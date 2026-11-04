Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.

Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.

Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.

Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Raluca-Maria Popa, specialist în nutriție clinică și dietetică la Yuno Clinic a recomandat celor care vor să slăbească să-și ia un partener de drum, un dietetician care să vină cu cele mai bune soluții: „Mai ales când vorbim de scădere în greutate, este bine să avem și perspectiva unui dietetician pentru că, de cele mai multe ori, oamenii văd dieteticianul ca persoana care ne va certa, ne va spune nu e bine ceea ce faci, trebuie să faci lucrul acesta sau ne impune să mâncăm anumite lucruri care poate nu ne plac pentru că, de regulă, mai ales cultura asta a dietelor nu face decât să promoveze acest lucru, o restricție foarte mare, un schimb al stilului de viață major ca și cum obiceiurile nu mai sunt ale noastre, sunt ale altcuiva și ni le-am însușit noi.

Și asta este tocmai ceea ce ne împiedică în a susține lucrurile pe termen lung. Și aici intervine, de fapt, dieteticianul. Nu vine decât să te ajute și îți arată și îți explică ce trebuie să faci aplicat pentru tine, pas cu pas. Fiecare persoană are alt stil de viață și alte plăceri și alte lucruri de zi cu zi care se schimbă. Și mai ales în stilul de viață în ziua de astăzi știm că lucrurile sunt și ușor imprevizibile. Și atunci, cu atât mai puțin ne dorim să avem presiunea asta că omul care trebuie să fie sprijin și să mă îndrume.

Îmi va spune că nu este bine ceea ce fac? Nu, îmi oferă variante, îmi oferă soluții, mă îndrumă și mă susține. De aceea că mergem sau nu la drum, faptul că este ceva ce ne ține să apelăm la ajutorul de care noi avem nevoie. Poate aici este puțin nevoie să discutăm mai mult, să arătăm care este rolul nostru în acest parcurs. Alături de, bineînțeles, celelalte specializări pentru că niciodată acest proces de scădere în greutate nu ține doar de dietetician. Ține de o echipă multidisciplinară și atunci noi îl îndrumăm nu doar în ceea ce are de făcut, ci și unde trebuie să meargă mai departe. Să caute poate puțin mai bine.”

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