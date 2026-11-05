AgriTrade Summit București | Mesajul Președintelui Nicușor Dan: „Securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale” / Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget european

05 nov. 2026, Agribusiness
AgriTrade Summit București | Mesajul Președintelui Nicușor Dan: „Securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale” / Ce poziție va susține România în negocierile pentru viitorul buget european
Sursa foto: captură video YouTube
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Președintele Nicușor Dan consideră că agricultura trebuie privită ca o infrastructură strategică pentru România, iar securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale.

Într-un mesaj transmis la conferința Agri4Future România – Obiectiv 2035 și citit de consilierul prezidențial Radu Brunete, șeful statului a vorbit și despre negocierile pentru viitorul cadru financiar european, precum și despre cele trei principii pe care le va susține la Consiliul European de la finalul lunii noiembrie.

„Regret că nu sunt azi alături de dumneavoastră.

Propunerile pe care le formulați în dialog cu instituțiile statului. Știu că în spatele fiecărei raportări se află muncă, investiții importante, riscuri și responsabilități. Știu, de asemenea, că agricultorii sunt cei care resimt cel mai direct efectele schimbărilor climatice sau economice, ale instabilității piețelor.

Munca  dumneavoastră este esențială nu doar pentru economia României, ci și pentru comunitățile rurale și, mai ales, pentru hrana fiecăruia dintre noi.

Agricultura românească merită respect, predictibilitate și politici publice care să-i permită să se dezvolte.

Agricultura nu este doar un sector economic, ci o infrastructură strategică pentru România, la fel ca energia, transporturile sau apărarea.

Securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securității naționale.

Capacitatea României de a-și produce hrana (…)  și de a asigura resursele necesare producției agricole este esențială pentru reziliența și independența strategică a țării.

Într-o lume marcată de conflicte, instabilitate și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, nu ne putem permite să tratăm agricultura ca pe un domeniu secundar.

Această perspectivă se reflectă și în negocierile pe care le purtăm pentru viitorul cadru financiar european (…).

Voi susține ferm interesele agricultorilor români și voi urmări ca solicitările fermierilor noștri să fie reflectate în pozițiile țării noastre.

La Consiliul European de la finalul lunii noiembrie, voi susține trei principii importante care cred că vă interesează.

1. Alocările europene pentru agricultură și competitivitate să nu fie redistribuite.

2. Plafonarea și degresivitatea plăților să rămână la decizia fiecărui stat membru, iar economiile rezultate să fie reinvestite în agricultura națională.

3. Cofinanțarea națională să fie suportabilă și adaptată capacităților economice ale fiecărui stat.

Vă rog să aveți încredere că voi susține obținerea celor mai bune rezultate sau compromisuri pentru țara noastră.

Miza acestor negocieri trebuie să depășească dimensiunea unui buget european. Este vorba despre viitorul fermelor românești, despre competitivitatea lor.

Vă mulțumesc și vă doresc succes în discuțiile de astăzi.”, se arată în discursul președintelui Nicușor Dan – Agri4Future România, Obiectiv 2035

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