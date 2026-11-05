Când a hotărât să se apuce de preparat și vândut cremșnit, Alin Ignat a căutat rețeta perfectă. E cea clasică, dar are multe îmbunătățiri și, bineînțeles, secrete. E gustul copilăriei la Atelierul de Cremeș? Clienții așa zic, dar Alin are altă teorie.

„Cremeșul nostru sigur că pornește de la rețeta pe care o știm cu toții, doar că noi l-am reinterpretat puțin, în sensul că folosim anumite ingrediente în această cremă de vanilie care îi dau o noblețe aparte. Nu o să le spun acum ca să nu înceapă toată lumea să facă cremeșul nostru.

(Reporter: E un secret, nu?) Da, dar printre altele, multă lume care vine și cumpără cremeșul nostru ne spune despre gustul copilăriei, că găsesc gustul copilăriei. Eu când stau, și stau mult de vorbă cu clienții noștri, le spun că chestiunea asta de gust al copilăriei și practic tot ce duce la copilărie, e doar în imaginația noastră, cum să zic, cred că subordonăm toate lucrurile care ne fac plăcere și care ne dau o stare bună, le legăm de copilărie, pentru că, nu?, copilăria a fost ceva frumos. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, bunica mea nu făcea cremeș cu păstăi de vanilie.

Ea folosea, eu știu, zahăr vanilat sau ce se găsea în comerț la vremea aceea. Noi acum folosim vanilie naturală, exclusiv păstăi de vanilie, ceea ce dă cremeșului o noblețe și o savoare pe care nu o avea în copilărie. Dar noi am rămas cu tot ce ne leagă de copilărie, că sunt lucruri frumoase, bune, și atunci când simțim un gust foarte bun, ne duce cu gândul la copilărie.

E o rețetă plecată de la clasic, dar e reinterpretată și mult îmbunătățită față de ce știm din cofetăriile tradiționale”.

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