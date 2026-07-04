Ziua Independenței Statelor Unite este marcată la nivel global de parade spectaculoase, focuri de artificii, grătare în curte și un sentiment profund de patriotism. Însă, pentru milioane de oameni din întreaga lume, această zi de sărbătoare națională este sinonimă cu unul dintre cele mai bizare, fascinante și savurate evenimente din cultura pop americană: Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest (Concursul Internațional de Mâncat Hot Dog).

Desfășurat anual, pe 4 iulie, în faimoasa locație din Coney Island, New York, la intersecția bulevardelor Surf și Stillwell, acest campionat a transformat mâncatul contra cronometru dintr-o simplă distracție de bâlci într-un adevărat sport de performanță recunoscut la nivel mondial.

Legenda din spatele tradiției

Conform legendei promovate de organizatori, totul a început pe 4 iulie 1916, chiar în anul în care imigrantul polonez Nathan Handwerker și-a deschis legendarul restaurant de hot dog în Coney Island. Se spune că patru imigranți s-au luat la ceartă pentru a stabili care dintre ei este cel mai „american”. Pentru a tranșa disputa, au decis că cel care va reuși să mănânce cele mai multe chifle cu crenvurști de la Nathan’s într-un timp dat va fi declarat cel mai patriot. Câștigătorul de atunci ar fi fost un anume James Mullen, care a doborât competiția mâncând „uriașa” cantitate de 13 hot dogi.

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Deși istoricii consideră povestea ca fiind un mit genial de marketing creat în anii ’70, evenimentul a devenit o tradiție oficială de Ziua SUA. Începând cu anul 1997, concursul este arbitrat și gestionat de Major League Eating (MLE), organismul care reglementează competițiile de profil, asigurându-se că regulile sunt stricte. Arbitrajul este profesionist, iar măsurile de siguranță medicală sunt respectate cu sfințenie.

Regulile jocului

Regula de bază este pe cât de simplă, pe atât de dură: concurenții au la dispoziție exact 10 minute pentru a consuma complet cât mai mulți hot dogi (crenvurșt și chiflă).

Pentru a atinge cifrele de ordinul zecilor, „sportivii” au dezvoltat tehnici extrem de rafinate. Cea mai cunoscută este metoda numită „Solomon”: concurentul separă crenvurștiul de chiflă, mănâncă mai întâi cârnatul dintr-o dată, iar apoi înmoaie chifla în apă (sau alte băuturi calde) pentru a o comprima și a o face mai ușor de înghițit rapid, evitând în același timp înecarea.

Arbitrii monitorizează atent fiecare participant. Orice hot dog parțial mâncat la finalul celor 10 minute nu este pus la socoteală, iar penalizările sunt drastice dacă un concurent „pierde controlul stomacului” în timpul competiției sau imediat după fluierul final.

Centura de muștar

Miza concursului este uriașă: premii totale de 40.000 de dolari, faimă internațională și, cel mai important, râvnita „Mustard Belt” (Centura de muștar), oferită campionilor din diviziile masculină și feminină.

De-a lungul deceniilor, concursul a dat naștere unor adevărate legende:

Takeru Kobayashi: Japonezul care la începutul anilor 2000 a revoluționat acest sport, dublând practic recordurile anterioare și câștigând șase titluri consecutive prin tehnici anatomice bine studiate.

Joey „Jaws” Chestnut: Considerat cel mai mare mâncător din toate timpurile. Americanul deține recordul mondial absolut, stabilit în 2021, când a reușit să înghită incredibila cifră de 76 de hot dogi și chifle în doar 10 minute. Chestnut a dominat autoritar competiția masculină de-a lungul anilor, strângând peste 17 centuri de campion.

Miki Sudo: Regina incontestabilă a concursului feminin, care domină clasamentele și deține recordul mondial feminin cu 51 de hot dogi consumați în cadrul unei singure ediții (în 2024).

Mai mult decât un simplu concurs

Astăzi, Nathan’s Hot Dog Eating Contest este un fenomen media global, transmis în direct de televiziunile de sport importante (precum ESPN sau ABC) în fața a milioane de telespectatori, în timp ce zeci de mii de fani se adună fizic pe străzile din Coney Island pentru a-și susține favoriții.

Pe lângă latura de divertisment și spectacol stradal, evenimentul are și o componentă caritabilă importantă: în fiecare an, compania Nathan’s Famous folosește vizibilitatea spectacolului pentru a dona peste 100.000 de hot dogi către Food Bank for New York City, ajutând la hrănirea celor aflați în nevoie.

Iubit, contestat, dar niciodată ignorat, concursul de mâncat hot dog de pe 4 iulie rămâne chintesența spiritului de divertisment american: grandios, excentric, plin de energie și spectaculos.