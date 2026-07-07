De ani buni, orezul alb este unul dintre primele alimente eliminate din meniul celor care vor să slăbească. În același timp, există o țară în care acesta este prezent aproape la fiecare masă, de la micul dejun până la cină, fără ca populația să se confrunte cu aceleași probleme legate de obezitate ca în multe state occidentale.

Paradoxul are însă o explicație simplă: japonezii nu sunt mai supli pentru că mănâncă orez, ci pentru că îl consumă într-un mod complet diferit, potrivit Gamin Traveler. Cercetările și specialiștii în nutriție arată că adevărata diferență este dată de structura întregii mese și de stilul de viață, nu de un singur aliment.

Orezul este baza mesei, nu întreaga masă

În multe restaurante occidentale, orezul vine în porții generoase și este însoțit de sosuri consistente, cartofi, pâine sau desert. În Japonia, lucrurile arată diferit.

Orezul este servit într-un bol mic, într-o cantitate constantă, și are rolul de a completa masa, nu de a o domina. În jurul lui se construiește întregul meniu: o supă, o porție moderată de pește sau altă sursă de proteine, legume și murături.

Practic, orezul este „ancora” mesei, nu principalul furnizor de calorii. Tocmai această structură îi ajută pe oameni să mănânce suficient cât să se sature, fără să depășească ușor necesarul energetic zilnic.

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Porțiile fac diferența

Una dintre cele mai simple explicații ține de dimensiunea porțiilor.

Japonezii consumă orez aproape zilnic, însă în cantități relativ mici și constante. Nu există farfurii uriașe sau porții „jumbo”, iar studiile au arătat că atunci când cantitatea de orez crește, crește și consumul total de alimente. Deci nu orezul este problema, ci excesul.

Același principiu este valabil pentru aproape orice aliment: porțiile mari îi determină pe oameni să mănânce mai mult decât au nevoie.

O masă japoneză este gândită pentru sațietate

Modelul tradițional japonez urmărește echilibrul, nu restricția.

O masă obișnuită conține:

o porție de orez;

o supă (de cele mai multe ori miso);

pește, tofu, ouă sau altă sursă de proteine;

legume;

murături;

apă sau ceai.

Supa și legumele cresc volumul mesei fără să aducă foarte multe calorii, iar proteinele contribuie la senzația de sațietate.

Rezultatul este o masă care satură, dar nu încurajează excesele alimentare.

Orezul alb nu este un aliment-minune

Faptul că japonezii îl consumă zilnic nu înseamnă că orezul alb este lipsit de riscuri.

Unele studii realizate chiar în Japonia au asociat un consum foarte ridicat de orez alb cu un risc crescut de diabet zaharat de tip 2 în anumite categorii ale populației, în special în rândul femeilor.

Acest lucru confirmă ceea ce spun nutriționiștii de ani buni: niciun aliment nu este miraculos și niciun aliment nu este responsabil, de unul singur, pentru creșterea sau scăderea în greutate.

Contextul întregii diete este cel care contează.

Mai puține produse ultraprocesate

O altă diferență majoră este cantitatea de produse ultraprocesate consumată zilnic.

Deși și în Japonia există magazine de tip convenience store și produse gata preparate, alimentația este încă bazată, în mare parte, pe mese complete și ingrediente simple.

În schimb, în multe țări occidentale, o mare parte din aportul caloric provine din gustări ambalate, băuturi îndulcite, deserturi și produse fast-food consumate între mesele principale.

Acest tip de alimentație favorizează consumul excesiv de calorii, indiferent dacă în meniu există sau nu orez.

Mișcarea face parte din rutina zilnică

Explicația nu se oprește însă la alimentație.

Mulți japonezi merg zilnic pe jos, folosesc transportul public, urcă scările și petrec mai puțin timp în mașină.

Nu este vorba neapărat despre antrenamente intense la sală, ci despre sute sau chiar mii de pași făcuți în mod natural pe parcursul fiecărei zile.

Acest consum constant de energie contribuie, la rândul lui, la menținerea greutății corporale.

Apa și ceaiul sunt băuturile obișnuite

La masa japoneză lipsesc, de cele mai multe ori, băuturile bogate în zahăr.

Apa și ceaiul sunt alegerile obișnuite, iar deserturile sunt consumate mai rar și în porții mai mici decât în multe țări occidentale.

Reducerea caloriilor provenite din băuturi și dulciuri poate avea un impact semnificativ asupra aportului energetic zilnic.

Ce putem învăța din modelul japonez

Modelul japonez nu presupune să mănânci orez la fiecare masă, ci să împrumuți câteva principii simple:

porții moderate;

mese construite în jurul proteinelor și legumelor;

mai puține produse ultraprocesate;

apă și ceai în locul băuturilor îndulcite;

mai multă mișcare în fiecare zi.

În acest context, orezul devine doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare.