Vânzările Coca-Cola HBC scad în România în trimestrul al treilea / Ce categorii de băuturi au înregistrat creșteri

05 nov. 2026, Retail
Vânzările Coca-Cola HBC scad în România în trimestrul al treilea / Ce categorii de băuturi au înregistrat creșteri
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Vânzările Coca-Cola HBC în România au scăzut în trimestrul al treilea, inversând un avans modest înregistrat în prima jumătate a anului, pe fondul unui mediu local de consum care rămâne dificil, potrivit Profit.ro.

Al doilea mare îmbuteliator Coca-Cola la nivel global a raportat o scădere de 1-3% (low single digits) a volumelor vândute în România în trimestrul al treilea, cu un declin similar consemnat pe segmentul băuturilor carbogazoase, într-un context care rămâne dificil pentru consumatori.

Pe segmentul băuturilor necarbogazoase, volumele au crescut cu 1-3%, în timp ce categoria băuturilor energizante a consemnat o creștere puternică, de două cifre, susținută de marca Monster. Volumele de cafea au urcat, de asemenea, cu două cifre, creștere alimentată în principal de vânzările Costa Coffee în canalul de consum din afara locuinței.

În primul semestru, volumele Coca-Cola HBC în România crescuseră cu un procent redus de o singură cifră.

Coca-Cola HBC este cea mai mare companie din industria băuturilor răcoritoare din România și a doua cea mai mare din industria bunurilor de larg consum (FMCG). Compania deține trei fabrici pe piața locală, la Ploiești, Timișoara și Poiana Negrii, precum și o rețea de 14 centre de distribuție.

Compania a investit în ultimii cinci ani peste 3,2 milioane de euro în fabrica din Poiana Negrii, unde sunt îmbuteliate apele minerale naturale Dorna, Dorna Izvorul Alb și Dorna Poiana Negri, după ce în 2019 unitatea a beneficiat de o alocare de 11 milioane de euro pentru liniile de producție și depozitare.

Venituri de 3,5 miliarde de euro la nivelul grupului

La nivelul grupului, Coca-Cola HBC a raportat o creștere organică de 5,4% a volumelor vândute în trimestrul al treilea, până la 870,9 milioane de navete standard, comparativ cu 826,4 milioane de navete vândute în perioada similară din 2025. O navetă standard (unit case) reprezintă echivalentul a aproximativ 5,678 litri.

Veniturile din vânzări au crescut cu 9%, la 3,5 miliarde de euro, depășind estimările analiștilor privind o creștere de 8%.

Coca-Cola HBC și-a revizuit ușor în urcare prognoza privind veniturile în 2026, estimând acum o creștere organică de peste 6-7%, comparativ cu un avans la limita superioară a acestui interval anticipat anterior.

Compania, cu sediul în Elveția și listată la bursele din Londra și Atena, a precizat că preluarea Coca-Cola Beverages Africa progresează conform graficului, finalizarea tranzacției fiind așteptată până la finele anului. Toamna trecută, Coca-Cola HBC a semnat un acord pentru achiziția unui pachet majoritar de 75% din acțiunile îmbuteliatorului african de la The Coca-Cola Company și firma privată de investiții sud-africană Gutsche Family Investments (GFI), cu opțiunea de a cumpăra restul acțiunilor la o dată ulterioară. Achiziția este evaluată la 2,6 miliarde de dolari și implică o evaluare totală a Coca-Cola Beverages Africa de 3,4 miliarde de dolari.

Acțiunile Coca-Cola HBC s-au apreciat cu peste 4% la Londra după publicarea rezultatelor trimestriale. Compania are o capitalizare de piață de 17,37 miliarde de lire sterline (20,82 miliarde euro) în funcție de prețul la care au închis acțiunile marți.

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