Când vine vorba despre alimente bogate în proteine, ouăle sunt printre primele opțiuni la care se gândesc cei mai mulți oameni. Totuși, există un aliment de origine vegetală care atrage tot mai mult atenția nutriționiștilor: semințele decorticate de cânepă (hemp hearts).

Potrivit Very Well Health, în funcție de cantitatea comparată, acestea pot furniza la fel de multe sau chiar mai multe proteine decât un ou și, în plus, nu trebuie gătite înainte de consum.

Au puțin mai multe proteine decât un ou

Diferența depinde de cantitatea comparată.

„Un ou mare conține aproximativ 6 grame de proteine, în timp ce două linguri de semințe decorticate de cânepă au aproximativ 6,7 grame de proteine. Din acest punct de vedere, cele două alimente sunt foarte apropiate”, explică Andrea Holwegner, nutriționist și CEO al Health Stand Nutrition Consulting.

Cu alte cuvinte, raportat la aceeași cantitate, semințele de cânepă pot depăși ușor ouăle în ceea ce privește aportul de proteine.

Specialiștii atrag însă atenția că nu este vorba despre o competiție între cele două alimente.

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„Ambele sunt surse excelente de nutrienți de calitate și merită incluse într-o alimentație echilibrată”, spune Andrea Holwegner.

Conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali

Ouăle sunt considerate de mult timp standardul de aur în privința calității proteinelor, deoarece conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali în proporții ușor de utilizat de organism.

Semințele decorticate de cânepă oferă și ele toți cei nouă aminoacizi esențiali, fiind una dintre puținele surse vegetale considerate proteine complete.

Acest lucru le face o alegere valoroasă pentru persoanele care urmează o alimentație vegetariană, vegană sau predominant vegetală și vor să își diversifice sursele de proteine.

Un alt avantaj este comoditatea: spre deosebire de ouă, care trebuie de regulă preparate termic, semințele de cânepă pot fi consumate direct din pachet.

Nu oferă doar proteine

Beneficiile lor nu se opresc la aportul proteic.

Andrea Holwegner spune că semințele de cânepă conțin și o serie de nutrienți de care multe persoane nu consumă suficiente cantități:

magneziu;

zinc;

fosfor;

fier;

fibre.

La acestea se adaugă grăsimile sănătoase, inclusiv acizii grași omega-3.

Theresa DeLorenzo, nutriționist și profesor la Russell Sage College, subliniază că semințele decorticate de cânepă conțin de aproximativ opt ori mai mult fier decât un ou.

„O porție furnizează aproximativ 8 mg de fier, comparativ cu aproximativ 1 mg în cazul unui ou. În plus, semințele de cânepă conțin de aproximativ două ori și jumătate mai mult calciu”, explică aceasta.

Un alt avantaj este conținutul de fibre.

„Spre deosebire de ouă, care nu conțin fibre alimentare, o porție de semințe decorticate de cânepă oferă între 1 și 2 grame de fibre”, spune Theresa DeLorenzo.

Fibrele contribuie la sănătatea digestivă, cresc senzația de sațietate și pot ajuta la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei și colesterolului.

Specialiștii amintesc că majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fibre, astfel încât chiar și cantități mici adăugate zilnic pot fi benefice.

Cum le poți include în alimentație

Unul dintre motivele pentru care dieteticienii recomandă semințele de cânepă este versatilitatea lor.

„Le folosesc aproape în orice. Sunt mici, au un gust foarte delicat și pot fi adăugate în brânză de vaci, supe, salate, smoothie-uri, piure de cartofi, caserole și preparate din legume”, spune Theresa DeLorenzo.

Preferata ei este pâinea prăjită cu avocado.

Specialiștii recomandă și alte modalități simple de consum:

presărate peste iaurt cu fructe;

adăugate în salate;

amestecate în bile energizante preparate acasă;

încorporate în brioșe sau biscuiți;

folosite ca ingredient de legătură în burgerii vegetali;

adăugate în supe sau boluri cu cereale integrale.

Datorită gustului discret și texturii fine, semințele decorticate de cânepă pot fi integrate cu ușurință în numeroase preparate, crescând aportul de proteine, fibre și minerale fără să schimbe semnificativ aroma mâncării.