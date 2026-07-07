Trecerea timpului nu poate fi oprită, însă unele obiceiuri alimentare ar putea influența modul în care îmbătrânim. Specialiștii vorbesc tot mai des despre diferența dintre vârsta cronologică și cea biologică, iar alimentația este unul dintre factorii care pot avea un rol important în acest proces, potrivit FITBOOK.

Mai multe studii sugerează că anumite alimente bogate în antioxidanți, grăsimi sănătoase și compuși bioactivi ar putea susține sănătatea pielii, a inimii și a creierului și ar putea contribui la îmbătrânirea sănătoasă. Totuși, cercetătorii subliniază că niciun aliment nu poate opri sau inversa procesul natural de îmbătrânire, iar efectele apar în contextul unui stil de viață echilibrat.

Uleiul de măsline poate susține sănătatea pielii și longevitatea

Uleiul de măsline extravirgin este considerat unul dintre cele mai importante alimente din dieta mediteraneană și este asociat frecvent cu longevitatea.

Un studiu publicat în 2022 a sugerat că un consum zilnic de aproximativ o lingură de ulei de măsline ar putea fi asociat cu un risc mai redus de mortalitate din diverse cauze.

Beneficiile pentru piele sunt puse pe seama acizilor grași mononesaturați și a antioxidanților precum tocoferolii și beta-carotenul, care pot contribui la încetinirea proceselor de îmbătrânire cutanată.

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În plus, uleiul de măsline ajută la menținerea hidratării pielii din interior, alături de un consum adecvat de apă.

Ceaiul verde este asociat cu o degradare cognitivă mai lentă

Profesorul David Sinclair, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători din domeniul longevității, spune că bea cel puțin două căni de ceai verde pe zi.

Ceaiul verde conține flavonoide și alți compuși vegetali cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante.

Potrivit unui studiu realizat de University Medical Center din Chicago, persoanele care consumă frecvent flavonoide, în special din ceaiul verde, par să prezinte un declin cognitiv mai lent odată cu înaintarea în vârstă.

Cercetătorii subliniază însă că este vorba despre o asociere și că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mai bine mecanismele implicate.

Rodiile pot contribui la menținerea producției de colagen

Rodiile sunt bogate în compuși vegetali precum punicalagine, taninuri, acizi fenolici și lignani.

Împreună cu vitamina C, acești nutrienți ar putea ajuta la protejarea colagenului existent și la stimularea formării de colagen nou, potrivit unor cercetări.

Colagenul este o proteină esențială pentru elasticitatea pielii și sănătatea unghiilor, iar producția sa scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă.

Specialiștii atrag atenția că factori precum fumatul, consumul excesiv de zahăr și alcoolul pot accelera degradarea colagenului.

În mitologia persană, rodia simbolizează frumusețea și viața veșnică, o asociere care continuă să fascineze și astăzi.

Anghinarele conțin compuși cu efect antioxidant

Anghinarele furnizează quercetină, rutină, acid galic și cinarină, compuși asociați cu protecția celulară.

Studiile clinice asupra polifenolilor din anghinare au sugerat că aceștia pot contribui la îmbunătățirea elasticității pielii și la reducerea aspectului aspru al acesteia.

Beneficiile par să se extindă și asupra sistemului digestiv, florei intestinale și sănătății cardiovasculare.

În bucătăria mediteraneană, anghinarele sunt adesea consumate alături de ulei de măsline, o combinație bogată în antioxidanți și grăsimi sănătoase.

Germenii de broccoli sunt bogați în sulforafan

Germenii de broccoli conțin de aproximativ zece ori mai mult sulforafan decât broccoli matur.

Acest compus este intens studiat pentru potențialele sale efecte antioxidante și antiinflamatoare, inclusiv în domeniul cercetării cancerului și al proceselor de îmbătrânire.

Unele studii sugerează că sulforafanul ar putea contribui la protejarea celulelor nervoase și la încetinirea proceselor neurodegenerative asociate vârstei.

Pentru o absorbție mai bună, unii specialiști recomandă asocierea germenilor de broccoli cu puțin muștar pudră.

Fasolea roșie poate proteja celulele împotriva stresului oxidativ

Fasolea roșie este o sursă importantă de proteine vegetale și de antocianine, pigmenții naturali care îi conferă culoarea specifică.

Antocianinele au proprietăți antioxidante și contribuie la neutralizarea radicalilor liberi, implicați în procesele inflamatorii și în dezvoltarea unor boli cronice precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau anumite tipuri de cancer.

Unele cercetări sugerează că aceste efecte protectoare pot influența inclusiv sănătatea pielii și pot contribui la menținerea unui aspect mai luminos și mai sănătos.

Alte fructe și legume de culoare roșie sau mov oferă beneficii similare datorită conținutului ridicat de antocianine.

Avocado susține sănătatea inimii și funcțiile cognitive

Avocado rămâne unul dintre cele mai apreciate alimente ale dietei moderne, iar studiile îi confirmă beneficiile pentru sănătate.

O meta-analiză publicată în 2024, care a inclus zece studii, a asociat consumul de avocado cu efecte favorabile asupra colesterolului și sănătății cardiovasculare.

Fructul este, de asemenea, o sursă importantă de luteină, un antioxidant implicat în sănătatea ochilor și a creierului.

Un studiu de mici dimensiuni, realizat în 2017, a arătat că participanții care au consumat zilnic un avocado timp de șase luni au prezentat îmbunătățiri ale memoriei, atenției și capacității de concentrare. Autorii au subliniat însă că sunt necesare cercetări mai ample pentru confirmarea rezultatelor.

Ce spun specialiștii despre alimentația anti-aging

Experții atrag atenția că nu există alimente miraculoase care să oprească îmbătrânirea.

În schimb, o dietă variată, bogată în fructe, legume, grăsimi sănătoase și produse cât mai puțin procesate poate contribui la menținerea sănătății și a unei calități mai bune a vieții pe termen lung.

Uleiul de măsline, ceaiul verde, rodiile, anghinarele, germenii de broccoli, fasolea roșie și avocado sunt doar câteva exemple de alimente care, integrate într-un stil de viață echilibrat, ar putea susține un proces de îmbătrânire mai sănătos.