108 bărbați i-au ocupat casa și i-au mâncat averea! Cât ar costa astăzi ospățurile din palatul lui Ulise? Nota de plată ajunge la milioane de euro! (P)

Imaginează-ți că pleci de acasă și, când te întorci, descoperi că 108 bărbați s-au instalat în locuința ta, îți curtează soția, îți beau vinul și îți mănâncă toate proviziile. Nu pentru câteva zile, ci ani la rând! Exact asta i se întâmplă lui Ulise în celebra „Odiseea” a lui Homer. Pretendenții Penelopei transformă palatul eroului într-un restaurant cu consumație nelimitată, iar proprietarul lipsește tocmai când vine nota de plată. Dar cât ar costa în 2026 să întreții 108 musafiri care mănâncă și beau pe banii tăi? Am făcut calculele, iar rezultatul este amețitor: aproape 4 milioane de euro pentru un singur an de ospățuri!

Ulise a petrecut 10 ani luptând la Troia și încă 10 ani încercând să se întoarcă în Itaca. În tot acest timp, Penelopa l-a așteptat, în ciuda presiunilor celor care erau convinși că soțul ei murise.

În absența regelui, palatul a fost invadat de pretendenți dornici să se căsătorească cu Penelopa și să pună mâna pe poziția și averea familiei. Numai că aceștia nu s-au mulțumit să-i ceară mâna. Au început să consume fără reținere bunurile gospodăriei, organizând ospețe aproape zilnice.

„Odiseea”, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, poate fi cumpărată individual, iar cititorii se pot și abona la colecție pentru a descoperi alte mari opere ale literaturii universale.

Dacă povestea s-ar petrece astăzi, Ulise ar avea toate motivele să ceară nu doar evacuarea musafirilor, ci și achitarea unei facturi uriașe.

108 pretendenți, o singură casă și mâncare fără limită

În „Odiseea”, numărul pretendenților este precizat de Telemah, fiul lui Ulise. Sunt 52 de bărbați din Dulichion, 24 din Same, 20 din Zakynthos și 12 din Itaca. În total, 108 pretendenți, însoțiți de servitori și alte persoane care contribuie la agitația din palat.

Aceștia consumă vitele, oile, caprele și vinul din gospodăria lui Ulise, în timp ce Penelopa încearcă să amâne alegerea unui nou soț.

Și nu sunt doar câteva mese festive. Ospățurile se repetă, iar Telemah se plânge că averea familiei este risipită. În lumea homerică, animalele, proviziile și rezervele de vin reprezentau o parte importantă a bogăției unei gospodării aristocratice.

Povestea pretendenților care au pus stăpânire pe palatul lui Ulise poate fi descoperită în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Cartea poate fi cumpărată pentru a urmări întreaga aventură, inclusiv încercările Penelopei de a rezista presiunilor celor 108 bărbați.

Cât costă să hrănești 108 bărbați? Peste 10.000 de euro pe zi!

Să ne imaginăm că pretendenții ar trăi în 2026 și ar beneficia de mese și băuturi într-un restaurant de categorie superioară. Pentru un calcul orientativ, stabilim un buget de 100 de euro de persoană pe zi, care să acopere mesele principale, carnea, garniturile, deserturile și băuturile alcoolice. Nu este un preț extras din poem, ci un scenariu modern pentru un regim de ospățuri generoase.

La 108 persoane, cheltuiala zilnică ar ajunge la 10.800 de euro. Într-o săptămână, pretendenții ar consuma produse în valoare de 75.600 de euro. Într-o lună de 30 de zile, factura ar urca la 324.000 de euro. Iar pentru un an întreg, calculat la 365 de zile, suma ar ajunge la 3.942.000 de euro.

Aproape 4 milioane de euro numai pentru mâncare și băutură! Asta fără să includem personalul care servește mesele, întreținerea palatului, curățenia sau alte cheltuieli provocate de prezența musafirilor.

Cititorii care vor să afle cum au ajuns pretendenții să consume averea lui Ulise pot descoperi întreaga poveste în „Odiseea”, disponibilă în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Epopeea arată cât de gravă devenise situația din palat în absența stăpânului.

Dacă ospățurile ar dura 3 ani? Factura ar depăși 11 milioane de euro!

Homer nu precizează că toți cei 108 pretendenți au mâncat zilnic, timp de un număr exact de ani, aceeași cantitate de hrană. Prin urmare, nu putem calcula o factură istorică reală. Putem însă construi un scenariu financiar pentru a înțelege cât de repede s-ar putea risipi o avere.

Dacă cei 108 bărbați ar cheltui câte 100 de euro pe zi, timp de 3 ani de câte 365 de zile, nota de plată ar ajunge la 11.826.000 de euro. La un buget mai modest, de 50 de euro de persoană pe zi, cheltuielile ar fi de 1.971.000 de euro anual, respectiv 5.913.000 de euro în 3 ani.

În schimb, dacă pretendenții ar avea gusturi extravagante și ar consuma zilnic produse de 150 de euro de persoană, factura ar urca la 5.913.000 de euro pe an și la 17.739.000 de euro în 3 ani.

Cu alte cuvinte, în funcție de nivelul cheltuielilor, 3 ani de ospățuri ar putea costa între aproape 6 milioane și peste 17 milioane de euro.

Nu doar mâncarea! Pretendenții au consumat și averea gospodăriei

În lumea lui Homer, bogăția nu era păstrată doar sub formă de aur sau argint. Turmele, animalele domestice, grânele, uleiul și vinul reprezentau resurse valoroase, iar o gospodărie importantă avea nevoie de oameni și provizii pentru a funcționa.

Pretendenții nu veneau cu propriile cumpărături. Ei consumau bunurile lui Ulise, iar animalele sacrificate pentru ospețe nu mai puteau fi recuperate. Dacă am transpune situația în prezent, am putea compara pagubele cu cele provocate unui proprietar de restaurant sau hotel care ar fi obligat să ofere zilnic mese gratuite unui grup de peste 100 de persoane.

În plus, risipa nu se limita la valoarea alimentelor. O gospodărie care pierde animale de reproducție și provizii trebuie să investească ulterior pentru a-și reface resursele. Tocmai de aceea, nemulțumirea lui Telemah nu este doar una sentimentală. Fiul lui Ulise vede cum patrimoniul familiei este consumat sistematic de oameni care nu au niciun drept asupra lui.

Ulise s-a întors acasă și a pus capăt celui mai scump ospăț din Itaca

După 20 de ani de absență, Ulise ajunge în cele din urmă în Itaca. Cu ajutorul Atenei, își ascunde identitatea și intră în propriul palat deghizat în cerșetor. Momentul decisiv vine atunci când Penelopa organizează întrecerea cu arcul. Pretendenții trebuie să întindă arcul lui Ulise și să trimită o săgeată prin 12 capete de secure aliniate. Niciunul nu reușește.

Ulise îndeplinește proba, își dezvăluie identitatea și, împreună cu Telemah și câțiva aliați, îi ucide pe pretendenți. În epopee, conflictul se încheie violent, nu cu o factură trimisă prin poștă, dar, dacă am privi situația din perspectiva unui proprietar din 2026, pagubele ar fi colosale.

La un consum ipotetic de 100 de euro de persoană pe zi, cei 108 pretendenți ar cheltui aproape 4 milioane de euro într-un singur an. Dacă ospățurile ar continua 3 ani, factura ar depăși 11,8 milioane de euro.

Ulise a pierdut 12 corăbii pe mare, însă acasă îl aștepta un alt dezastru financiar: 108 bărbați care îi transformaseră palatul într-un restaurant cu consumație nelimitată. Iar nota de plată ar fi fost suficientă pentru a cumpăra o flotă întreagă de iahturi moderne!