele pasteurizate nu mai au neapărat culturi vii. Indiferent dacă optezi pentru varză crudă sau varză murată, te va ajuta în susținerea imunității. O poți consuma  ca salată sau garnitură. Singura precauție ar fi în cazul hipertensivilor, care trebuie să fie atenți la conținutul de sare din varza murată”, atenționează medicul.

Ce contează cel mai mult? Potrivit dr. Daciana Toma,  o alimentație variată, somn suficient, activitate fizică regulată, vaccinuri recomandate și igiena mâinilor sunt elemente importante care, cumulate, îți pot sprijini imunitatea.

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