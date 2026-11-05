Scumpirile materiilor prime, scăderea bonului mediu și presiunea tot mai mare asupra costurilor îi obligă pe antreprenorii din industria alimentară să ia decizii dificile. Pentru Andreea Moldovan, fondatoarea brandurilor Love You Choux și Livrez Fericire, calitatea produselor și rețetele nu sunt negociabile. Chiar dacă furnizorii au anunțat majorări de prețuri cuprinse între 5% și 25%, antreprenoarea spune că nu este dispusă să schimbe ingredientele sau furnizorii pentru a reduce costurile.

Într-un interviu G4Food, acordat în cadrul galei Romanian Hospitality Awards 2026, Andreea Moldovan a vorbit despre provocările antreprenoriatului, epuizare, scăderea puterii de cumpărare, dar și despre lucrurile care contează cel mai mult dincolo de business: sănătatea și familia.

„O serie de evenimente fericite, niște burnout și multă muncă”

Întrebată care este secretul performanțelor sale și cum reușește să gestioneze ritmul unui business în continuă dezvoltare, Andreea Moldovan a răspuns cu umor: „O serie de evenimente fericite, niște burnout și multă muncă”.

Antreprenoriatul vine însă cu provocări permanente, iar zilele de lucru nu se limitează întotdeauna la un program obișnuit.

„Provocări sunt mereu, pentru că altfel n-ai mai fi antreprenor, ai fi doar un executant. Și, hei, de ce să muncești doar 8 ore pe zi când poți să muncești 26 de ore pe zi? Provocările cred că sunt aceleași peste tot. Fiecare le îmbrățișează cu zâmbetul pe buze sau cu lacrimi în pumni. Trecem prin toate fazele”, spune antreprenoarea.

Întrebată care sunt cele mai mari bucurii ale acestui an, dincolo de nominalizările și recunoașterea profesională, răspunsul ei a fost legat de familie și sănătate.

„În primul și în primul rând, cred că suntem oameni înainte de toate și cea mai mare bucurie, oricât de banal sună, este că suntem sănătoși. Adică, pe fondul ăsta economic, știi cum e? Bolnavi să nu fii, n-ai voie. Deci n-avem voie să ne îmbolnăvim și n-avem voie să pățim nimic pe fondul ăsta economic. Așa că cea mai mare bucurie vine fix de aici, că suntem sănătoși, eu și familia mea, copiii mei suntem bine. Restul, trecem prin toate.”

Femeie în business și mamă: „Avem capacitatea asta fantastică de a sări peste hopuri”

Presiunea antreprenoriatului se suprapune, în cazul femeilor care sunt și mame, peste responsabilitățile vieții de familie. Andreea Moldovan spune că există provocări suplimentare, dar și o capacitate aparte de a le depăși.

„Eu sunt convinsă că sunt mai multe lucruri de făcut pentru noi. Mai este și presiunea asta că poate noi suntem mai overthinker, că poate suntem mai emotive, că poate avem momente în lună în care nu gândim lucid. Însă sunt convinsă că, dacă un bărbat ar fi trecut prin toate astea, nu ieșea așa cu brio. Deci sunt convinsă că, deși întâmpinăm foarte multe hopuri pe drum, avem capacitatea asta fantastică de a le sări.”

Întrebată ce moștenire non-materială și-ar dori să le lase copiilor, antreprenoarea a ales trei valori: „Respectul, puterea și bunătatea”.

Scumpiri de până la 25% la materiile prime. „La finalul zilei sunt niște cifre”

Dincolo de provocările personale, contextul economic pune presiune și asupra afacerilor din industria alimentară. Chiar dacă brandurile sale au un produs bine conturat și o nișă proprie, Andreea Moldovan spune că schimbările din comportamentul consumatorilor se simt și în cofetării.

„Noi suntem oarecum privilegiați, că avem un produs foarte puternic în piață și unic și avem și o nișă, dar, cu toate astea, am resimțit. Media pe bon a mai scăzut, ne-am păstrat numărul de clienți. Într-adevăr, toate s-au scumpit. Chiar acum câteva zile am primit un mesaj de la un furnizor că vom avea majorări de preț între 5 și 25% la materia primă. Deci da, lucrurile astea se simt, n-ai cum să nu le simți, pentru că până la urmă facem business.”

Antreprenoarea spune că pasiunea pentru ceea ce faci nu este suficientă pentru a menține o afacere pe piață. Dincolo de creativitate și de dorința de a construi un produs apreciat de clienți, există permanent calcule și decizii financiare.

„Oricât de multă pasiune ar fi la mijloc, la finalul zilei sunt niște cifre și, ca să reziști în piața asta, ai nevoie de niște cifre bune.”

De ce nu schimbă rețetele, chiar dacă ingredientele se scumpesc

În condițiile în care furnizorii anunță majorări de până la 25%, una dintre soluțiile posibile pentru producători ar putea fi modificarea rețetelor sau înlocuirea ingredientelor cu unele mai ieftine. Pentru Andreea Moldovan, însă, această variantă nu intră în discuție.

„De la rețetă noi nu lucrăm niciodată, nu facem niciodată niciun fel de compromis, nu ne schimbăm furnizorii, nu ne schimbăm materia primă, nu alergăm după promoții.”

În ceea ce privește eventualele ajustări de preț, antreprenoarea spune că aceasta ar putea fi singura soluție atunci când costurile nu vor mai putea fi absorbite.

„Singurul lucru pe care pot să-l fac este și eu să ajustez prețul când va fi nevoie. Momentan încă avem stocuri, încă ne permitem să păstrăm prețurile acestea, să vedem cât timp.”

Ce înseamnă gastronomia: „Dacă nu ai flair, pierzi trenul”

Pentru Andreea Moldovan, gastronomia înseamnă mai mult decât tehnică și execuție. Respectul față de meserie, excelența, perseverența și capacitatea de a ține pasul cu o piață aflată permanent în schimbare sunt la fel de importante.

„Pentru mine înseamnă foarte mult respect, excelență, constanță, asta însemnând pe o pantă ascendentă, perseverență, ambiție și un pic de flair.”

Întrebată dacă acest fler este esențial într-o industrie atât de dinamică, antreprenoarea a explicat:

„Eu cred că ai nevoie de flair foarte mare, pentru că atâta timp cât piața este dinamică și atât de multe lucruri sunt în schimbare, dacă nu ai flair, pierzi trenul.”

Capacitatea de a anticipa gusturile publicului și de a veni constant cu produse noi este importantă pentru un business care vrea să-și păstreze relevanța, fără să-și piardă identitatea.